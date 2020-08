Kā izvēlēties piemērotāko ierīci datorspēlēm?

Mūsdienu modernās datorspēles ir viena no aizraujošākajām izklaides iespējām, kas ik dienas priecē ne tikai jauniešus, bet arī pieaugušos spēlētājus. Ietilpīgākās no spēlēm spēj piedāvāt augstas sarežģītības grafiku, kas visai bieži pieprasa arī atbilstošus tehniskos risinājumus.

Šajā rakstā centīsimies noskaidrot to, kā izvēlēties labāko ierīci datorspēļu vajadzībām un, vai mūsdienu portatīvie datori patiešām var spēkoties ar lielizmēra stacionārajām ierīcēm.





Izvērtējiet spēļu specifiku





Spēļu datora izvēli ieteicams sākt ar iemīļoto vai kāroto spēļu izvērtēšanu. Pirmkārt, jāsaprot, kādas spēles tiks spēlētas un, cik bieži tas tiks darīts. Piemēram, ja neesat plānojis spēlēt vairāk par vienu spēli, kas nav pārāk ietilpīga un nepieprasa augstas sarežģītības grafiskos risinājumus, pilnīgi pietiks ar vidējas jaudas portatīvo vai stacionāro datoru.

Toties, ja vēlaties spēlēt vairākas spēles un dažas no tām pieprasa jaudīgākus tehniskos risinājumus, neiztikt bez maksimāli veiktspējīgas stacionārās ierīces, kas aprīkota ar visai apjomīgu brīvpiekļuves atmiņu jeb RAM.





Portatīvā vai stacionārā ierīce





Kad esat ticis galā ar spēļu izvērtēšanu, laiks izvirzīt skaidras prasības pret iegādājamo datortehniku. Izšķiršanās starp stacionāro un portatīvo ierīci nav tik sarežģīta, kā varētu šķist.

Ja bieži atrodaties kustībā un mājās pavadāt salīdzinoši maz laika, Jums nepieciešama mobila ierīce, kuru iespējams lietot arī bez tieša pieslēguma barošanas avotam. Mūsdienu kompaktie portatīvie datori spēj piedāvāt līdzvērtīgu jaudu izmērā lielākām stacionārajām ierīcēm. Tie ir svarā viegli, un to pārvietošana nesagādās nekādas papildu grūtības (uzzināt vairāk).





Stacionārie datori, ko var iegādāties arī interneta veikalā 220.lv, būs piemērotāki tiem datorspēļu entuziastiem, kuri šim aizrautīgajam procesam vēlas pievērsties no sava personīgā mājas ofisa. Viena no stacionārās ierīces negatīvajām pusēm ir tā, ka šī datortehnika nereti aizņem pārmērīgi daudz vietas. Taču, raugoties no gaišās puses, stacionārie datori ir vieglāk uzlabojami, proti, to komponentes ir vieglāk nomaināmas pret citām, daudz jaudīgākām sastāvdaļām.





Budžeta iespējas





Arī budžeta aspektam piemērotākās datortehnikas izvēles procesā ir visai liela nozīme. Portatīvo ierīču cenas nereti ir augstākas par tādas pašas jaudas un veiktspējas stacionāro ierīču cenām.

Jāņem vērā arī moderno klēpjdatoru salīdzinoši mazās pārveidošanas iespējas, proti, izvēlētā portatīvā ierīce var nebūt pietiekami jaudīga pašu jaunāko un inovatīvāko datorspēļu iespējošanai,kas savukārt nozīmē lielus papildu tēriņus jaudīgākas datortehnikas iegādei.

Lai gan stacionārie datori ir jānokomplektē paša spēkiem,tie visbiežāk izrādās cenā pieejamāki par portatīvajām ierīcēm.





Jāpārzina ierīces komponentes





Lūkojoties pēc jaudīga spēļu datora, der iegaumēt dažādas pieredzējušu datorspēļu cienītāju norādes. Piemēram, nebūtu ieteicams izvēlēties tādu ierīci, kuras procesora jauda ir zemāka par Intel Core i5 procesoru. Ietilpīgām un grafiski sarežģītākām spēlēm būtu vēlams izvēlēties Intel Core i7 procesoru.

Procesora jauda ir arkārtīgi svarīgs aspekts, jo šī ierīces daļa atbild ne tikai par datorspēles virtuālās realitātes procesu nodrošināšanu, bet arī darbina vairākas fona programmas, kas ir tieši attiecināmas uz spēles norisi.

Kvēlākajiem spēlmaņiem datortehnikas eksperti iesaka nesamierināties ar 8 GB brīvpiekļuves jeb RAM atmiņu. Prasīgas datorspēles pieprasa veiktspējīgus risinājumus, tādēļ ieteicams apbruņoties ar vismaz 16 GB lielu RAM ietilpību.





Ekrāna izšķirtspēja





Lai virtuālās realitātes pieredze būtu neaizmirstami spilgta, vajadzētu pievērst īpašu uzmanību iegādājamās ierīces ekrāna izšķirtspējai. Ņemiet vērā, ka mūsdienu inovatīvās datorspēles tiek smalki izstrādātas līdz pat sīkākajām detaļām, tāpēc atbilstoša monitora izvēle ir svarīgāka kā jebkad iepriekš. Vislabākā izvēle pavisam noteikti būs 2560 x 1440 vai 3840 x 2160 pikseļu izšķirtspēja.





Aksesuāru izvēle





Izvēloties piemērotāko ierīci datorspēļu vajadzībām, rūpīga uzmanība būtu jāpievērš arī tādiem datortehnikas aksesuāriem kā klaviatūra un pele. Mazāk pieredzējušiem datorspēļu amatieriem šis faktors varētu likties mazsvarīgs, taču jāsaprot, ka kvalitatīvi un parocīgi aksesuāri nozīmē ērtāku un ergonomiskāku spēlēšanu.





Izvēlētās klaviatūras taustiņiem jābūt viegli nospiežamiem, taču tie nedrīkst būt pārāk vaļīgi. Labāku rezultātu sasniegšanai ieteicams izvēlēties tādu datorpeli, kas maksimāli ērti iekļaujas Jūsu plaukstā. Datora aksesuāru izvēli vēlams balstīt uz vienkāršiem ergonomikas pamatprincipiem.





Ņemiet vērā, ka portatīvie un stacionārie datori pieejami interneta veikalā 220.lv. Starp tiem atradīsiet arī vairākus lieliskus risinājumus neaizmirstamai datorspēļu pieredzei. Iepērcieties gudri, taupiet savu laiku un izvēlieties savām vajadzībām visatbilstošāko ierīci ar interneta starpniecību.