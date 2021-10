Durvju serviss un atslēgu montāža Rīgā - Sosservice.lv

Durvju serviss nodrošinās namdurvīm ilgāku kalpošanas laiku ne tikai tehniskā, bet arī vizuālā ziņā. Ārdurvis jāizvēlas īpaši rūpīgi, lai tās ne tikai labi izskatītos, bet pildītu savu galveno funkciju - ēkas ieejas un izejas noslēgšanu. Laiki mainās un mainās arī materiāli, no kā tiek izgatavotas durvis. Agrāk visur redzējām koka ārdurvis to visvienkāršākajā izpildījumā, taču mūsdienās, liela daļa ārdurvju tiek veidotas no metāla. Koka durvis tiek aprīkotas ar siltumu uzturošiem materiāliem, lai nodrošinātu labu termo regulāciju un telpā nebūtu siltuma zudumi. Gan metāla, koka un arī plastmasas durvis, kā jau jebkurš mehānisms un ēkas konstruktīvā daļa, laiku pa laikam novērtēs profilaksi un tehnisko apkopi.





Kādi pakalpojumi tiek piedāvāti?



Durvju serviss nodrošina dažāda veida pakalpojumus durvju un atslēgu uzturēšanai, profilaktiskai apkopei un nomaiņai. Labas un izturīgas durvis nemaksā maz, kā jau ilgtermiņa ieguldījums, tādēļ pienācīga apkope to mūžu tikai paildzinās. Durvju remonts vai restaurācija arī finansiālā ziņā ir izdevīgāks par jaunu durvju iegādi un uzstādīšanu. Ņemot vērā to, ka pasūtījumu izpildes termiņi ir maksimāli īsi, pakalpojuma sniegšana sagādās pavisam nelielas neērtības, kas ir nebūtiskas. Sosservice.lv, nepieciešamības gadījumā, durvju remonta laikā var uzstādīt arī jaunas, drošas un modernas atslēgas.





Kā notiek durvju remontēšana?



Tiem, kuri nekad nav saskārušies ar durvju remontu, varētu rasties jautājumi par to, kā šis pakalpojums tiek sniegts. Mūsu darbinieki ierodas pie klienta, demontē durvis, aizved tās uz darbnīcu un veic visus nepieciešamos darbus. Durvju remonta laikā ir iespējams nomainīt arī vērtnes pildījumu uz augstas klases minerālvati, kas nodrošinās mazākus siltuma zudumus, kas ir aktuāli ne tikai privātmāju iedzīvotājiem, kur ārdurvis tiek pakļautas tiešai laikapstākļu ietekmei, bet arī tiem, kuri dzīvo dzīvokļos, jo niecīga, taču jūtama temperatūras maiņa tomēr ir jūtama. Dekoratīvo plēvju maiņa durvīm var dot pavisam jaunu vai aizmirstu ārējo izskatu. Uzņēmuma 30 gadu ilgā pieredze šādu pakalpojumu sniegšanā, nodrošinās kvalitatīvu izpildījumu par lielisku cenu.