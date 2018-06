Kā izvēlēties krēslus konferenču telpai

Tad, kad darbinieki, kolēģi, klienti vai biznesa partneri apsēžas konferenču telpas krēslos, no viņiem tiek gaidīta maksimāla koncentrēšanās, nodošanās darbam un produktivitāte. Viņu uzmanība nevar tikt novērsta. Ticiet vai nē, bet konferenču krēsli ieteikmē to, cik sekmīga ir sapulce, cik efektīvi cilvēki tās laikā strādā.



Kādi faktori ir būtiski, izvēloties konferenču krēslus

1. Vai krēsli ir ērti

Diez vai būs kāds, kurš apstrīdētu ergonomikas nozīmi biroja mēbeļu izvēlē. Ergonomiski konferenču krēsli būtiski maina to, kā cilvēki birojā strādā. Un tas attiecas arī uz konferenču telpu. Izvēloties ergonomiskus konfrenču telpas krēslus, tiks palielināts komforts, veicināta pareiza stāja un balstīta mugura. Ergonomiski konferenču krēsli vienmēr dabiski mudinās ieņemt pareizu pozu, atslogojot muskuļus un mazinot sāpes. Sāpoša mugura ir viena no izplatītām biroju darbinieku problēmām, kas traucē koncentrēties un saglabāt produktivitāti.



2. Vai krēsli ir regulējami

Būtisks komponents labiem konferenču krēsliem ir to pielāgošanas iespējas. Būtiski, ka krēslus var pielāgot dažādiem ķermaņa tipiem un izmēriem. Konferenču telpā tas ir īpaši būtiski, jo ir intensīva cilvēku mainība. Vienā dienā krēslā var sēdēt garš un kalsnējs cilvēks, bet citā dienā jau apaļīgs un īss. Viņi abi vēlas justies komfortabli, tāpēc krēslam jāspēj pielāgoties. Krēsla regulēšanai vajadzētu būt vienkāršai un saprotamai, lai nebūtu šim procesam lieki jātērē laiks.

3. Vai krēsli iederas biroja interjerā

Protams, ka nekur tālu no interjera dizaina jau nav iespējams aiziet. Izvēloties krēslus, jādomā arī par to, kā tie iekļausies biroja kopējā interjerā un noskaņā, jāpieskaņo citām mēbelēm. Ja birojs veidots atturīgā un modernā skandināvu stilā, tad arī skandināvu stila konferenču krēsli būs piemērotākā izvēle. Mēbeļu ražotāji piedāvā tiešām plašu krēslu izvēli, lai nebūtu grūti atrast birojam piemērotākā stila konferenču krēslus.



4. Vai krēsli ir izturīgi

Konferenču krēsli noteikti jāizvēlas arī pēc to izturības. Tiem ik dienu būs liela slodze, kā arī nav vērts ieguldīt naudu mēbelēs, kas nekalpos gana ilgi un ātri zaudēs savu labo izskatu, sāks ļodzīties un čīkstēt. Tāpēc izturīgi un kvalitatīvi materiāli ir pareizākais ceļš. Sākumā varbūt tas prasīs lielākus finansiālos ieguldījumu, tomēr vēlāk tas atmaksāsies ar uzviju, jo kvalitatīvi konferenču krēsli uzticami kalpos daudzus gadus.



5. Vai krēsli ir ērti pārvietojami un sakraujami

Nedrīkst aizmirst arī par pavisam praktiskiem faktoriem. Vai krēsli ir gana viegli, lai tos vajadzības gadījumā ātri pārvietotu? Konferenču telpu var būt nepieciešams pārkārtot, pielāgojoties plānotā pasākuma formātam. Papildu ieguvums noteikti būs arī tas, ja tiks izvēlēti konferenču krēsli, ko var sakraut vienu virs otra. Tad tos varēs gan pārvest, gan ērti noglabāt, ja telpu nepieciešams atbrīvot.