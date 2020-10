Kādēļ profesionāla tulkošana ir īstā izvēle biznesa attīstīšanai?

Ja esat nolēmuši paplašināt biznesu, iepazīstinot to jaunā tirgū, ar vienkāršu satura tulkošanu var nepietikt. It īpaši, ja tulks nav profesionālis savā jomā, konkrētā valoda nav viņam dzimtā, kā arī nav izpratnes par konkrētās valodas un kultūras īpatnībām, kas rezultātā var novest nevis pie peļņas, bet zaudējumiem. Kad nepieciešama mājas lapu un cita satura tulkošana, profesionāla tulka pakalpojumi ir īstā izvēle. Kādēļ? To lasiet turpinājumā.

Vai vairākās valodās runājošs darbinieks var iztulkot saturu tikpat kvalitatīvi, kā profesionāls tulks? Atbilde ir – visbiežāk tas nav iespējams. Taču, neskatoties uz to, uzņēmumi tik un tā nereti ir gatavi riskēt ar kvalitāti, izvēloties lētākus tulkošanas pakalpojumus.

Ne velti ir izveidoti profesionāli tulkošanas biroji, kuros darbojas savas jomas speciālisti. Valodas ir ļoti niansētas, un tulkošana ir gluži kā mākslas veids, ar ko nevar nodarboties ikviens, jo nepieciešamas zināšanas un pieredze. Gluži kā, piemēram, elektriķis. Lai ar elektrību saistītus darbus veiktu pareizi, ir jāmācās un jāpraktizējas, tādēļ neprofesionāļiem veikt šādus uzdevumus ir riskanti, jo pastāv augsta iespējamība kļūdīties.

Iemesli, kādēļ apdomāt profesionālu tulkošanas pakalpojumu izmantošanu: Profesionālus tulkošanas pakalpojumus sniedz pieredzējuši un zinoši tulki – ir ļoti svarīgi atcerēties, ka gadījumos, kad nepieciešams kvalitatīvs tulkojums, labākā izvēle ir tulkošanas birojs, kurā strādā savas jomas profesionāļi. Viņi spēs orientēties valodas un kultūras īpatnībās, pielāgojot saturu auditorijai;

Profesionāls tulks spēj kvalitatīvi tulkot saturu noteiktās jomās – viens cilvēks nevar būt speciālists visās nozarēs, tādēļ jāatrod zinošs tulks, kas specializējies tieši Jums svarīgā jomā, piemēram, farmācijā, finansēs, medicīnā un citās. Katrā no šīm nozarēm ir specifiski termini, kuri jāpārzina, lai radītu kvalitatīvu tulkojumu;

Zināšanas, kā pareizi tulkot dokumentus – lai dažādi līgumi, pilnvaras, sertifikāti un citi dokumenti tiktu pieņemti un pastiprināti, jāizvēlas augsta līmeņa tulkošanas birojs, kas zinās, kādus terminus un valodu izmantot. Tulkošana, lokalizācija un kļūdu labojumi – tulkošanas birojs “Sonkeigo” Ja meklējat tulkošanas biroju, kura piedāvājumu klāstā ir ne tikai tulka pakalpojumi, bet arī lokalizācija, valodas kvalitātes novērtējums, kļūdu labojumi, mašīntulkojumu pēcapstrāde, kā arī tulkojumu formatējuma pārbaude, “Sonkeigo” būs īstā izvēle. Šeit darbojas savā jomā pieredzējuši tulki, kas palīdzēs Jums veiksmīgi sasniegt savus biznesa mērķus! Vairāk informācijas – Sonkeigo.com.