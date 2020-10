Ietaupīt naudu iepērkoties? Jā, tas ir iespējams!

Kā jau lielākajā daļā rietumvalstu, arī Latvijas iedzīvotājiem ir tendence pārtērēt naudu pārtikas preču iegādei. Lai samazinātu šāda veida līdzekļu izniekošanu, mēs sniegsim jums pāris padomus, kā iepirkties gudrāk un ietaupīt naudu, lai to varētu iekrāt vai izlietot kādam citam mērķim.

Visu, ko variet, audziniet pats

Pārtikas produktu audzēšana mājās var nozīmēt daudz ko, sākot ar sava dārza iekopšanu un beidzot ar dažu garšaugu audzēšanu uz palodzes vai balkona. Lai arī cik liela vai maza būtu jūsu spēja iekopt savu dārzu, tas jums sniegs pašu audzētu pārtiku par niecīgām izmaksām. Tie, kuri nopietni iesaistās sava dārza veidošanā var arī pataupīt sēklas, lai tās izmantotu nākamajam gadam, vai arī var apmainīties ar augiem ar citiem dārza entuziastiem. Vasaras beigas ir lielisks laiks, lai lēti iegādātos dažāda veida sēklas, lai tās varētu paturēt nākamajam pavasarim vai arī sākt diedzēt jau uzreiz, ja vēlaties garšaugus audzēt puķupodā. Visas akcijas ir pilnas ar nocenotām sēklām, stādiem un dārza piederumiem, tādēļ iesakām izmantot šīs iespējas laicīgi.

Pērciet preces vairumā

Sastāvdaļu pirkšana lielos daudzumos parasti samazina vienas vienības cenu. Identificējiet savas ikdienā visvairāk lietotās preces un citus pietiekami bieži lietotus pārtikas produktus, lai varētu tos iepirkt vairumā. Protams, ka šādas preces var iegādāties lielos apjomos, ja tās var uzglabāt uz ilgāku laiku; iesakām vairumā iepirkt graudaugus, garšvielas, makaronus, kečupu un citas preces, kurām laiks neskādē. Jāatzīst arī, ka daudzi veikalu zīmoli piedāvā būtībā tādu pašu kvalitāti kā populāri preču zīmoli, taču tos pārdod par daudz zemāku cenu. Patiesībā daudzi veikalu pārtikas produkti garšas testos ir pārspējuši savus zīmolu konkurentus un saņem lieliskas klientu atsauksmes, tādēļ noteikti aicinām izvēlēties arī paša veikala zīmola preces, jo to kvalitāte ir tik pat laba. Pērciet arī saldētu pārtiku, jo saldēti pārtikas produkti, neatkarīgi no tā, vai tie ir ogas, zivis vai picas, var tikt uzglabāti mēnešiem ilgi, un tiem bieži ir līdzīga garša un struktūra kā svaigajiem produktiem. Saldētas pārtikas izvēle samazina iespēju kaut kam sabojāties, kā arī tās cena parasti ir zemāka.

Sastādiet budžetu un izmantojiet visas akcijas

Pārtikas budžeta noteikšana var būt sarežģīta, pirms tas kļūst par ieradumu, taču šis ir viens no labākajiem līdzekļiem, lai uzturētu kārtībā savas finanses. Tēriņu limita ieviešana veicinās praktiskus pirkumus un beigās būsiet ietaupījis naudu uz šo preču rēķina. Vēl noteikti būtu jāatceras, ka visas akcijas kalpo, lai palīdzētu jums ieekonomēt, tādēļ mudinām izpētīt akciju piedāvājumu un izvēlēties lētākās preces. Atlaižu laikā varat izmantot iespēju iegādāties preces vairumā tā, lai jūsu pieliekamais būtu pilns, un visu nākamo mēnesi vairs nebūtu jādomā par dažādām pamata pārtikas precēm.

Pievērsiet uzmanību produktu uzturvērtībai

Piemēram, olas satur daudz barības vielu, un mūsdienās pat bioloģiski audzēto vistu olas ir lētas. To izmantošana var kalpot kā primārais dzīvnieku olbaltumvielu avots, bet to izmaksas ir zemas, un tās var iekļaut daudz un dažādās maltītēs. Olbaltumvielas ir labas veselības pamatā, un ar tām bagāta ēdienreize jums palīdzēs justies paēdušam ievērojami ilgāk. Ir ieteicams arī ēst sezonālos dārzeņus – lai gan lielākā daļa veikalu visu gadu piedāvā visu veidu produktus, nesezonas augļiem un dārzeņiem ir augstāka cena un sliktāka garša. Pielabojiet savas receptes, lai tās iekļautu sezonas svaigās sastāvdaļas, jo tikai tā no katra ēdiena iegūsiet vislabāko uzturvērtību un garšu.

Gatavojiet visai nedēļai

Izvēlieties vienu vai divas dienas nedēļas sākumā vai beigās, lai pagatavotu lielāko daļu ēdienu. Tas var palīdzēt optimizēt sastāvdaļu lietošanu, un tā jūs izgatavosiet lielu pārtikas apjomu, kas ir gatavas ēšanai gan kā ēdienreizes, gan uzkodas. Tas ļauj vieglāk izvairīties no dārgām uzkodām vai dažādu neveselīgu ēdienu patērēšanas ārpus mājas. Izpētiet visas akcijas savā iecienītajā pārtikas preču veikalā un plānojiet visas nedēļas ēdienreizes, pamatojoties uz izpārdošanā esošo. Kad jau esat mājās, tad izmantojiet to, kas jums ir pa rokai, nevis veiciet papildu braucienu uz veikalu, lai iegādātos vienu sastāvdaļu. Nav nepieciešams tērēt papildus līdzekļus tikai vienas sastāvdaļas dēļ – aizstājiet to ar kādu jums pieejamu produktu, ietaupiet naudu un izbaudiet savu maltīti.