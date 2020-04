Drošības priekšnoteikumi, kas jāievēro, strādājot ar dārza tehniku

Aprīlis jau izsenis tiek dēvēts par kārtības ieviešanas mēnesi gan mājās, gan dārzā. Iesākot pavasara dārza darbus, svarīgi atcerēties arī par drošību, strādājot ar dārza tehniku. Katru gadu tiek reģistrēti vairāki simti nelaimes gadījumu, kas radušies, neievērojot visus ieteicamos drošības pasākumus. Dārza darbu laikā strādnieku var piemeklēt dažādi bioloģiskie un fiziskie riski, toties ievērojot drošības pasākumus, traumu iegūšanas risks būtiski samazinās.





Agregāta tehniskais stāvoklis





Pirms došanās dārzā, pārbaudiet savas dārza tehnikas stāvokli. Ierīcēm vienmēr ir jābūt labā tehniskā kārtībā. Ar regulāru un pareizu apkopi, Jūs varat nodrošināt savas dārza tehnikas ilgtspējību. Ja savu zālienu uzturat ar zāles pļāvēja palīdzību, jāparūpējas par ierīces asmeņu uzasināšanu.

Pļaujot zālienu ar neasiem asmeņiem, pastāv liela iespēja zālienu traumēt. Arī pati ierīce nebūs pateicīga, jo darbojoties ar neasiem asmeņiem, tai jāiegulda līdz pat divām reizēm vairāk jaudas. Tas savukārt nozīmē lielāku degvielas patēriņu un risku, ka ierīces motors var pārkarst vai pat atteikties strādāt.

Pirms lietošanas ieteicams notīrīt jebkuru dārza ierīci un to ieeļļot. Ielāgojiet, ka pirms ierīces tīrīšanas vai regulēšanas obligāti jāizslēdz tās dzinējs.





Vizieris un ausu aizsargi





Kad esat veicis dārza tehnikas apskati un apkopi, laiks ķerties klāt pie darbiem. Ja esat nolēmis izmantot zāles pļāvēju vai trimmeri, pārbaudiet vai zālienā neslēpjas kāda akmeņiem noklāta vieta. Lidojoši akmeņi ir liels risks, kas, strādājot ar trimmeri bez attiecīgajiem drošības līdzekļiem, var izrādīties ļoti bīstami.

Obligāts aizsarglīdzeklis noteikti ir vizieris, kas aizsargās Jūs no jebkādiem trimmera aizskartiem objektiem, kas var pacelties gaisā un apdraudēt Jūsu drošību. Vajadzētu pārūpēties arī par ausu aizsargiem. Tie pasargās Jūsu ausis no skaļā trokšņa, kas var izraisīt neatgriezeniskas dzirdes problēmas. Zāles pļāvēji parasti rada apmēram 90 decibelu augstu trokšņa līmeni, un ausu aizsargus būtu ieteicams izmantot jau no 85 decibelu līmeņa.





Darba apģērbs





Ierīču izraisīto troksni papildina arī vibrācija. Ilgstoša vibrācija var izraisīt dažādas locītavu un nervu slimības, tapēc, strādājot ar trimmeri, noteikti būtu jālieto šai darbībai paredzētie cimdi. Noteikti jāparūpējas arī par atbilstošu darba apģērbu.

Strādājot ar trimmeri, ieteicams valkāt slēgta tipa apavus un apģērbu ar garām piedurknēm. Darba apģērbs ir svarīgs faktors arī darbam ar zāles pļāvēju. Noteikti nevelciet īsas bikses vai krekliņus ar īsām piedurknēm. Nekādā gadījumā nepļaujiet zāli ar basām kājām. Šāda rīcība var novest pie ļoti nepatīkamām sekām.





Remonts





Nereti dārzā iegūto traumu cēlonis ir tieši pašrocīgi veikti tehnikas labojumi. Ja neesat simtprocentīgi pārliecināts par savām zināšanām, labāk šādus remontus uzticēt jau pieredzējušam meistaram. Jāatceras, ka tāds griezējinstruments kā trimmeris, griežas ar ļoti lielu ātrumu un jebkurš mēģinājums to kaut kāda veidā pielabot ir ļoti bīstams un var kļūt pat liktenīgs.

Pieredzējuši dārza tehnikas meistari atklāj, ka nereti saskaras ar neveiksmīgu īpašnieka pašdarbību, piemēram, nolūzušā pļaušanas naža piestiprināšanu ar parastu stiepli. Šāds stiprinājuma veids var itin viegli atraisīties un izraisīt dzīvībai bīstamas traumas.













Sargā no bērniem

Runājot par traumu iespējamību, būtiski dārza tehniku glabāt bērniem nepieejamā vietā. Paskaidrojiet bērnam, ka šāda tipa tehnika ir bīstama un, ka ar to nekādā gadījumā nedrīkst rotaļāties. Darbu veikšanas laikā, uzmanieties, lai bērni ietur pienācīgu distanci.

Dārza darbus ieteicams veikt rīta stundās, kamēr bērni vēl atrodas iekštelpās. Ja bērns jau sasniedzis pusaudža vecumu un vēlas palīdzēt dārza darbos, rūpīgi izvērtējiet bērna gatavību darbam ar jebkāda veida tehniku. Dārza tehnikai paredzēto degvielu, tāpat kā pašu tehniku, jāuzgabā bērniem nepieejamā vietā.





Esiet atbildīgs dārza darbu veicējs un vērtējiet savu un apkārtējo drošību augstāk par visu. Ievērojiet atpūtas pauzes, laikus parūpējieties par vakcinēšanos pret ērču encefalītu un lietojiet visus nepieciešamos aizsardzības līdzekļus. Atcerieties, ka darbs ar jebkāda veida tehniku nekādā gadījumā nav savienojams ar alkohola lietošanu. Neapgrūtināsim mediķus, ievērosim visus drošības priekšnoteikumus un izvēlēsimies savām vajadzībām atbilstošu dārza tehniku.

