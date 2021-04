Kā izaudzēt stādus paša spēkiem?

Pavasaris ir laiks, kad jāsāk audzēt dažādi stādi, lai vasarā un rudenī varētu novākt ražu. Lai tiktu pie kārotajiem dārzeņiem, vispirms nepieciešams sarūpēt attiecīgos stādus. Ir cilvēki, kuri stādus audzē pašu spēkiem, bet ir cilvēki, kuri tos nopērk dažādos tirdziņos vai speciālās vietās, kur tiek piedāvāts iegādāties gan stādus, gan puķes.

Noteikti ir vērts mēģināt audzēt stādus arī paša spēkiem, jo tas būs lētāk, kā arī būsiet pārliecināti par to, kas beigās izaugs no stāda. Raksta turpinājumā būs vērtīga informācija, kas palīdzēs izaudzēt stādus paša spēkiem.





Kas ir nepieciešams, lai mājās varētu audzēt stādus?

Iespējams, ka pati svarīgākā lieta, lai mājās izaudzētu stādus, ir pareizās vietas izvēle. Stādi augs tikai labi apgaismotās vietās. Vislabāk, ja tos audzēsiet uz palodzēm dienvidu pusē. Var audzēt arī austrumu vai rietumu pusē, taču nekādā gadījumā nevajadzētu stādus novietot ziemeļu pusē, jo tur gaisma ir niecīga.

Tāpat jāparūpējas, lai telpā būtu pietiekami silts. Tāpat noteikti būs nepieciešama motivācija, jo stādiem ir vajadzīgas rūpes. Katru dienu vai katru otro dienu stādus nepieciešams aplaistīt un aprūpēt.





Kādus stādus iespējams izaudzēt paša spēkiem?

Mājās var izaudzēt gandrīz jebkurus stādus. Protams, šeit rodas jautājums, vai tas ir to vērts. Daudzi stādi prasa patiešām daudz laika un rūpes, kā arī zināšanas. Sarežģītākos stādus ieteicams tomēr labāk nopirkt.

Mājās noteikti var audzēt gurķu, tomātu, ķirbju stādus. Tāpat var stādīt arī dažādas puķes, piemēram, samtenes, cīnijas, dārza kreses. Var audzēt arī zaļumus, piemēram, baziliku, raudeni un dažāda veida salātus.





Ko nepieciešams iegādāties, lai varētu sākt audzēt stādus?

Pašā sākumā noteikti ir jāiegādājas piemēroti trauki, kuros sēt sēklas. Nav svarīgi, vai izvēlaties plastmasas vai kāda cita materiāla traukus. Būtiski, lai šiem traukiem būtu drenāža.

Tāpat jāparūpējas par paliktņiem, ko novietot zem traukiem, lai tajos varētu notecēt ūdens, un netiktu bojātas palodzes.

Papildus traukiem un paliktņiem, nepieciešams iegādāties substrātu. Ir cilvēki, kuri stādiem izmanto dārza zemi, tomēr tā nav labākā izvēle. Dārza zeme var būt pilna ar dažādiem kaitēkļiem, kas traucēs sēklu dīkšanai un augšanai. Tāpēc pirms stāds ir izaudzis un pietiekami spēcīgs, to nepieciešams audzēt speciālā substrāta augsnē.





Kad ir īstais laiks, lai sētu sēklas?

Katram augam ir savs laiks, kad to nepieciešams sēt. Ir tādi augi, kuru sēklas jāsēj jau janvārī, un ir tādi augi, kuru sēklas var sēt pat aprīļa beigās.

Lai zinātu, kad konkrētās sēklas nepieciešams sēt, ir jāpapēta to iepakojums. Uz katras sēklu paciņas ir norādīts gan sēšanas laiks, gan sēklu sēšanas dziļums un biežums.





Vai stādiem ir nepieciešams mēslojums?

Pašā sākumā stādus nevajadzētu mēslot, jo nepieciešamais mēslojuma daudzums jau ir iestrādāts substrātā. Kad stādam parādās otrā un trešā dīgļlapa, tad var sākt domāt par papildu mēslojumu. Veikalos ir iespējams iegādāties speciālus mēslojumus, taču ar tiem nedrīkst pārspīlēt.

Ir cilvēki, kuri domā, ka lielāks mēslojuma daudzums palīdzēs augiem ātrāk un labāk augt, tomēr tā nebūt nav. Ja mēslojuma ir pārāk daudz, augs visticamāk sāks nīkuļot un pastāv liela iespēja, ka tas iznīks, tāpēc ar mēslojumu nedrīkst pārspīlēt.





Kā zināt, kad pienācis laiks stādus izstādīt?

Katram stādam augšanas laiks ir citādāks, līdz ar to arī būs atšķirīgs laiks, kad tos vajadzētu izstādīt. Noteikti ātrāk par maiju tos nevajadzētu stādīt dārzā, jo pastāv iespēja, ka naktīs vēl var būt salnas.

Ja stādus paredzēts stādīt siltumnīcā, tad gan to var darīt ātrāk. Ja Jums vēl nav savas siltumnīcas, tad pēdējais laiks to iegādāties. Interneta veikalā 220.lv var iegādāties arī siltumnīcas. Viena no labākajām izvēlēm būs polikarbonāta siltumnīcas.

Lai vieglāk būtu paveikt dārza darbus, būs nepieciešami piemēroti dārza instrumenti. Dažādi noderīgi instrumenti pieejami arī te. Tāpat šajā interneta veikalā atradīsiet arī ķerras dārzam, kas noteikti būs nepieciešamas, lai varētu pārvadāt ražu un veiktu citus nepieciešamos dārza darbus.