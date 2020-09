Kā aprēķināt gaidāmās izmaksas divistabu dzīvokļa remontam?

Dzīvesvietai ir ļoti liela nozīme mūsu dzīvē, jo tur mēs pavadām lielāko daļu sava laika, tāpēc tai ir jābūt mājīgai un ērtai - tā, lai, atgriežoties mājās, būtu iespēja justies labi. Dzīvesvietai ir jābūt harmoniskai un, vēlams, lai tā ataino Jūsu iekšējo pasauli un spēj iedvesmot, kā arī nomierināt pēc garas darba dienas. Nereti šķiet, ka, lai uzsāktu mājokļa remontu nav nepieciešamo līdzekļu, lai spētu īstenot plānotās ieceres. Taču rūpīgas plānošanas rezultātā vienmēr var rast risinājumu dažādām ar naudu saistītām problēmām.





Cik plašs dzīvokļa remonts ir plānots?





Sākumā būtu jāapzinās remontdarbu vēriens - ja plānots tikai kosmētiskais remonts, tad noteikti būs iespēja iekļauties nelielā naudas summā, ko aprēķināt nenāksies grūti. Ja papildus vienkāršajam remontam ir ieplānots veikt remontdarbus virtuvē un vannas istabā, tad izmaksas var pieaugt.





Vienkāršāka remonta veikšanai nebūs nepieciešama profesionāļu palīdzība, jo ar visu varēs tikt galā pašu spēkiem. Bet var gadīties arī nedaudz sarežģītāki darbi, ar kuriem nevarēs tikt galā bez palīdzības. Tad gan būtu nepieciešams piesaistīt profesionāļus. Ja šāds lēmums tiek pieņemts, tad pirms darbu uzsākšanas vajadzētu aprēķināt izmaksas, kas ir saistītas ar profesionāļu piesaisti remonta veikšanā. Tāpat arī būtu jāaprēķina laiks, kādā remonts tiks paveikts.





Remonta izmaksas var būt atkarīgas no izvēlētajiem materiāliem un to daudzuma. Izvēloties lamināta grīdas segumu, tā izmaksas būs mazākas, nekā izvēloties parketa segumu, kas remontdarbus sadārdzinās. Izmaksas ir atkarīgas arī no izvēlētā seguma specifikas - krāsas, biezuma, izturības utt.





Plašāku remontdarbu veikšanai izmaksas pieaugs vēl vairāk. Tādēļ šajā gadījumā nevajadzētu veikt sasteigtu un lētu remontu, bet gan veikt to kvalitatīvi, lai saglabātu ilgstošu komfortu, kas vēlāk noteikti atmaksāsies, jo pēc pāris gadiem nebūs nepieciešams veikt atkārtotu remontu.





Lai ietaupītu uz remonta rēķina, ir iespējams izvēlēties lētākas mēbeļu opcijas, kas ir tikpat funkcionālas kā dārgākās mēbeles no dizaina saloniem. Kā arī krāsu izvēle mēbelēm var radīt moderna dzīvokļa efektu.





Nebūtu ieteicams izvēlēties lētākas mēbeles un sadzīves tehniku, ja runa ir par virtuves un vannas istabas iekārtošanu. Izvēloties dārgākas un kvalitatīvākas preces, Jums būs garantēta ilgtspējība.





Kā sadzīvot ar remontdarbiem?





Apdomājiet dzīvokļa remonta apmērus - uzsāksiet remontu tikai vienā telpā vai visās uzreiz? Uzsākot remontu visā dzīvoklī, ir jārēķinās ar diskomforta sajūtu, ko rada kādas telpas nepieejamība. Ja ir iespēja iztikt bez kādas no dzīvoklī esošajām telpām remonta laikā, tad nekādu problēmu. Bet, ja tomēr jūtat pastiprinātu diskomfortu, tad labāk uzsākt remontu tikai vienā no telpām un pakāpeniski pārvietoties no vienas telpas uz citu.





Aprēķinot remonta darba apjomu un laiku, kādā tas ir paveicams, neizlaidiet punktus par vannas istabas un virtuves remonta laikietilpību, jo bez šīm divām telpām ikdienas dzīve nav iedomājama. Ja uzskatāt, ka remonta laikā labāk būtu doties citur, tad izmantojiet šo iespēju. Situācijās, kad nav iespējams doties citur, ir iespēja izplānot remontdarbus tā, lai tie netraucētu Jūsu ikdienas dzīvei.





Rūpīgi izplānojiet visas vajadzības, lai remontdarbu laikā nerastos nepatīkamas situācijas. Remontdarbu veikšana pašu spēkiem ļaus ietaupīt naudu, kas citā gadījumā būtu atvēlēta meistariem. Šajā gadījumā būtu vēlams aprēķināt mēbeļu un materiālu izmaksas.





Pirms darbu sākuma būtu noderīgi uzklausīt padomus no cilvēkiem, kuri nesen ir veikuši remondarbus savā mājvietā. No tiem var iegūt kvalitatīva darba veicēju kontaktus. Tāpat var uzzināt par veicamajiem darbiem, kas varbūt plānošanas procesā ir piemirsušies.