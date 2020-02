Jauns ortopēdiskais matracis mugurkaula veselībai no Erti.lv

Erti.lv ir uzņēmums, kas ražo un pārdod matračus, virsmatračus, gultas un dīvānus veikalā Maskavas ielā 180 un interneta veikalā. Izvēloties jaunu matraci, ir svarīgi noskaidrot, kādas ir pircēja vēlmes, komforta prasības un budžeta iespējas. Erti.lv klāstā ir matrači, kas piemēroti visiem. Matrači internetā izkārtoti viegli pārskatāmā katalogā, no kura atliek vien izvēlēties sev atbilstošo produktu. Matraču veikals Erti.lv saviem klientiem piedāvā:



Atsperu matračus (Pocket, MultiPocket, Bonnell);

Bezatsperu matračus (dažādi dabiskas izcelsmes pildījumi);

Virsmatračus (rullējamos un nerullējamos);

Matračus bērniem.

Visās minētājās kategorijās ir pieejamai matrači par dažāda spektra cenām, kuras ietekmē matrača sastāvs un izmērs. Matrači pieejami visos standarta izmēros, taču, ja gultas matraci nepieciešams pielāgot īpašiem parametriem, to iespējams individuāli pasūtīt un izgatavot. Erti.lv savā produktu klāstā apvieno kvalitāti, ergonomisku pieeju matraču izgatavošanā un pieejamas cenas. Ieskatam daži Erti.lv matrači:







Memory Bonnell

Matracis apvieno komfortu un cenas pieejamību. Memory Bonnell matracis ir vidēji stingrs un nodrošina ortopēdisku balstu mugurkaulam. Matrača sastāvā ir “elpojošā” kokosriekstu šķiedra, bet tā apvalks ir no 100% kokvilnas auduma, kuru vienkārši noņemt un izmazgāt. Memory Bonnnel matracis lietojams no abām pusēm un vislabāk piemērots cilvēkiem ar vidēju vai pazeminātu svaru. Matrača sastāvā esošās Memory Foam putas īpaši pielāgotas cilvēkiem ar muguras osteohondrozi, jo vienmērīgi sadala ķermeņa svaru pa matrača virsmu.





Riga Lux

Pocket matracis ir būvēts no vidēji stingra un anatomiska atsperu bloka. Papildus atsperu blokam matrača sastāvā ir arī kokosriekstu šķiedras slānis (2cm), perforētā lateksa slānis (3cm) un Fibertex slānis, kas palielina matrača izturību. Ortopēdiskais matracis lieliski atbalsta muguru un nodrošina ideālu mikroklimatu pateicoties perforētā lateksa slānim. Matracis īpaši piemērots cilvēkiem, kas cieš no jostasvietas sāpēm muguras daļā. Riga Lux var lietot no abām pusēm atkarībā no tā, cik cieta guļamā virsma nepieciešama.





Kur pirkt matraci? Šie un daudzi citi matrači pieejami gan Erti.lv interneta veikalā, gan Maskavas ielā 180. Matrači pieejami par lieliskām atlaidēm. Iegādājies ekskluzīvu matraci par īpaši izdevīgām cenām jau šodien!