Gudrības zobu raušana dr. Jūlijas Katkevičas diennakts zobārstniecībā

Gudrības zobi jeb trešie dzerokļi šķiļas paši pēdējie (parasti ap 17-25 gadiem). Nereti mēdz gadīties, ka šis process izraisa daudz nepatīkamu sajūtu, un ir nepieciešams šos zobus ekstrahēt.





Kāpēc gudrības zobi mēdz izraisīt problēmas?





Evolūcijas gaitā gudrības zobi ir zaudējuši vietu žokļa kaulā. Tas ir izskaidrojams ar to, ka cilvēki uzturā ir sākuši lietot mīkstāku pārtiku, bet košļāšana veicina žokļu kaulu attīstību. Tieši tāpēc gudrības zobu šķilšanās bieži vien izraisa diskomfortu. Šādos gadījumos vienīgais risinājums ir gudrības zobu ekstrakcija.





Kādos gadījumos gudrības zobi ir jārauj ārā?





Ir trīs galvenie gudrības zobu raušanas iemesli.





Smaganas iekaisums. Mēdz gadīties, ka gudrības zobs izšķiļas tikai daļēji un starp zobu un smaganu veidojas tā saucamā “kabata”. Smaganas “kabatā” krājas ēdiena paliekas, kuras ir grūti vai pat neiespējami iztīrīt. Tādējādi veidojas labvēlīga vide baktērijām. Ja ēdiena paliekas atrodas smaganas “kabatā” ilgāku laiku, tad attīstās smaganas iekaisums apkārt zobam un vēlāk veidojas strutas.





Sāpes un spiediens uz blakus esošo zobu. Gudrības zobi mēdz radīt lielu spiedienu uz pārējiem zobiem. Šī spiediena rezultātā pat priekšzobi var mainīt savu pozīciju un palikt šķībi.





Kariess. Bieži vien kariesa gadījumā gudrības zobiem ir grūti piekļūt klāt un līdz ar to nav iespējams kvalitatīvi izurbt kariesu un saplombēt. Vienīgais risinājums šādā gadījumā būs zoba raušana.





Gudrības zoba ekstrakcijas norise





Pirms procedūras zobārsts veic izmeklēšanu. Viena no diagnostikas metodēm ir rentgens, ar kura palīdzību ārsts var iegūt detalizētu informāciju par zoba sakņu anatomiju un izvēlēties ekstrakcijas metodi. Zoba ekstrakcija tiek veikta vietējā anestēzijā, procedūra nav sāpīga, pacients izjūt tikai spiedienu un dzird skaņas. Gadījumā, ja zobs ir retinēts (neizšķīlies vai daļēji izšķīlies), zobārsts atsedz smaganu, tādā veidā nodrošinot sev pieeju gudrības zobam. Tālāka procedūras norise ir atkarīga no zoba anatomijas. Dažreiz, lai izrautu gudrības zobu, tas tiek sadalīts vairākās daļās, kuras tiek izņemtas atsevišķi. Pēc gudrības zoba ekstrakcijas gandrīz vienmēr tiek uzliktas šuves, kuras noņem aptuveni pēc nedēļas. Pirmajās dienās pēc procedūras būtu ieteicams izvairīties no brūces aiztikšanas ar mēli, karsta, cieta, asa ēdiena un ēdiena, kas satur sīkas daļiņas, kuras varētu iestrēgt brūcē. Ēdienu vajadzētu košļāt ar žokļa otras puses zobiem. Nedēļu nav ieteicams apmeklēt pirti un nodarboties ar smagām fiziskām aktivitātēm.





