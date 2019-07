Kā pasargāt sevi no aknu slimībām?

Aknas, kas atrodas cilvēka krūškurvja labajā pusē zem plaušām un ribām, ir viens no lielākajiem cilvēka organisma orgāniem. Šim orgānam ir virkne funkciju, tostarp asins attīrīšana no kaitīgajām vielām un toksīnu izvadīšana no organisma. Tāpat aknas pārvērš uzņemto pārtiku un dzērienus barības vielās. Daudzus cilvēkus interesē jautājums par to, kā attīrīt aknas. Šajā tēmā ir vairāki mīti, kurus ir vērts atklāt.









Mīts nr.1: Aknu attīrīšanai ir jālieto speciāli līdzekļi





Daļa sabiedrības ir aizrāvušies ar domu, ka pēc pārmērīgas ēšanas vai alkohola lietošanas aknu attīrīšanai ir jālieto speciāli līdzekļi. Ārsti atzīst, ka daļa uztura bagātinātāju un bezrecepšu medikamentu var palīdzēt aknu attīrīšanā. Tomēr pamatā aknas nav speciāli jāattīra un to veselības pamats ir sabalansēts uzturs un mērens, veselīgs dzīvesveids. Situācijā, ja cilvēks dodas pastaigās, nūjo, sporto, vingro vai vienkārši veic saimnieciskus darbus ar aktīvu fizisku slodzi, aktīvāk sāk darboties arī sirds un uzlabojas asinsrite, kas veicina arī aknu darbību.





Mīts nr.2: Aknu tīrīšana ir drošs un veselīgs veids, kā zaudēt svaru





Daudzi aknu detoksikācijas līdzekļi tiek pārdoti arī kā svara zuduma tīrīšanas līdzekļi. Tomēr nav klīnisku datu, kas pamatotu šo tīrīšanas līdzekļu efektivitāti. Patiesībā daži uztura bagātinātāji var nodarīt kaitējumu aknām, izraisot zāļu izraisītu traumu, un tādēļ tie jālieto piesardzīgi.





Mīts nr.3: Jūs nevarat sevi pasargāt pret aknu slimībām





Ir daudz preventīvu darbību, kuras var palīdzēt pasargāt sevi pret aknu slimībām. Piemēram:

Nedzeriet alkoholu pārmērīgā daudzumā. Parasti vīrieši dienā nedrīkst patērēt vairāk par trim dzērieniem, turklāt sievietēm nevajadzētu patērēt vairāk par diviem dzērieniem dienā, lai novērstu alkoholisku aknu slimību attīstību.

Izvairieties no svara pieauguma. Uzturiet ķermeņa masas indeksu normas robežās (no 18 līdz 25), regulāri ēdot veselīgi un trenējoties, lai samazinātu risku saslimt ar bezalkoholisko tauku aknu slimību.

Uzmanieties no riskantas rīcības. Lai izvairītos no riska iegūt vīrusu hepatītu, neiesaistieties darbībās, piemēram, nelegālā narkotiku lietošanā vai dzimumattiecībās ar vairākiem partneriem.

Uzziniet savus riska faktorus. Ja Jūs pārmērīgi lietojiet alkoholu vai arī jūsu ģimenē ir bijušas aknu slimības, ir svarīgi konsultēties ar ārstu par iespējamām slimībām.





Būtisks risks - C hepatīts

Ja jums ir šādi C hepatīta riska faktori, ir svarīgi runāt ar ārstu par aknu veselības skrīningu, jo gandrīz 50 procenti pacientu nezina, ka ir inficēti. To vidū:

Ikviens, kurš pirms 1992.gada saņēma asins pārliešanu;

Cilvēki, kuri nelegāli lietojuši narkotikas;

Pacienti, kuriem tiek veikta hemodialīze;

Pacienti ar HIV;

Veselības aprūpes darbinieki, kuriem iedūrušās adatas ar hepatītu C-inficētas asinīm;

Cilvēki, kuri ir tetovēti nesertificētos salonos, veselībai nedrošos apstākļos.





Mīts nr.4 - Aptaukošanās nepalielina aknu slimības risku





Aptaukošanās ievērojami palielina risku saslimt ar bezalkoholisku taukaudu aknu slimību. Tauki aknās var izraisīt iekaisumu, kas var izraisīt fibrozes un cirozes attīstību. Tiek minēts, ka cilvēku pieaugošās aptaukošanās dēļ strauji pieaug arī bezalkohola taukaudu aknu slimības izplatība.





Labākā pieeja - jau laikus domāt par aknu veselību





Labākais, ko var darīt, lai uzturētu aknas veselīgas , ir izvairīties no pārmērīgas alkohola lietošanas, izvēlēties veselīgu uzturu, doties pastaigās un veikt vingrojumus. Tāpat ir vērts pārbaudīt, vai jums ir aknu slimību riska faktori. Ja jums ir aknu bojājums, sadarbojieties ar savu ārstu, lai izstrādātu labāko plānu aknu veselības stāvokļa normalizēšanai.