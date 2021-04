Kā romantiski atpūsties pandēmijas laikā?

Kā zināms, daudzi no mums ziemas laikā īsti nedodas nekur atpūsties ārpus Latvijas vai pat ne Latvijā. Bet, tuvojoties vasaras siltajam laikam, arvien vairāk un vairāk vēlamies izrauties no savām četrām sienām un doties kaut kur kopā ar mīļoto cilvēku. It īpaši, ja tuvojas kāds īpašs notikums kā, piemēram, kāzu jubileja vai jebkas tamlīdzīgs.

Bet ir taču pandēmija un nedrīkst nekur doties! Nē, tā nu gan gluži nav taisnība, tāpēc apskatīsiem, ko darīt, un vietas kur doties, lai izdotos romantiska atpūta!







Lidojums virs Rīgas

Kas var būt romantiskāks par lidojumu virs savas pilsētas vai pat vēl labāk - ja neesat abi no Rīgas, tas būs lielisks piedzīvojums. Romantiskāk būs, ja to izvēlēsieties darīt saullēktā vai saulrietā.







Atpūta SPA

Atstājiet bērnus saviem vecākiem un dodieties lieliskā un romantiskā atpūtā uz kādu no lieliskajām Latvijas viesnīcām! Ir daudz un dažādi piedāvājumi Latvijas viesnīcās diviem, kuri ļaus jums aizmirst ikdienas rūpes un perfekti atpūsties.





Izjāde ar zirgiem

Izjādes ar zirgiem vienmēr ir bijušas romantiska atpūta. It īpaši cilvēkiem, kuriem dzīvnieki un tieši zirgi ir mīļi un tuvi.

Ir ļoti daudz vietu, kur piedāvā izjādes un cenas arī nespiedīs tavu maciņu.

Ja tas nekad nav darīts, par to nav ko uztraukties, jo visu jums parādīs un iemācīs uz vietas.

Tā ir īsta atslodze no ikdienas stresa un iespēja atgūt mieru un harmoniju.





Sāls istaba

Šis ir kaut kas neierasts mums, latviešiem. Bet kļūst aizvien populārāks un populārāks.

Ja dienas pirmā daļa ir brīvāka un gribat to izbaudīt, tad sāls istaba būs tieši laikā. Apmeklējot sāls istabu, ieelposiet sāls putekļus, kas telpā tiek izsmidzināti pulvera veidā. Ja ir kādas elpošanas ceļu saslimšanas, tad tas tikai nāks par labu un liks justies jums labāk!





Nogale viesnīcā

Pavadi lielisku nedēļas nogali kādā no lieliskajām Latvijas viesnīcām! Izbaudi visu piedāvāto: gardas ēdienreizes, SPA atpūtu, pirtis, baseinus un peldi jūrā, ja siltais laiks atļauj!

Daudzas viesnīcas pat piedāvā dažāda veida masāžas, kuras liks jums relaksēties, un beidzot jutīsieties atpūties pēc grūtas darba nedēļas!