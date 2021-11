Kā uzlabot matu stāvokli un izskatu?

Matu izskata un veselības neapmierinošais stāvoklis ir viens no sievietēm aktuālākiem jautājumiem ārējā tēla kontekstā. Sausi, bojāti, ar sašķeltiem galiem, neveselīgi un plāni mati – ar šīm problēmām periodiski saskaras un cīnās vairums sieviešu. Ko darīt, lai matu stāvoklis uzlabotos? Kādi kosmētiskie līdzekļi un metodes var palīdzēt?

Iekļaut matu aprūpē maskas, serumus, eļļas

Ja mati ik dienu tiek pakļauti dažādu nelabvēlīgu faktoru ietekmei, kas veicina to bojāšanos, nevajadzētu cerēt, ka to kopšanai pietiks ar šampūnu un kondicionieri. Jā, šie produkti attīrīs matus, bet nespēs uzlabot matu stāvokli. Tam talkā jāņem specializēti matu kopšanas līdzekļi ar dziļāku un intensīvāku iedarbību – matu maskas, serumi, matu eļļas, spreji un citi produkti. Maskas matiem nodrošina dziļu un bagātīgu kopšanu un atjaunošanu, nogludinot ne tikai to virsmu, bet arī iekļūstot dziļākajos slāņos. Bet serumi matiem , kas ir īpaši koncentrēti, spēj atjaunot saites matu struktūrā, mitruma līdzsvaru, novērst matu trauslumu un galu šķelšanos. Arī matu eļļas un citi produkti darbojas ar līdzīgu ietekmi. Atliek tikai atrast matu stāvoklim un problemātikai piemērotus produktus. Ja vēlas iegūt patiešām manāmus uzlabojumus, tad ieteicams izvēlēties profesionālu matu kosmētiku. Augstas kvalitātes un meistaru novērti serumi matiem, maskas matiem un citi efektīvi produkti pieejami salonline.lv.

Samazināt veidošanas ierīču lietošanu

Karstums ir viens no galvenajiem matu bojātājiem. Sievietes regulāri izmanto fēnu, matu taisnotāju, lokšķēres un citus rīkus, ar kuru palīdzību ieveido matus. Protams, vēlme pēc laba matu sakārtojuma ir dabīga, tomēr ilgtermiņā tas atstāj negatīvas sekas. Tāpēc ieteicams izvērtēt savus paradumus attiecībā uz veidošanas ierīču lietošanu. Varbūt var samazināt lietošanas intensitāti vai izmēģināt kādu alternatīvu risinājumu, kas neietver matu apstrādi ar karstumu. Varbūt dāmām ir laiks iemīlēt un lepoties ar saviem dabīgi lokainajiem matiem, nevis katru rītu tos apstrādāt ar taisnotāju? Varbūt taisno matu īpašniecēm ne katru dienu vajag taisīt apjomīgas lokas, bet izbaudīt dabas doto? Protams, būtiska loma ir arī tam, cik kvalitatīvas ir ierīces. Ir vērts ieguldīt profesionālā ierīcē, kas kalpos ilgi un uz matiem iedarbosies pēc iespējas saudzīgāk. Nedrīkst arī aizmirst pirms veidošanas matus apstrādāt ar līdzekli, kas aizsargā pret karstuma ietekmi.

Mazāk krāsošanas un citas ķīmiskas apstrādes

Krāsošana, balināšana, ilgviļņu likšana, keratīna taisnošana – šie un citi ķīmiskās apstrādes veidi, protams, palīdz iegūt vēlamo matu toni un sakārtojumu, tomēr arī bojā matu struktūru. Vēlams rūpīgi izvērtēt katras šādas procedūras nepieciešamību. Ja arī tas tiek darīts, tad tikai pie profesionāla speciālista un ar kvalitatīviem produktiem. Vēlamās matu krāsas iegūšanai var izmēģināt arī kādu tonējošo produktu, kas būs saudzīgāks nekā ilgnoturīga matu krāsa. Ja vēlas nopietni atveseļot matus, tad ieteicams tos ataudzēt un atgriezties pie dabiskās matu krāsas vismaz uz kādu laiku.

Ķemmēt un aprūpēt matus īpaši saudzīgi

Matu veselību un stāvokli ietekmē arī tas, kā tie tiek ķemmēti, kādas frizūras un aksesuāri izmantoti. Mati jāķemmē saudzīgi, sākot no galiem un virzoties uz galvas pusi. Ja ir samezglojumi, tie jāatšķetina pa nelielām daļām, var izmantot līdzekli, kas novērš pinkošanos. Īpaši uzmanīgiem jābūt ar mitru matu ķemmēšanu. Tas jādara vēl saudzīgāk. Jāizmanto suka ar retiem sariem. Brīvos un dabiskos sakārtojumos mati vienmēr jutīsies labāk, tāpēc pēc iespējas retāk vēlams veidot ciešas frizūras un stingras pīnes. Jāpadomā arī par aksesuāru izvēli. Sprādzes un aksesuāri ar metāliskām daļām nenāk matiem par labu. Laba izvēle ir zīda matu gumijas, jo tās ir mīkstas, maigas un nebojā matus.

Sakārtot dzīvesveidu, uzturu un veselību

Uztura paradumi, miega režīms, stresa līmenis, kopējais veselības stāvoklis un citi dzīvesveida aspekti arī atspoguļojas matu stāvoklī. Tāpēc, ja mati ir neveselīgi un izkrīt, jāpadomā, vai to nav veicinājuši nevēlami dzīvesveida aspekti. Tāpat jāpārbauda veselība, hormonālais stāvoklis, vitamīnu un minerālvielu līdzsvars organismā. Nepieciešamības gadījumā tas jākoriģē ar uzturu vai uztura bagātinātājiem, ja to rekomendē ārsts. Sakārtojot dienas režīmu, samazinot stresa līmeni, veidojot sabalansētu ēdienkarti, iespējams uzlabot gan vispārējo pašsajūtu, gan padarīt matus veselīgākus. Tomēr jāatceras, ka šajā ziņā uzlabojumi prasīs laiku un pacietību.