Granulu deglis - kāpēc to pievienot esošajam apkures katlam?

Īpaši ziemīgajā laikā mūsu mājas nav iedomājamas bez siltuma avota. Tomēr standarta apkures katli prasa no to saimniekiem vairāk darba - regulāri jāsanes malka un jākurina katru dienu, dažkārt pat vairākas reizes dienā. Nav jau nekas traks vai neiespējams! Bet kā būtu, ja varētu aizmirst par tiem naksnīgajiem vakariem, kad pa tumsu jāsteberē līdz šķūnītim pēc malkas klēpīša, jo aizmirsies, ka iekurs jau iet uz beigām? Kā būtu, ja vienmēr mājās sagaidītu omulīgs siltums?

Mūsdienās tā vairs nav fantastika, bet to realitātē pārvērš granulu degļi un termostati - tas nozīmē siltumu teju kā uz burvju mājiena! Granulu deglis nodrošina automatizētu apkuri jeb pašaizdegšanos, savukārt, ar termostata palīdzību iespējams regulēt vēlamo telpu temperatūru. Ja temperatūra noslīd zem uzstādītās, granulu deglis automātiski sāk darbu un katls aizkuras pats no sevis.

Kā tas notiek? Pievienots tiek arī granulu bunkurs, kur ar transportieri granulas noteiktā daudzumā tiek padotas uz degli. Viss, par ko jāparūpējas saimniekam, - jāuzpilda šī tvertne, lai tajā būtu pietiekami daudz granulu un reizi nedēļā vēlams veikt katla tīrīšanu. Lai katls darbotos, atliek tik vien kā uzstādīt atbilstošu režīmu. To var pat savienot ar viedierīci un kontrolēt ar tās palīdzību attālināti.





Kādiem katliem to var pievienot?





Eksperti no Commodus norāda, ka granulu degli iespējams pievienot teju jebkuram apkures katlam. Galvenais priekšnoteikums tā veiksmīgai uzstādei - lai degļa izmērs būtu atbilstošs kurtuves durvju izmēram. Dažādiem katliem tas var tikt novietots dažādās pozīcijās - sānos, apakšā, augšā. Turklāt to izdarīt nemaz nav sarežģīti, katls nav jāatvieno no centrālapkures un uzstādīšanas darbi aizņem vien dažas stundas.

Ja papildus pašaizdegšanās funkcijai un iespējai regulēt automātiski telpas temperatūru gribas atbrīvot sevi arī no katla tīrīšanas darbiem, tad gan būs jāizvēlas rūpnieciski ražots granulu katls, kuram jau automātiski iestrādāta šāda funkcija. Uzstādot degli esošam cietā kurināmā katlam, papildus to aprīkot ar automātisko katla attīrīšanas aprīkojumu nav iespējams.





Cik izmaksā granulu deglis?





Granulu degļu cenas ir atkarīgas no ražotājiem. Labs granulu deglis, piemēram, firmas “Mareli Systems” ar automātisko attīrīšanas funkciju maksā sākot no 1200 EUR. Bet ir degļi ar viedās vadības iespējām, kas nozīmē, ka attālināti no telefona vai datora var redzēt degļa darbību un servisa meistars pēc klienta pieprasījuma var pārbaudīt un pieregulēt tā darbību ļoti operatīvi, pat neizbraucot uz objektu. Šādu degļu cenas sākas no 2000 EUR.

Lai kontrolētu telpas temperatūru, papildus jāpievieno termostats. Vienkāršākie, ar nedēļas programmas iestatījumiem, savienojami ar vadu, maksā 45-50 EUR. Ir arī bezvadu termostati, kam nav nepieciešams no katla telpas vilkt vadu uz tā atrašanās vietu, tie maksā ap 80-100 EUR. Un paši advancētākie ir ar viedās vadības funkciju caur telefona aplikāciju, kas maksā sākot no 130 EUR.

