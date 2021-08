Kā pasargāt matus, kas ir bojāti karstuma un mitruma ietekmē?

Daudzi ir pamanījuši, ka vasaras mēnešos viņu mati ir kļuvuši nepaklausīgāki un taukaināki nekā parasti. Matu stāvokli un izskatu vasarā visvairāk ietekmē karstums, ultravioletie stari un jūras vai baseina ūdens. Karstums un mitrums padara matus sausus, savukārt sviedri veicina aktīvāku eļļu veidošanos matu saknēs. Tomēr nav vērts bēdāties – pareizi izvēlēti šampūni un balzami var palīdzēt atjaunot veselīgu matu stāvokli.





Kāpēc mati vasarā ir taukaināki?

Karstajā sezonā mati var kļūt taukaināki, jo esat pakļauts ne tikai taukiem, kas veidojas galvas ādā, bet arī sviedriem. Pie augstām temperatūrām paaugstinās arī ķermeņa temperatūra, kas aktivizē tauku dziedzerus, lai mati būtu vairāk pabaroti un pasargāti no karstuma. Savukārt sviedri nodrošina lielisku vidi, lai eļļa varētu virzīties tālāk pa matiem – tātad ne tikai matu saknes, bet visi mati kļūst taukaini. Šampūni un balzami, kas piemēroti jūsu ādas tipam, var palīdzēt pasargāt jūs no diskomforta un mazāk estētiska izskata.





Piemērotākie šampūni un balzami taukainiem matiem

Ja jūsu matiem ir tendence ātri taukoties, galvas mazgāšana katru dienu nav labākais risinājums – šeit vissvarīgākais ir izmantot pareizos matu kopšanas līdzekļus. Taukainiem matiem ieteicams izvairīties no mitrinošiem vai dziļi barojošiem šampūniem, jo tie var savākt pārāk daudz mitruma matos un mati izskatīsies, it kā tie nebūtu pienācīgi izskaloti. Meklējiet šampūnus, kuru nosaukumos ir tādi vārdi kā apjoma palielināšana, kuplums vai matu stiprināšana.

Daudzas sievietes un vīrieši uzskata, ka taukainiem matiem pēc mazgāšanas nav nepieciešams lietot balzamu, taču tā domāt ir aplami. Izmantojot tikai šampūnu, mati netiek pienācīgi pabaroti un tāpēc var zaudēt dabisko spīdumu. Tātad pēc galvas mazgāšanas ar šampūnu neaizmirstiet lietot arī balzamu. Tomēr uzklājiet to tikai no matu vidus līdz galiem – tas novērsīs matu sakņu ātru taukošanos. Kondicionieris izsmidzināmā veidā ir viena no labākajām izvēlēm taukainiem matiem, jo tas nepadara matus smagus un produktu iespējams uzklāt tikai tur, kur tas ir nepieciešams.





Sausais šampūns – par vai pret?

Tikai daži ir lietas kursā, ka sausais šampūns nav piemērots ļoti taukainiem matiem, jo tas nevar noņemt lieko eļļu, kā to dara šampūni. Taču, ja jūtat, ka nākamajā rītā pēc mazgāšanas mati jau ir taukaini, pirms gulētiešanas izmantojiet sauso šampūnu. Dariet to, un jūs pamanīsiet, ka nākamajā dienā jūsu mati būs elastīgāki. Vienmēr turiet pa rokai sauso šampūnu – tādā veidā jūs izvairīsieties no nepatīkamām situācijām un katru dienu varēsiet izbaudīt tīrus matus.





Guliet pa nakti ar saņemtiem matiem

Ja jums ir taukaina galvas āda, visticamāk, arī jūsu sejas āda ir taukaina vai kombinēta. Kad guļat, jūsu seja ražo taukus, tāpēc bieži vien mati ap seju arī kļūst taukaini. Lai to novērstu, pirms gulētiešanas sasieniet matus ar gumiju. Tomēr nesaņemiet matus pārāk stipri. Pārāk cieši sasieti mati bojā saknes un var izraisīt matu izkrišanu. Lai mati nenokļūtu uz sejas, izmantojiet zīdainu matu lenti – tā radīs mazāku berzi.





Vasarā mati paliek sausi – ko darīt?

