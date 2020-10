Kā nopirkt pareizos ziemas zābakus?

Tuvojoties ziemas periodam, ir laiks sākt meklēt jaunus ziemas zābakus, kas ne tikai piestāvēs Jūsu auguma, būs ērti, bet arī spēs kalpot vairākas sezonas.



Labu apavu izvēle ir izaicinājums gan sievietēm, gan vīriešiem, gan arī bērniem, it īpaši ņemot vērā mūsu Latvijas ziemas, kuras var būt gan aukstas un sniegiem klātas, gan arī slapjas un mitruma pilnas.

Labi ziemas zābaki ir tādi, kuri spēj uzturēt kāju siltumā, bet būt elpojoši, gaisa caurlaidīgi. Šādiem zābakiem ir arī jānodrošina stabila kājas stāja un vislabāk, ja tie ir viegli.

Raksta turpinājumā apskatīsim aspektus, pēc kuriem iegādāties ziemas zābakus, lai tie nokalpotu visu turpmāko ziemu un būtu derīgi arī citās sezonās.





Ziemas zābaku materiāls un to smagums

Viens no svarīgākajiem faktoriem, izvēloties ziemas zābakus, ir to ražošanas materiāls. Latvijas apstākļiem vispiemērotākais zābaku materiāls ir dabīga āda, tomēr ļoti labi piemēroti ir arī velteņi, kuri ir ražoti no dabīgās vilnas. Starp citu, šādus zābakus rekomendē arī cilvēkiem, kuriem ir kāju asinsrites traucējumi vai locītavu sāpes.

Kas attiecas uz ziemas zābaku smagumu - vislabāk ir meklēt tādus, kuri ir maksimāli viegli, jo ziemas apstākļos kājām jāpārvar sniega vai mitruma šķēršļi, kas var nogurdināt kājas. Valkājot smagus zābakus, Jūs ātri varat sajust diskomfortu, bet ilgtermiņā var rasties arī muskuļu vai pat pēdu sāpes un iekaisumi.





Zābaku zole un papēdis

Kā jau minējām, ziemas periodā var būt dažādi laikapstākļi, un šo laikapstākļu ietekmē pārvietošanās var būt apgrūtinoša. Būt modīgam un stilīgam ir labi, tomēr nedrīkst aizmirst, ka ziemas zābakiem ir jābūt arī praktiskiem. Pērkot ziemas zābakus, izpētiet kāda ir apavu zole, jo zole ir tā, kas pasargās Jūs no kritieniem slidenā laikā un rūpēsies par to, lai Jūsu kājas justos vairāku stundu valkāšanā ērti. Zoles loma apavu izvēlē ir arī siltuma aizturēšanā un saglabāšanā - jo biezāka ir zābaku zole, jo tā veido lielāku un labāku izolāciju.

Vislabākā zābaku zole ir no gumijas - tā nenogurdinās pēdu, bet, lai pasargātu sevi no kritieniem - zābaku zoli vajadzētu izvēlēties ar speciāliem protektoriem, kas veidos daudz labāku saķeri ar zemi.

Zābaku praktikums ar zemu zoli ir ikdienas ērtuma vajadzība, tomēr dažkārt dāmas ir iecienījušas papēžu apavus, kādus vēlas valkāt arī ziemā. Lai arī ziemas zābaki būtu ar papēdi, iesakām izvēlēties zābakus ar biezu, stabilu papēdi - piemēram, nagliņzābaki varētu sagādāt raizes, nestabilitāti un neērtības.





Zābaku iekšējā odere

Stabilitāte un ērtums ir būtiska apavu sastāvdaļa, tomēr, pērkot apavus, iesakām izvērtēt arī zābaku iekšpusi.

Oderu atšķirība veidos arī atbilstošu komfortu, piemēram, dabīga materiāla zābaku odere ļoti labi vada un uztur siltumu, tomēr jārēķinās, ka tā nav izturīga pret mitrumu un nespēj absorbēt sviedrus. Šādas oderes zābaki arī ilgāk žūst. Tekstila zābaku odere tieši pretēji - ļoti labi izgaro sviedrus, tomēr nespēs aukstā laikā uzturēt ilgstošu siltumu.

Latvijas apstākļiem vislabāk būtu iegādāties vismaz divu veida zābakus - mitram laikam un aukstam salam, attiecīgi vienus ar plānāku oderi, bet otrus ar dabīgo vilnas oderi.

Papildu jāņem vērā arī tas, ka ziemā, iespējams, vilksiet kājās biezākas zeķes, tādējādi jāņem vērā, lai zābaki būtu ērti un nedaudz brīvāki, ja tos mērāt klātienē.

Ņemot vērā, ka apavus mūsdienās var ļoti ērti iegādāties arī internetā, izmēriet precīzi savu iekšpēdiņu (nevis no ārpuses pēdu). Tā kā sieviešu apavi internetā ir plašā klāstā, ir vērts pārliecināties, ka Jūsu iekšpēda saskanēs ar interneta pārdevēja norādīto izmēru.

Ne mazāk būtiski un svarīgi ir arī tas, ka arī vīriešiem ir vajadzīgi ziemas apavi, tāpēc aiztaupot garas pastaigu stundas tirdzniecību veikalos, tos var iegādāties tieši tāpat - interneta veikalos. Vīriešu apavi internetā pieejami dažādos izmēros un cenās.





Vai ziemas zābakiem ir jābūt aizsardzībai pret mitrumu?

Ja šāds jautājums raisās prātā, tad pavisam noteikti varam ieteikt, ka jā - vislabāk ir iegādāties ziemas apavus ar mitruma aizsardzību, proti, ja Jūsu kājas ziemā kļūs mitras, tās sāks salt un šādi ātri vien var saaukstēties.

Mitruma aizsardzībai var pirkt klāt arī speciālu līdzekli, ar kuru regulāri apstrādāt apavus.