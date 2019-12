Klepus ir organisma aizsargreakcija, kas ir nepieciešama, jo palīdz atbrīvoties no svešķermeņiem, gļotām, krēpām, mikrobiem un citām organismam nevēlamām vielām. Tāpēc pats par sevi klepus nav slikts, tomēr nevienam nepatīk klepot, gribas ātrāk izveseļoties. Lai to izdarītu, ir svarīgi saprast, kāda veida klepus ir piemeklējis, un izvēlēties piemērotākos ārstniecības līdzekļus.



Sauss vai mitrs klepus?

Parasti runā par divu veida klepu, vadoties pēc to simptomiem, – par sausu klepu un par mitru klepus, kas ir ar krēpām. Katrā no šīm situācijām nepieciešama atšķirīga pieeja klepus ārstēšanā, jo vieni un tie paši medikamenti viena klepus gadījumā palīdzēs, bet otra gadījumā – var situāciju pasliktināt.

Piemēram, mitra klepus gadījumā, kad no bronhiem nepieciešams izvadīt krēpas, nedrīkst lietot klepu nomācošus līdzekļus, jo mazināsies klepus reflekss, krēpas paliks neizvadītas, var rasties komplikācijas. Tāpat atkrēpojošus līdzekļus nedrīkst lietot tad, ja krēpu, ko izvadīt, nav, jo tādā gadījumā organismam tikt nodarīts kaitējums, var pasliktināties pašsajūta un pat rasties vemšana.

Vislabāk klepus diagnostikā un piemērotu medikamentu izvēlē uzticēties ārstam un farmaceitam, kuri spēs piemeklēt atbilstošākos līdzekļus, lai pašsajūta uzlabotos un klepus ietu mazumā. Tomēr jāatceras, ka klepus parasti nepazūd 1-2 dienu laikā. Arī tad, ja slimība noris labi, klepus mazinās, tas var prasīt pat līdz 4 nedēļām, lai klepus pārietu pilnībā. Ja tomēr klepus nepāriet ilgāk, noteikti atkārtoti jāvēršas pie ārsta.

Kā veicināt atkrēpošanu un gļotu izvadi no bronhiem

Biežāk sastopamies tieši ar mitru klepu, kur nepieciešama gļotu izvade no bronhiem. Šāds klepus piemeklē gan bērnus, gan pieaugušos. Lai šķīdinātu krēpas un veicinātu to izvadi, var izvēlēties medikamentus, kuru aktīvā viela ir ambroksols vai bromheksīns.

Piemēram, Flavamed putojošās tabletes, kuru sastāvā ir ambroksols, palīdzēs tikt galā ar stingrām krēpām, šķīdinot tās un palīdzot izvadīt no bronhiem. Flavamed pieejams ne tikai putojošu tablešu, bet arī sīrupa formā, kas būs piemērots bērniem jau no 2 gadu vecuma.

Jāņem vērā, ka, lietojot Flavamed vai citus atkrēpojošus līdzekļus, pēc zāļu lietošanas ir jāuzdzer glāze šķidruma, lai gļotas sekmīgi tiktu šķīdinātas.

Atklepošanu var veicināt arī ar dažādām tautas ārstniecības metodēm. Palīdzēs bronhu tējas, priežu čiekuru sīrups, silts piens ar medu, rutks ar medu. Var elpot kumelīšu tvaikus vai karstai vannai pievienot eikalipta vai mentola ēterisko eļļu.



Ja klepus neļauj gulēt

Sausa un rejoša klepus gadījumā, kad ir grūti pat izgulēties, var lietot medikamentus, kas nomāc klepus refleksu. Tomēr jāatceras, ka ilgstoša pretklepus medikamentu lietošana var izraisīt atkarību, tāpēc klepus ārstēšanai jāpieiet atbildīgi, jākonsultējas ar ārstu un farmaceitu. Var sūkāt kakla pretiekaisuma tabletes, lietot smiltsērkšķu vai citu eļļu, kas nomierinās un dziedēs rīkles gļotādu, mazinot kairinājumu un klepus lēkmes.

Tāpat vienmēr par labu nāks imunitātes un organisma stiprināšana ar dabas vitamīniem – ehinācijas preparātiem, cidonijām, medu, dzērvenēm, plūškoka sīrupu un citām veltēm, kas palīdzēs ātrāk atvadīties no klepus.