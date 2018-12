Ceļotāji no Latvijas visbiežāk par galamērķi izvēlas siltās zemes

Cilvēki arvien biežāk izmanto izdevību doties saulainā atpūtā uz “siltajām zemēm”. Apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk BTA) apkopotie dati liecina, ka nodrošinoties pret iespējamām un negaidītām ķibelēm ceļojuma laikā, šogad ceļojumu apdrošināšanas parakstīto prēmiju apjoms, salīdzinot ar pērnā gada to pašu periodu, audzis teju uz pusi. Visiekārojamākie ceļojumu galamērķi šogad ir bijuši Spānija, Grieķija, Turcija , kā arī eksotiskākas valstis kā Taizeme.

Vidējā, BTA izmaksātā Ceļojumu apdrošināšanas atlīdzība par vienu gadījumu ārvalstīs pērn bija 230 eiro, taču šogad – 255 eiro. Pērnā gada rudens sezonā no ceļotājiem BTA visbiežāk saņēmis atlīdzību pieteikumus par medicīniskiem izdevumiem (55%) – dažādām saslimšanām, traumām un ar to saistītu ārstēšanos ceļojuma laikā. BTA saņēmis arī atlīdzību pieteikumus par nozaudētu vai nozagtu bagāžu (12%), un par lidojumu aizkavēšanos vai atcelšanu (14%).



“Dodoties ceļojumā, jo īpaši, ja līdzi dodas arī bērni, tad nedrīkst aizmirst par nodrošinājumu, kas palīdzēs ceļojuma mirkļus pavadīt bez raizēm. BTA apkopotie dati liecina, ka visbiežāk cilvēki ceļojuma laikā saskaras ar negaidīti saķertiem vīrusiem, saaukstēšanos. Izvēloties Ceļojumu apdrošināšanas polisi, jāņem vērā iespējamo risku varbūtība ceļojuma galamērķī, plānotās aktivitātes un no tām izrietošie riski. Esam novērojuši, ka visu triju Baltijas valstu iedzīvotāji ar vien biežāk izvēlas polises segumu, kas paredzēts tikai uz ceļojuma laiku, taču uzņēmumu darbiniekiem, kas dodas bieži komandējumos, iesakām izvērtēt nodrošinājumu uz veselu gadu,” stāsta BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Kārlis Liepiņš.



Ceļojuma laikā ceļotāji, nevien gūst dažādas traumas, bet savas neuzmanības dēļ, rada zaudējumus arī citiem. Piemēram, kāds BTA klients Taizemē ar īrētu motorolleri nobrauca no ceļa, sabojājot īrēto spēkratu. Radīto zaudējumu apmērs tika segts pateicoties iegādātajai ceļojumu apdrošināšanas polisei, jo klients savā Ceļojumu apdrošināšanas polisē bija iekļāvis arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas risku, kas ceļotāju pasargā no dažādiem zaudējumiem, kas var tikt radīti citai personai vai citas personas īpašumam. Tāpat, dodoties uz eksotiskākiem ceļojumu galamērķiem, ir bijuši gadījumi, kad cilvēkus sakož pērtiķi, ķirzakas un čūskas un saindēšanās ar ceļotājam neierasto pārtiku.

Par BTA

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir viena no vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām Baltijā, kas piedāvā plašāko nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BTA Baltijā nodarbina vairāk kā 1 000 darbiniekus. BTA lielākais akcionārs ir „Vienna Insurance Group AG” ar 200 gadu ilgu pieredzi apdrošināšanas nozarē. Šajā grupā ietilpst vairāk nekā 50 apdrošināšanas sabiedrības 25 valstīs, un tajā strādā vairāk nekā 25 000 darbinieku. „Vienna Insurance Group AG” ir izteikts līderis pārstāvētajos tirgos Eiropā ar augstu finansiālās stabilitātes novērtējumu — „Standard & Poor’s” A+ (stable outlook) —, kura akcijas tiek kotētas Vīnes un Prāgas biržā