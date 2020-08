Iekārtojam vannas istabu: praktiski padomi labākam rezultātam

Neslēpiet vannu / dušu - visticamāk, lielu daļu no Jūsu vannas istabā pieejamās vietas aizņem vanna vai duša. Ja Jūs to aizklājat ar necaurspīdīgu dušas aizkaru, izveidojas barjera, radot smagnēju sajūtu. Ja nepieciešams, izmantojiet caurspīdīgus dušas aizkarus. Ja duškabīnes durvis ir no stikla, rūpējieties, lai tas vienmēr būtu tīrs;