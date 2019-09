Dažas idejas, kā samazināt izdevumus un uzlabot finansiālo situāciju

Tērēt mazāk – tas šajā patēriņa laikmetā ir nopietns izaicinājums, kuru nebūt nav viegli īstenot. Tomēr sen jau ir skaidrs, ka mēs savu naudu tērējam neapdomīgi, spontāni un par lietām, kuras nemaz nav nepieciešamas. Tāpēc ikvienai mājsaimniecībai ir veselīgi ik pa laikam pārskatīt savu izdevumu pozīcijas un noskaidrot, vai nav kādas pozīcijas, kurās varētu saprātīgi ietaupīt.



Piedāvājam dažas idejas, kā var mēģināt samazināt izdevumus, palielinot to līdzekļu daļu, ko var novirzīt uzkrājumiem un citām vajadzībām.



Plānot maltītes un pārtikas iegādi

Pārtika ir viena no lielākajām izdevumu grupām, tāpēc noteikti vērts paskatīties, vai šos tēriņus nav iespējams optimizēt. Daudzu cilvēku veiksmīgā pieredze apliecina, ko ir iespējams paveikt, sākot plānot ēdienreizes un pārtiku iegādājoties, vadoties pēc šī plāna. Tas ļaus ne tikai samazināt izdevumus, bet arī ievērojami mazināt to pārtikas apjomu, ko vajadzēs izmest, jo tas netiks apēsts vai jau būs beidzies to izlietošanas termiņš. Pērkot pārtiku un maltītes plānojot spontāni, noteikti tiek iztērēts daudz vairāk, tiek apēsts vairāk un arī tiek izmests vairāk.



Izmantot lētākus transporta veidus

Transporta izdevumi ir vēl viena apjomīga tēriņu grupa, kurai jānovirza savi ienākumi. Ja ir automašīna, tad regulāri nepieciešama naudas tā uzturēšanai un ekspluatācijai. Lai samazinātu šos tēriņus, var izvērtēt, vai nav kādi brīži, kad var izmantot citus pārvietošanās līdzekļus – mazākus attālumus veikt ar kājām vai izmantot velosipēdu, ja tam ir labvēlīgi laika apstākļi. Tāpat arī tad, ja darbs atrodas citā pilsētā un ceļš ik dienu tiek veikts ar auto, var parēķināt, vai izdevīgāk nebūtu vismaz šad tad izmantot sabiedrisko transportu. Varbūt var atrast līdzbraucējus un dalīt ceļa izmaksas.



Atteikties no nevajadzīgiem abonementiem

Pārliecinieties, ka tiešām izmantojat visus abonementus, ko esat veikuši. Tas attiecas gan uz sporta nodarbībām, gan presi, gan digitālās vides abonementiem. Padomājiet, vai tas tiešām ir jums nepieciešams un ieguldītās naudas vērts. Var pat gadīties, ka joprojām no jūsu konta automātiski tiek maksāts kāds abonements, par kuru pat vairs neatceraties un neizmantojat.



Izvēlēties kvalitatīvas un ilgi kalpojošas lietas

Vienreiz ieguldīt naudu kvalitatīvā un ilgi kalpojošā precē noteikti ir daudz izdevīgāk, nekā regulāri pirkt jaunu un lētu lietu. Tādā veidā ne tikai samazināt savus radītos atkritumus, bet arī ietaupāt naudu, rūpējoties par savām lietām un palīdzot tām kalpot patiešām ilgi. Šāda pieeja attiecas gan uz elektroprecēm un mēbelēm, gan apģērbu un apaviem.



Veikt kredītu apvienošanu

Ja ikmēneša izdevumu sarakstā ir arī vairāki kredītmaksājumi, tad viens no veidiem, kā samazināt un optimizēt šos izdevumus, ir kredītu apvienošana . Tādā veidā vairāki maksājumi kļūst par vienu maksājumu. Kredītu apvienošana ļauj vienoties par jaunu aizdevuma termiņu un ikmēneša maksājuma summu. Sperot šo soli apdomīgi, iespējams pozitīvi ietekmēt savu budžeta situāciju. Kredītu apvienošana spēj radīt arī vēl citus pozitīvus ieguvumus uz finansiālo situāciju. Tomēr kredītu apvienošana jāveic atbildīgi, uzmanīgi jāizvēlas kredītu apvienošanas piedāvājums, kas tiešām var sniegt cerēto ietaupījumu.



Apmeklēt bezmaksas kultūras pasākumus

Ja visa ģimene vēlas apmeklēt kādu kultūras pasākumu vai modernās mūzikas koncertu, tad tas var izmaksāt diezgan dārgi. Ieteikums, kā samazināt šos tēriņus, ir apmeklēt savā un tuvākajās pilsētās pieejamos pasākumus, kuros ieeja ir bez maksas. Izvēlieties to, kas interesē un apmeklējiet pasākumus, kur nebūs jātērē nauda par ieejas biļetēm.