Vēl vajadzīga granulu tvertne. Izmēri ir visdažādākie - sākot ar kompaktām, maza izmēra tvertnēm, ja katla telpa nav īpaši liela un blakus katlam nepieciešams izvietot tvertni. Var arī izvēlēties lielāku tvertni, kura jāpapildina reizi nedēļā vai retāk. Vēl var būt arī atsevišķa ārējā tvertne (garāžā, laukā), kuru uzpildīt vienu reizi sezonā un visu gadu laimīgi var kurināt katlu. Tāpēc granulu tvertnes piemeklē katram klientam individuāli. Tvertnes maksā sākot no 100 EUR.





Cik bieži jāpapildina bunkurs?





Atkarībā no mājas lieluma un siltumizolācijas kvalitātes, vidējai privātmājai ap 150 m2 nepieciešamas 10-30 kg granulas apkures un siltā ūdens sagatavošanai. Bunkura izmēru parasti izvēlas, lai granulas nebūtu biežāk japapildina kā reizi nedēļā. Šāda izmēra mājai ieteicams ap 200 kg granulu ietilpības tvertne.





Vai māju varēs iekurināt no Karību salām?





Liels sals mūsu platuma grādos nu jau ir retums, tomēr ziemā temperatūra arvien noslīd zem "0" atzīmes. Noteikti daudziem pazīstama situācija, kad gribētos doties tālākā braucienā, taču aizkavē raizes par aizsalušām trubām - ja kāds nebūs mājās un ik dienas par to nerūpēsies, tad vēlāk izdarīto skādi novērst būs grūtāk. Kā būtu, ja par to varētu nesatraukties?

Tieši to piedāvā granulu deglis un termostats. Vismaz uz vairākām dienām droši var atrasties ārzemēs un kurināšanu regulēt kaut no Karību jūras pludmales smiltīm. Ja izvēlēta ārējā tvertne, par mājas siltumu var nesatraukties kaut nedēļām ilgi. Ja tvertne jāuzpilda reizi nedēļā, noteikti atradīsies kāds tuvs draugs vai radinieks, kas labprāt izlīdzēs. Iespējams uzstādīt automātisku režīmu, kas seko normālai temperatūrai, tāpat arī pašam noteikt temperatūru, pie kuras katls sāk darbību.

Ja deglim ir attālinātās vadības funkcija, ir iespējams attālināti redzēt tā darbību. Tas nozīmē - pat no Karību salām, ja tur pieejams internets. Turklāt bojājumu gadījumā tiek nosūtīts ziņojums. Pateicoties attālinātajai vadībai, katlu var aizkurināt pat neesot mājās - vai katlu ieslēgsiet esot ārzemēs vai turpat atceļā no darba, tas jau būs atkarīgs no situācijas. Jebkurā no gadījumiem - mājās noteikti nesagaidīs nepatīkamais pārsteigums, kad visa sistēma ir aizsalusi.





Kāpēc pievienot granulu degli?





Kopsavilkumā iespējams secināt, ka granulu deglis ir laba izvēle visiem tiem, kas mājas apsildīšanas procesu vēlas komfortablāku, ietaupot laiku un rēķinoties ar vienmēr siltu mājokli. Noderīgs tas būs visiem tiem, kas bieži atrodas ārpus mājas vai ir īpaši noslogoti - pateicoties granulu deglim, katla iekurināšana neprasa pat saimnieka klātbūtni.

Iespējams iegādāties arī katlus, kas jau aprīkoti ar granulu degli - tie ir granulu un kombinētie katli. Šajā gadījumā būs par vēl vienu pienākumu mazāk, jo arī katla tīrīšanas funkciju saimnieka vietā var paveikt sistēma. Taču, kā jau noskaidrojām sākumā, - arī malkas katlam granulu degli pievienot ir iespējams.

Lai katls kalpotu ilgāk, ieteicams veikt regulāru tā apkopi. Ikviens, kas katlu iegādājies pie Commodus, var saņemt garantiju līdz pat 10 gadiem, ja tiek izieta ikgadēja katla apkope. Turklāt pat gadījumā, ja tiek konstatēts bojājums, viedās vadības gadījumā saņemsiet ziņojumu. Laicīgi pamanot katla apstāšanos, var ātri novērst bojājumu. Tas, protams, ir rets izņēmuma gadījums. Taču Commodus ir padomāts par visu - lai arī neparedzētu apstākļu gadījumā tiktu nodrošināts labākais serviss.