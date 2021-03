Interesanti fakti par apaviem

Tik interesanta un patīkama mums meitenēm tēma - kurpes! Un šī tēma vienmēr bija tik pat populāra un tik pat interesanta.







Reklāmas aģents Henrijs Nelsons Makkinijs no uzņēmuma N. W. Ayer & Son bija tas, kurš radīja vārdu “sneakers”. Tā bija brīnišķīga mārketinga ideja nosaukt jaunizveidotos apavus ar gumijas zoli, padarot to par perfektu vārdu spēli. Ejot, sporta kurpju gumijas zoles neizdod skaņu, tulkojumā vārds “sneak” nozīme “ložņāt” - tāpēc nosaukums lieliski iederas! Un teiciens “Līst apkārt ar kedām” ideāli raksturo to, kā jūtas staigāšana šajos apavos.



Miežu graudi kā mērvienība

Vēsturiski ir zināms, ka Romas civilizācijas laikā apavu meistari, izgatavojot sandales, izmantoja graudu, lai izmērītu pēdu. Tomēr šī taktika neizplatījās visā pasaulē, un to neuzskata par romiešu izgudrojumu. Agrajos viduslaikos briti apstiprināja šādu mērīšanas metodi. Ķēniņa Edvarda II valdīšanas laikā 1324. gadā tika izdots karaļa rīkojums, kurā norādīts, ka miežu grauds ir oficiāls mērījumu standarts apavu ražošanā. Viņa rīkojums norādīja, ka 3 graudu garums ir vienāds ar vienu collu. Tā graudu mērīšanas sistēma sāka izplatīties visā pasaulē. Tā joprojām ir oficiāla mērvienība Apvienotajā Karalistē un Īrijā.

Zirgi bija bagātības simbols, tāpēc augstpapēžu kurpes ātri kļuva par aristokrātijas un augsta sociālā statusa, nevis dzimuma simbolu.

Statistiskajai sievietei ir 21 apavu pāris, statistikas vīrietim - 12. Un tikai 3 pāri no tiem pastāvīgi tiek valkāti! Lai arī daudzas sievietes pasaulē ir atkarīgas no apaviem, rekordisti ir Danielle Steels ar viņas 6000 pāriem, Imelda Marcos ar 3400 apaviem savā kolekcijā un slavenā dziedātāja Celine Dion ar 3000 apavu pāriem.

Lielākais sasniegums apavu nozarē bija industriālās revolūcijas laikā, kad Lielbritānijā un Ziemeļamerikā izgudrotāji un amatnieki uzbūvēja modernas apavu šujmašīnas un sāka apavu masveida ražošanu. Patentētā Jana Ernsta Matzeligera mašīna spēja saražot aptuveni 700 apavu pārus dienā, t.i. 10 reizes vairāk, nekā prasmīgs apavu meistars būtu varējis saražot. Pateicoties šim brīnišķīgajam izgudrojumam, apavi kļuva pieejami visiem.