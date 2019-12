Tā kā jumts ir viena no mājas pašām svarīgākajām un būtiskākajām daļām, izvēle par labu zemas kvalitātes jumtam nozīmē riskēt ar mājas un tās iedzīvotāju drošību. Tas attiecas ne tikai uz jumta pārseguma veidu, bet ar uz jumta konstrukcijas veidu. Svarīgi ir zināt, kādi ir jumta konstrukcijas veidi , lai spētu izvēlēties pareizo konstruktīvo risinājumu sava jumta būvniecībai. Sliktu laika apstākļu, tādu kā liela vēja, stipra lietus vai sniega, gadījumā labam jumtam un kvalitatīvam jumta konstrukcijas risinājumam ir īpaši liela nozīme, jo tas pasargās būvi no ārēju faktoru radīto bojājumu ietekmes. Lūk, 3 jumta konstrukcijas veidi, to priekšrocības un trūkumi.





Jumta spāru konstrukcija

Spāru jumta konstrukcija ir tradicionālākais jumta konstrukcijas veids. Jumta spāru konstrukciju ieteicamas izvēlēties gadījumā, ja paredzēts būvēt nelielu garāžu vai piebūvi mājai. Jumta spāru risinājums ir visizdevīgākais, ja tiek būvēta ēka ar laidumu līdz 6 metriem. Spāres tiek montētas un savienotas uz vietas būvlaukumā, tādējādi radot lielākus materiālu atgriezumus un patērējot vairāk laikā nekā koka kopnes vai metāla konstrukcijas sistēmas izgatavošana vai uzstādīšana. Šīs konstrukcijas veidošanā obligāti jāpiedalās profesionāļiem, lai jumts tiktu izveidots vienmērīgs un pēc paredzētā plāna.





Koka kopņu konstrukcija









Atšķirībā no jumta spārēm, kuras tiek savienotas uz vietas objektā, koka kopnes tiek veidotas, izmantojot speciālu tehnoloģiju, ražotnē un piegādātas jau gatavas būvlaukumā. Šī iemesla dēļ montāžas process koka kopņu konstrukcijai ir pavisam vienkāršs un to spēj veikt pat cilvēks, kas nenodarbojas ar montāžu ikdienā. Koka kopņu konstrukcija ir īpaši piemērots un izdevīgs ēkām ar laidumu virs 6 metriem un liela laiduma konstrukcijām līdz 35 metriem starp balstiem (arēnas, noliktavas vai daudzdzīvokļu ēkas).





Metāla kopņu konstrukcija

Pastāv vairāki metāla jumta konstrukcijas veidi, no kā izvēlēties. Pašlaik tirgū visizplatītākais ir divslīpju un paralēlais risinājums. Metāla konstrukcijas visbiežāk tiek izmantotas liela mēroga publiskās telpās, piemēram, iepirkumu centru un daudzstāvu ēku būvniecība. Metāls konstrukcijas ir ļoti izturīgs risinājums, taču tā izmaksas ir vairākas reizes dārgākas nekā koka konstrukcijas izgatavošanas izmaksas, turklāt metāla konstrukcijas montāžu nevar veikt paša spēkiem, tas jāuztic profesionāļiem. Der atcerēties, ka metāls nepanes siltumu tik labi, kā to dara koksne, tāpēc tas ļoti lielā karstumā var izplesties un radīt jumta bojājumus.





Šodien pastāv daudz dažādi jumta konstrukcijas veidi un plašas dizaina iespējas un tos iespējams izveidot pavisam modernus un mūsdienīgus. Pārsvarā jumta konstrukcijas izvēle atkarīga no mājas pirmā stāva izmēra un formas, tāpēc mājas jumts attiecīgi tiek pieskaņots mājas plānojumam. Noskaidro savam namam vispiemērotāko jumta konstrukciju rakstot Freimans Timber Constructions uz raimonds@freimans.com