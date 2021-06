Faktori, kas nosaka lietota PS4 cenu

Lietota PS4 cena ir atkarīga no vairākiem faktoriem: galvenokārt modeļa, izdevuma un nolietojuma stāvokļa. Apskatīsim katru no šiem.





Modelis

Konsoles modelis būtiski ietekmē cenu, par kādu varat to pārdot. Ir arī liela atšķirība cenā starp 500GB versiju un 1TB versiju!

Labā ziņa ir tā, ka lielākā daļa PS cienītāji nolemj nogaidīt vēl dažus mēnešus vai pat gadu pirms PS5 iegādes. Daudzi pat nolemj nepirkt jauno PS5 un ieguldīt vai nu PS5 Slim, vai PS5 Pro, atkarībā no tā, kas tiks izlaists 2023. gadā.

Gadījumos kad budžets ir ierobežots, lietota Playstation video spēļu konsoles iegāde nebūt nebūs sliktākais variants, lai spēlētu sev vēlamās spēles.

Būs ļoti maz cilvēku, kas 2021. gadā izvēlēsies iegādāties jaunu PlayStation 4, jo vienkārši nav jēgas iegādāties spēļu konsoli, kas ir dažus gadus veca, kā arī bez jaunām funkcijām un inovācijām.

Tas nozīmē, ka videospēļu cienītāji meklēs jauninājumu un iegādāsies lietotu PS4 Pro par pusi no PS5 cenas, un līdz ar to būs liels klāsts ko izvēlēties, piemēram, no 4K spēlēm. Tātad, ja tev ir PS4 Pro, ko gribi pārdot, tu sēdi uz zelta raktuves.

Playstation 4 un Playstation 4 Slim īpašniekiem uztraukumam nav pamata, jo šīs konsoles arī šobrīd ir ļoti pieprasītas! Vēl priekšā ir ilgs gads pirms PS5 cenu pazemināšanas, un aizrautīgajiem spēlmaņiem būs kaut kas jāspēlē līdz tam laikam, vai tad ne?





Nolietojuma stāvoklis

“Labs stāvoklis” attiecas uz spēļu konsoli, kas izmantota jau vairākus gadus, bet izskatās gandrīz vai pilnīgi jauna. Tas nozīmē, ka tā ir labi glabāta un tai nav lielu kosmētisku bojājumu.

Ja jūsu konsole darbojas samērā labi, bet tai ir dažas buktes vai skrāpējumi, tie tiek uzskatīti par labi lietotu. Tātad, ja jūsu konsole nonāk šajā labi izmantotajā kategorijā, tas atņems daļu no summas, par kuru varēsiet to pārdot.

Ja jūsu konsolei ir defekti, kas ietekmē tās veiktspēju, piemēram, skaļš ventilators, pārkaršana vai nejaušas nobrukšanas, bet jūs tomēr vēlaties to pārdot, jums vajadzētu apsvērt iespēju novērst nepilnības pirms konsoles pārdošanas. Pastāv liela iespēja, ka notirgot videospēļu konsoli ar šādiem defektiem būs praktiski neiespējams.





Aksesuāri

Vai vēlaties pārdot pultis vai austiņas kopā ar konsoli? Tas visnotaļ arī var pievienot vērtību. Tādi aksesuāri kā “Guitar Hero” ģitāras un citi būs krietni dārgāki, atkarībā no stāvokļa. Ir daudz pircēju, kas vēlas iegādāties kombinēto piedāvājumu, jo tas mazina viņu grūtības atrast lietotas spēļu konsoles pultis un Playstation piederumus atsevišķi. Atceraties pieprasīt cenu par savām iekārtām godīgi un atbilstoši to nolietujumam!