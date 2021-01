Kā tikt pie pievilcīga vēdera?

Skaists un tvirts ķermenis ir viens no mērķiem, uz kuru tiecas teju katrs cilvēks. Daudzi ir gatavi stundām ilgi pavadīt sporta zālē un ievērot virkni dažādu diētu, lai to ķermenis izskatās nevainojami. Taču dažreiz dažādu traumu, slimību, grūtniecības un citu iemeslu dēļ šī sapņa sasniegšana varētu būt apgrūtināta vai pat neiespējama. Tādos gadījumos vienīgais risinājums ir vēdera plastiskā operācija. Kas ir šī operācija un kādos gadījumos tā tiek veikta? Atbildes uz jautājumiem mums sniedza Latvijas vadošais plastiskais ķirurgs Dr. Jānis Žaržeckis.





Kas ir vēdera plastika un kādos gadījumos to veic?





Vēdera plastiskā operācija tiek saukta arī par abdominoplastiku. Tā tiek veikta, lai likvidētu liekas ādas krokas, nostiprinātu vēdera muskulatūru, atbrīvotos no liekām tauku šūnām vai uzlabotu vēdera kopējo formu.





Vēdera plastika tiek veikta gadījumos, ja pacienti neapmierina viņa vēdera izskats, taču biežākie operācijas iemesli ir lieka āda, kas radusies pēc straujas notievēšanas, diastāze pēc grūtniecības, strijas vai liekie taukaudi.





Operācijas norise





Ir iespējami divi vēdera plastikas veidi - mini plastika un pilna vēdera plastika. Mini plastikas laikā tiek likvidēti tikai lieki taukaudi no vēdera lejasdaļas un lieka āda, savukārt pilnas plastiku veic gadījumos, ja problēmas ir skārušas zonas gan virs, gan zem nabas. Operācija tiek veikta neatkarīgi no dzimuma un vecuma, un ir ļoti atkarīga no tā, kādu tieši efektu ir vēlams panākt. Taču visas operācijas ir nesāpīgas, jo tiek veiktas zem vispārējas anestēzijas. Diennakti pēc procedūras ir nepieciešams uzturēties stacionārā mediķu uzraudzībā, taču uzreiz pēc tā ir atļauts doties mājās, kur pēc 1-2 nedēļām ir jāsadzīst pēcoperācijas brūcēm. Pēc vēdera plastikas labākai rezultāta sasniegšanai mēnesi ir ieteicams nēsāt speciālu pēcoperācijas korseti, kā arī ievērot standarta piesardzības pasākumus - atteikties no lielas fizikas slodzes, nelietot alkoholiskais dzērienus un neapmeklēt saunas vai pirtis.





