Kā atrast pareizo grāmatvedi uzņēmumam?

Šajā rakstā uzziniet galvenos principus, kas palīdzēs izvēlēties grāmatvedi , kuram ir jūsu uzņēmumam nepieciešamās prasmes.





Grāmatvedis var palīdzēt izveidot grāmatvedības sistēmu, uzturēt finanšu dokumentus, veikt revīzijas un izveidot finanšu mērķus jūsu uzņēmumam. Labam grāmatvedim regulāri jāpārskata jūsu biznesa finanses, ne tikai nodokļu jautājumu un gada pārskata laikā.





Meklējiet grāmatvedi, kam ir atbilstoši akreditācijas dati un laba izpratne par nodokļu likumiem, grāmatvedības programmatūru/-ām un uzņēmuma vadību. Uzņēmuma finanšu pārvaldība var būt sarežģīta, ja neesat pazīstams ar debetiem, kredītiem un darījumu reģistrēšanu, bet kurš saka, ka jums tas ir jādara pašam? Grāmatvedis var sniegt finanšu kompetenci un dažādus ieteikumus, kas nepieciešami, lai efektīvi vadītu jūsu uzņēmumu.





Lai gan nav obligāti pieņemt darbā grāmatvedi, tas var būt liels atbalsts finanšu dokumentu un nodokļu piemērošanas jautājumos. Pieredzējušam grāmatvedim ir jāsniedz padoms jūsu uzņēmumam, iespējams, ka tā ir lielākā atšķirība starp veiksmi un neveiksmi, tieši grāmatvežu zināšanas var palīdzēt virzīt jūsu lēmumu pieņemšanu uzņēmuma izaugsmes virzienā.





Ko dara grāmatvedis?





Grāmatvedis pārbauda jūsu uzņēmuma finanses un sagatavo finanšu pārskatus. Viņu uzdevums ir pārliecināties, ka jūsu dati ir pareizi un jūsu nodokļi tiek maksāti precīzi un laikā. Grāmatvedis var veikt vairākas darbības jūsu labā:





Ieteikt katru mazāko nodokļu ieturējumu, ko esat tiesīgs veikt

Atpazīt problēmas (piemēram, aktīvu/krājumu pazušanu, lielākas izmaksas par produktiem/pakalpojumiem vai aprīkojumu vai arī ziņot par klientiem, kas nemaksā laikā rēķinus), pirms tās ir sagrāvušas jūsu uzņēmumu

Uzturēt naudas plūsmu nepieciešamā līmenī

Norādīt potenciālās izaugsmes jomas, analizējot cenas, naudas plūsmas modeļus, krājumu pārvaldību un biznesa finansēšanas veidus

Sagatavot finanšu pārskatus, lai saņemtu aizdevumus un veiktu ieguldījumus

Ātri un precīzi sagatavot nodokļu deklarācijas ātri un precīzi





Bet kā lai jūs atrodat pareizo grāmatvedi? Šeit ir daži jautājumi, ko uzdot, un vietas, kur meklēt, izvēloties savam mazajam uzņēmumam labu grāmatvedi.





Kā atrast grāmatvedi?

Ja saprotat, ko vēlaties saņemt no sava grāmatveža, varat meklēt kandidātus. Daudziem cilvēkiem, meklējot grāmatvedi, pirmais instinkts ir pievērsties internetam. Taču nedrīkst vienkārši izvēlēties kādu, ko atrodat Google vai kādā katalogā.





Jūs meklējat cilvēku vai grāmatvedības uzņēmumu , kas palīdzēs augt jūsu biznesam, tāpēc jums patiešām ir jātiekas ar grāmatvedi aci pret aci. Pat tad, ja patiešām atrodat internetā grāmatvedības uzņēmumu ar labām atsauksmēm.





Kā novērtēt grāmatvedi?





Tāpat kā jūs nenolīgtu darbinieku bez intervijas un rūpīgas viņu analīzes, tāpat jāizrāda pienācīga rūpība, izvēloties grāmatvedības uzņēmumu. Pārliecinieties, ka jūsu kandidāti ir sertificēti. Uzmeklējiet tos tiešsaistē, lai noskaidrotu, vai ir kādas sūdzības vai cita veida saturs (lekciju video, intervijas, preses relīzes).





Kad pārbaude veikta, noorganizējiet tikšanos, lai apspriestu detaļas un mērķus. Pajautājiet vai ir pieredze un zināšanas, strādājot ar uzņēmumu jūsu konkrētajā jomā. Pajautājiet arī, cik viegli būs pieejams jūsu grāmatvedis, cik daudz laika viņš jums atvēlēs un precīzi kā darbs tiks veikts.