Kā izvairīties no neizdevīga kredīta?

Mūsdienās tikt pie ātrā kredīta vai patēriņa kredīta ir salīdzinoši vienkārši, tādēļ cilvēki nereti steidz pieteikties kādam no aizdevumiem, neizvērtējot visus plusus un mīnusus. Vēlāk nākas uzzināt, ka kredīts gluži nav tik izdevīgs, kā sākotnēji licies. Kā izvēlēties piemērotāko variantu un izvairīties no neizdevīga kredīta?



Nebanku kredītu tirgus Latvijā ir ļoti attīstījies, tādējādi radot ne vien neskaitāmas iespējas, bet arī apjukumu. Daudzas no šīm nebanku kredītiestādēm jaunus klientus piesaista ar reklāmu palīdzību, izsakot šķietami izdevīgu piedāvājumu. Ļoti svarīgi atcerēties, ka kredīta izdevīgumu nosaka dažādi faktori, un pirms līguma parakstīšanas svarīgi salīdzināt dažādo iestāžu piedāvājumus, termiņus un noteikumus.





Gada procentu likme (GPL)



Viens no svarīgākajiem kredīta izdevīguma nosacījumiem ir gada procentu likme jeb GPL. GPL ir iekļautas visas klienta ar kredītu saistītās izmaksas. Tā tiek aprēķināta pēc īpašas formulas – visas kredīta izmaksas izteiktas gada procentos no kredīta summas. Ja zināms kredīta atmaksas termiņš, komisijas maksa, kredītdevēja noteiktā procentu likme par kredītu un citas ar kredīta saņemšanu un atmaksu saistītās izmaksas, var aprēķināt GPL.





Lai gan bieži cilvēki uzskata, ka GPL nav nozīmīgs gadījumos, kad kredīts tiek ņemts tikai uz mēnesi vai diviem, tomēr tieši GPL ir tas parametrs, pēc kura vislabāk var salīdzināt vairākus kredītus ar vienādu summu un atdošanas termiņu. Nereti procentu likme, kas norādīta reklāmās un piedāvājumos, nav GPL, bet gan gada vai mēneša procentu likme, bet, izmantojot tikai šo procentu likmi salīdzināšanai, nespēsiet objektīvi izvērtēt, kurš piedāvājums ir izdevīgākais.





Citi līguma nosacījumi



Vēl viens ļoti svarīgs nosacījums, kam vērts pievērst īpašu uzmanību, ir kredīta atdošanas kārtība. Ne tikai tas, cik daudz katru mēnesi maksāsiet, bet arī tas, kā rīkoties gadījumos, ja kredītu atmaksāt nespējat. Lai gan atmaksāt kredītu laikā liekas šķietami vienkāršs un pašsaprotams process, realitātē ne vienmēr tas izdodas tikpat vienkārši. Tāpēc noteikti atcerieties, ka, izvēloties kredītu ņemt pie kāda nebanku sektora kreditora, maksa par nokavētu kredīta atmaksas termiņu tiek rēķināta par katru kavēto dienu. Kredīta termiņa pagarināšana parasti nozīmē atvadīšanos no prāvas naudas summiņas, tāpat dārgi var izmaksāt kredītbrīvdienas, vai arī tādas līgumā nav noteiktas vispār.





Pirms pieteikties kredītam, noteikti izvērtējiet, vai kredīts tik tiešām ir nepieciešams, iespējams, ka iegādāties kāroto preci, izremontēt dzīvokli vai doties ceļojumā varat, veiksmīgi veidojot iekrājumus paša spēkiem. Ja tomēr nolemjat, ka bez kredīta iztikt nespēsiet, kārtīgi izpētiet un salīdziniet dažādas kredītiestādes un to piedāvājumus, noteikumus. Tāpat ļoti svarīgi ir vairākkārt pārlasīt līgumu pirms tā parakstīšanas, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem. Ja esat apmulsis no daudzajām iespējām, piedāvājumiem un kreditoriem, ieskatieties Monni.lv un izvēlieties, kurš no patēriņa kredītiem jums būtu vispiemērotākais un izdevīgākais.