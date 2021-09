Kā pasargāt ādu no vēja un aukstuma

Vasaras sezonai noslēdzoties un sākoties aukstajam laikam, nevajadzētu aizmirst rūpēties par sejas un ķermeņa ādu. Aukstais laiks to var padarīt sausu un plēkšņainu, un tai kaitē arī biežās temperatūras maiņas, ienākot siltā telpā no āra un otrādi.

Saules trūkums var pazemināt D vitamīna līmeni organismā. Arī uzturs ziemā mēdz būt mazāk vitamīniem bagāts nekā siltajā laikā, kad daba mūs lutina ar dažādiem augļiem un dārzeņiem.

Tāpēc ādas kopšanas procedūras jāpiemēro gadalaikam un jāpatur prātā savas ādas īpatnības.

Pareiza higiēnaGada vēsajā laikā nav ieteicams mazgāties karstā ūdenī, kā arī nevajadzētu pārlieku daudz lietot ziepes, kas nomazgā ādas dabīgo aizsargbarjeru. Arī bieža mazgāšanās ādai nenāk par labu, vislabāk būtu to ierobežot līdz vienai reizei dienā un to darīt remdenā ūdenī, kas ir nedaudz vēsāks par ķermeņa temperatūru. Dušoties vai vannoties nav ieteicams ilgi, un ūdens patēriņa samazinājums nāks par labu ne vien ādai, bet arī videi un pašu maciņam.

Ādas mitrumsAukstā laikā āda mēdz palikt sausāka vējainu laika apstākļu un sala dēļ ārā, kā arī siltā un sausā iekštelpu gaisa dēļ. Būtiski novērst ādas iztvaikošanu un to regulāri mitrināt. To var darīt gan ārēji, gan iekšķīgi:

Lieto mitrinošus un barojošus krēmus;

Uzņem daudz šķidruma;

Izsmidzini termālo ūdeni uz ādas;

Mitrini gaisu iekštelpās ar tam paredzētām ierīcēm.

Vitamīni un uzturvielasTumšajā un aukstajā gada laikā ieteicams lietot uztura bagātinātājus un vitamīnus, ko grūtāk uzņemt dabiskā ceļā. Mūsu platuma grādos lielai daļai sabiedrības ir pazemināts D vitamīna līmenis organismā, kuru aukstajā laikā ir ērti uzņemt iekšķīgi. Tāpat noderīgi lietot arī B grupas un E vitamīnus, kā arī zivju eļļu.

Ādas veselību uzlabo šādi vitamīni:

A vitamīns;

biotīns;

C vitamīns;

cinks;

jods;

niacīns;

varš.

Aizsardzība pret ārējiem faktoriemAukstajā laikā ādu jāpasargā ne vien no vēja un sala, bet arī no saules ietekmes. Dodoties ārā vējainā laikā, palīdzēt var liela kapuce, kas aizsargā seju no vēja. Lūpām ieteicams uzklāt balzamu, kas tās nosegs un mitrinās. Tāpat arī sejas ādai ieteicams lietot krēmu, kas ne vien to baro un mitrina, bet satur arī vismaz 30 SPF. Ir pieejama dažāda kosmētika internetā, bet jāpatur prātā, ka to vajag piemeklēt atbilstoši savam ādas tipam.

Kopšanas līdzekļiSvarīgi atcerēties, ka ādas kopšanas līdzekļus drīkst lietot tikai uz attīrītas ādas, tāpēc vislabāk to darīt pēc katras mazgāšanās reizes, bet nepieciešamības gadījumā arī starp tām, iepriekš seju attīrot ar kādu pieniņu, toniku vai micerālo ūdeni. Aukstā laikā pirms došanās ārā ieteicams uzklāt taukainu un barojošu krēmu, kas pasargās ādu no aukstuma, bet mitrinošs krēms, kas nav iesūcies ādā, zemās temperatūrās var sasalt un traumēt šūnas. Plašā klāstā ir pieejama kosmētika internetā. Nav pat nepieciešams doties aukstumā, lai sagatavotos ādas kopšanai aukstajā laikā.

Ieteicams gatavojotties ziemai parūpēties, lai mājās ir šāda kosmētika:

Mitrinoši un barojoši krēmi, ieteicams, bez smaržvielām un dermatoloģiski pārbaudīti;

Roku, pēdu un ķermeņa krēmi, ko uzklāt pēc dušas vai vannas;

BB krēmi, kas ne vien mitrinās un aizsargās ādu, bet arī maskēs ādas nepilnības;

CC krēmi, kas līdzīgi BB krēmiem koriģē ādas toni, bet izskatās dabiskāk un lielāks uzsvars ir tieši uz ādas mitrināšanu;

Lūpu balzami, kas pasargās no sausām un sasprēgājušām lūpām.

Kosmētika internetā un citi ādas kopšanas līdzekļi pieejami InternetAptieka.lv mājaslapā!