Ja jums nekad iepriekš nav bijušas problēmas ar matiem, bet esat pamanījis, ka, vasarai tuvojoties, tie ir kļuvuši sausi, nepaklausīgi un trausli, ir pienācis laiks nomainīt matu kopšanas līdzekļus. Vasarā mati zaudē savu dabisko mitrumu paaugstinātās gaisa temperatūras un kaitīgo UV staru dēļ, un tos uzturēt veselīgus var palīdzēt tikai šampūni un balzami, kuru sastāvā ir labās eļļas.





Kā pabarot matus?

Ja jūsu galvas ādai ir nosliece uz sausumu vai pat lobīšanos, šampūni, kas mitrina ādu, var palīdzēt novērst šādas problēmas. Produkti, kas apzīmēti kā mitrinoši, barojoši, atjaunojoši vai izlīdzinoši, palīdzēs veicināt labvēlīgu mitruma saglabāšanu sausā galvas ādā. Centieties izvairīties no matu stiprināšanas līdzekļiem, kas satur sulfātus, jo tie var noņemt nepieciešamās dabiskās eļļas. Ņemiet vērā, ka šampūnu nevajadzētu lietot pārāk bieži, jo tas var padarīt galvas ādu sausu.

Sausu matu īpašniekiem barojoši matu balzami un maskas, iespējams, ir vissvarīgākā lieta, kas palīdzēs saglabāt matus veselīgus un dzīvīgus visas vasaras garumā. Izvēloties matu balzamu, meklējiet nosaukumā tādus vārdus kā atjaunošana, spēks vai mitrināšana. Tāpat arī neaizmirstiet lietot matu eļļu, kas nodrošinās mitruma saglabāšanu matos.





Nēsājiet cepures vai lakatus

Kaitīgie ultravioletie (UV) stari un vasaras karstums var nodarīt lielu kaitējumu jūsu matiem, tāpēc ir ieteicams veikt papildu aizsardzības pasākumus, lai matus aizsargātu pēc iespējas labāk. Viens no pasākumiem ir ārā valkāt cepuri vai lakatu. Jūs varat izvēlēties, sākot no platām cepurēm līdz beisbola stila cepurēm ar nagu. Ja jums nepatīk šāds stils, mēģiniet ap matiem aptīt lakatu. Šis stila elements kļuva ārkārtīgi populārs 2021. gadā. Turklāt cepures un lakati var kļūt par unikālu jūsu apģērba daļu, tāpēc nebaidieties eksperimentēt.





Dzeriet pietiekami daudz ūdens

Var gadīties arī tā, ka jūs pareizi kopjat matus, izmantojat atbilstoši savai ādai un matu tipam izvēlētos līdzekļus, bet tomēr nesasniedzat vēlamo rezultātu. Tādā gadījumā pārliecinieties, ka dzerat pietiekami daudz ūdens dienas laikā. Aprēķināt, cik daudz ūdens dienas laikā ir jāizdzer, ir pavisam vienkārši – sievietei savs svars jāsareizina ar 0,037, bet vīrietim – ar 0,035. Tādējādi jūs iegūsiet skaitli, kas norāda, cik litru ūdens jums ir jāizdzer. Tiesa, vasarā mēs svīstam vairāk, tāpēc mums ūdens jāizdzer vismaz par vienu pudeli vairāk. Neuzņemot pietiekami daudz ūdens, mūsu mati nesaņem nepieciešamās minerālvielas, kļūst vāji, un šķeļas gali.





Veseli un mirdzoši mati vasarā: tas ir iespējams!

Vasara nav tas labākais laiks matiem. Temperatūrai paaugstinoties, mēs svīstam vairāk, matu saknes izdala vairāk dabīgās eļļas, un mati ātrāk taukojas. Kaitīgā ultravioletā (UV) saules gaisma un sāļais jūras ūdens salauž matu ārējo barjeru, atņem nepieciešamo matu mitrumu un padara matus nepaklausīgus, trauslus un sausus. Lai jūsu mati būtu veseli un dzīvīgi, ievērojiet pareizu matu kopšanas kārtību – izmantojiet šampūnus un balzamus, kas ir piemēroti jūsu matu stāvoklim, guliet ar saņemtiem matiem un, pats galvenais – parūpējieties par savu veselību no iekšpuses un dzeriet daudz ūdens.