Kā izvēlēties piemērotākos briļļu ietvarus

Briļļu ietvari ir tie, kas veido briļļu kopējo stilu un noskaņu, kuru tās piešķir nēsātājam. Tāpēc, lūkojot pēc jaunām brillēm redzes korekcijai vai acu aizsardzībai pie datora, rūpīgi jāattiecas pret briļļu ietvara izvēli. Galu galā brilles ir būtiska vizuālā tēla sastādaļa, kas būs ar jums katru dienu un ietekmēs gan to, kā jūtaties, gan to, kā jūs redz apkārtējie. Kas jāņem vērā, izvēloties sev piemērotākos briļļu ietvarus?

Izvēlieties ietvarus, kas piestāv sejas formai

Briļļu ietvari būtu jāizvēlas atbilstoši sejas formai, lai veidotu harmonisku un simetrisku koptēlu. Kā zināt, kādi briļļu rāmji jums piemērotāki?

Apaļai sejas formai piestāvēs kvadrātveida vai trijstūra formas ietvari, kas augšpusē ir nedaudz platāki par seju, liekot tai izskatīties garākai un tievākai. Nav ieteicami apaļi un mazi ietvari un rāmji bez skaidrām kontūrām.

Kvadrātveida sejai ieteicami ovālas un noapaļotas formas ietvari, kas vaibstus padarīs maigākus, bet ne apaļi ietvari. Nav vēlami masīvi, šauri un taisnstūra rāmji.

Ovālai sejai piestāv gandrīz jebkuras formas ietvari, īpaši dažādas ģeometriskās formas, bet jāizvairās no pārāk lieliem ietvariem, kas sniedzas ārpus sejas līnijām.

Trijstūra jeb sirds formas sejai piestāvēs brilles ar akcentētu apakšējo līniju, kā arī apaļas vai kvadrātveida brilles ar noapaļotām malām. Jāizvairās no ietvariem, kas pievērš uzmanību pieres daļai.

Dimanta formas sejai piestāvēs ietvari, kas platāki par vaigu kauliem, ovālas vai “kaķacu” formas briļļu rāmji, kas izcels šīs sejas formas smalkās nianses.

Daži aspekti, kam jāpievērš uzmanība

Briļļu ietvara augšējai malai nevajadzētu aizsegt uzacis vai sniegties tām pāri.

Tāpat arī ietvaru sānu malām nevajadzētu būt ārpus sejas ovāla robežām.

Ja brilles uzsēžas vai spiež uz vaigiem, jāizvēlas citi – nedaudz mazāki ietvari.

Jāpārliecinās, ka briļļu ietvara platums atbilst galvas izmēram – pieguļ un nespiež. Izvēlēties metāla vai plastikāta briļļu ietvarus?

Vēl nozīmīgs aspekts, kuru jāizvērtē, izvēloties briļļu rāmjus, ir to materiāls. Visbiežāk briļļu rāmji ir no plastikāta vai metāla, kā arī var būt no abu materiālu apvienojuma. Rāmja materiāls ietekmēs tā izturību, kā arī sajūtu, ko brilles rada uz sejas, jo, piemēram, metāls ir auksts, bet plastikāts silts. Nereti briļļu rāmju izgatavošanā izmantoti arī tādi materiāli kā koks vai āda, ar kuriem papildināts rāmis, izveidojot atsevišķas detaļas, kas brillēm ļauj izskatīties ekskluzīvākām. Kuru materiālu izvēlēties? Viennozīmīgas atbildes nav, jo tas ir gaumes un koptēla jautājums. Bet arvien biežāk priekšroka tiek dota plastikāta rāmjiem, jo tie ir izturīgi, viegli un tiem pieejama tiešām plaša krāsu un dizainu izvēle.

No klasikas līdz karstākajām modes aktualitātēm

Briļļu rāmja krāsas un dizaina izvēle ir ļoti būtiska. Tam ir jāpiestāv un labi jāiederas koptēlā, krāsai jābūt labi saskaņojamai ar dažādām apģērbu krāsām, kā arī jāpiestāv matu un sejas krāsai. Ieteicams izmēģināt dažādu krāsu rāmjus, lai saprastu, kā tie izskatās. Briļļu ietvaru dizainu un krāsu izvēlē ir tika liela daudzveidība kā nekad agrāk, tāpēc nebūs grūtību atrast savam stilam un dzīvesveidam piemērotāko.

Klasiska dizaina un krāsas briļļu ietvari ir laba investīcija, jo tie piestāvēs visam un neizies no modes. Ja nevēlaties pievērst brillēm pārāk daudz uzmanības, tad vienkrāsaini un lakoniskas formas rāmji būs īstā izvēle. Tomēr, ja vēlaties, lai brilles ir jūsu stila odziņa, tad nevajadzētu baidīties no drosmīgākām formām un krāsām, kā arī modeļiem no jaunākajām kolekcijām, kurās parasti ir briļļu modes aktualitātes.

