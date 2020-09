Dīvāni gulēšanai – ko der zināt, pirms iegādāties šādu mēbeli

Izvelkamie dīvāni ir mēbeles, kuras no sēdvietas var ērti pārveidot par guļvietu, un tieši savas funkcionalitātes dēļ tās izmanto daudzos mājokļos. Ir cilvēki, kuri izvēlas izvelkamo dīvānu, lai efektīvi izmantotu vienistabas dzīvokli, tāpat ir tie, kas šādu dīvānu novieto dzīvojamā istabā un izmanto kā papildu guļvietu gadījumā, ja ciemiņi paliek pa nakti.

Turpinājumā apskatīsim, ko vajadzētu pārdomāt un zināt, pērkot šādu mēbeli.

Kas un kā to izmantos?Lai arī funkcionalitāte ir ļoti svarīgs aspekts, ir vairāki citi faktori, kurus der apdomāt, pirms pirkuma veikšanas. Līdzīgi kā iegādājoties jebkuru citu mēbeli, arī šajā gadījumā ir jāizvērtē savas vajadzības. Šajā gadījumā pievērsiet uzmanību tam, vai dīvānu izmantosit galvenokārt kā gultu vai kā sēdvietu telpā.

Ja plānojat izmantot to kā galveno guļvietu mājoklī, padomājiet par to, kā padarīt gulēšanu uz dīvāna pēc iespējas ērtāku. Ieteicams aplūkot, kādi gultas matrači varētu noderēt, lai uzlabotu komfortu. Mūsdienās matračus iespējams atrast un piemeklēt katra cilvēka vajadzībām, neatkarīgi no gulēšanas pozas un nepieciešamās cietības pakāpes. Arī to pildījumi atšķiras.

Tāpat mūsdienās ir pieejami dīvāni, kuros matracis jau ir iebūvēts, un tas parasti atkarīgs no mēbeles konstrukcijas tipa. Tā kā miegs un tā kvalitāte ietekmē ikvienu dzīves aspektu, pērkot dīvānu gulēšanai, vajadzētu izvēlēties kvalitatīvu modeli un papildinājumam arī labu matraci, kas ļaus izgulēties un pasargās no nepareiza ķermeņa novietojuma, kas var novest pie muguras un kakla sāpēm.

Rīkojieties gudri, ja telpā ir maz vietasDzīvojot vienistabas vai studio tipa dzīvokļos, ierobežota platība ir viena no lielākajām problēmām, kas liek meklēt gudrus un praktiskus risinājumus gultas vai dīvāna izvēlē. Lai pēc iespējas funkcionālāk izmantotu pieejamo vietu, gudrs risinājums ir izvelkamie dīvāni, kurus ikdienā var izmantot kā sēdvietu, bet vakaros ātri un viegli pārveidot par komfortablu gultu. Turklāt vēl noderīgāk ir, ja dīvānam iebūvēta arī veļas kaste, kur uzglabāt segas, spilvenus un citas mantas.

Mūsdienās pieejami dažāda lieluma izvelkamie dīvāni, kas var nodrošināt pietiekami daudz vietas gulēšanai gan vienai personai, gan arī pārim un pat vairāk cilvēkiem. Izvelkami ir gan klasiskie dīvāni, gan arī stūra dīvāni, atliek tikai izvēlēties to, kas atbilst Jūsu vajadzībām un iespējām platības ziņā.

Ja telpas platība nav problēmaPat tad, ja platība telpā ir pietiekami liela, vērts apdomāt to, ko piedāvā dīvāni ar guļvietas funkciju. Piemēram, ja iekārtojat viesistabu, domāsit, kādu risinājumu izvēlēties – gultu vai dīvānu. Taču, ja ciemiņus neuzņemat pārāk bieži, iespējams, dīvāns varētu būt labāks risinājums, jo ikdienā tas labi kalpos kā sēdvieta, savukārt, kad būs nepieciešams, to varēs pārveidot par gultu.

Turpretī, pērkot gultu guļamistabai vai viesistabai, jādomā par atbilstoša tās lieluma izvēli. Mūsdienās gultas pieejamas dažādos lielumos, tai skaitā, 140 x 200, 160 x 200 un citos. Arī gultas matrači ir pielāgojami rāmja lielumam un Jūsu vajadzībām. Taču jārēķinās ar to, ka vajadzības gadījumā gultas lielumu samazināt nevarēs, kā tas ir ar saliekamu dīvānu.

Tāpat interneta veikalā pieejams plašs matraču klāsts. Pieejami gan gultas matrači dažādos izmēros, gan arī matrači un virsmatrači, kurus var ērti izmantot komforta uzlabošanai, guļot uz dīvāna.

Uzlabojiet savu ikdienu, izvēloties kvalitatīvus dīvānus, gultas un matračus no 220.lv!