Kā izvēlēties nodokļu konsultantu?

Ierakstot interneta meklētājā vai kādā no datu bāzēm vārdu salikumu “nodokļu konsultants”, tiek piedāvāts plašs ekspertu klāsts, kas darbojas šajā jomā. Kā orientēties šajā piedāvājumā? Kā saprast, kuram no ekspertiem var uzticēties?

Kāpēc?

Nepieciešamība piesaistīt nodokļu konsultantu var rasties dažādās situācijās uzņēmuma vai iestādes ikdienā. Patiesībā nereti uzņēmēji ar nodokļu konsultantu sazinās jau pat pirms uzņēmuma dibināšanas, lai kopā izvērtētu, kādu nodokļu maksāšanas režīmu izvēlēties, vai reģistrēties kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājam utt. Tāpat arī nodokļu konsultanta atbalsts var noderēt specifiskās situācijās, kas iepriekš nav pieredzētas. Praksē nereti tādi ir muitas un nodokļu jautājumi, starptautiskā sadarbība, dažādi PVN līkloči.

Apjukums var iestāties arī nodokļu reformu vai citā brīdī, kad valdība pieņem kādas būtiskas nodokļu izmaiņas. Jāsaprot, kā tās piemērot praksē, kā rēķināt nodokļus pārejas periodā. Nodokļu konsultanti tāpēc aktīvi seko līdzi likumdošanas procesam, lai būtu gatavi atbalstīt uzņēmējus un grāmatvežus šādos brīžos.

Kā?

Vienotas un objektīvas metodes, kā izvēlēties pašu labāko nodokļu konsultantu, diemžēl nav, taču sava veida kvalitātes apliecinājums ir sertificēšana – ja nodokļu konsultants ir sertificēts, visticamāk, sniegtās nodokļu konsultācijas būs profesionālas. Tāpat arī allaž ir vērtīgi pajautāt rekomendācijas – ja uzņēmēji, kuru viedoklim uzticas, iesaka konkrēto konsultantu, ir liela iespēja, ka arī jums izveidosies veiksmīga sadarbība. Vēl viens no kritērijiem, kā pārbaudīt potenciālo sadarbības partneri, noteikti ir arī pieredze. Tikko no skolas sola nākušiem konsultantiem lielākoties nav darba pieredzes, viņu zināšanas ir vien teorētiskas, tāpēc vērtīgāk būs sadarboties ar ekspertiem, kuri ar dažādām specifiskām situācijām jau saskārušies praksē, viņu redzesloks būs plašāks un sniegtie ieteikumi – vairāk pietuvināti reālajai dzīvei. Un beidzamais ieteikums – pirms sadarbības uzsākšanas satiecieties ar nodokļu konsultantu klātienē! Apspriežot abu pušu sadarbības nosacījumus, ātri vien radīsies izpratne par to, vai cilvēcīgi saprotaties.

Ko?

