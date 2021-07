Latvijā raksturīga diezgan gara apkures sezona, tāpēc tai nepieciešams pietiekami labi sagatavoties. Viens no svarīgākajiem apkures sistēmas elementiem noteikti ir apkures katls. Mūsdienās ir pieejami daudzi un dažādi apkures katli, tāpēc izvēlēties īsto var nebūt visai viegli. Kādu apkures katlu izvēlēties? Lasiet raksta turpinājumu un uzziniet atbildi uz šo svarīgo jautājumu.





Apkures katla jauda

Viens no svarīgākajiem parametriem, kas jāņem vērā, izvēloties apkures katlu, ir tā jauda. Ir atšķirība vai apkures katls nepieciešams personīgajam mājoklim vai arī biroja telpām. Izvēloties konkrētu apkures katlu, jāpatur prātā, ka katla saražotā siltumenerģija tiek izmantota, lai kompensētu siltuma zudumu telpā. Tas nozīmē to, ka, ja no telpas izplūst vairāk siltuma, attiecīgi vairāk tas ir jāsaražo, lai telpā būtu vienmērīgāka gaisa temperatūra.





Pastāv vienota formula, ar kuras palīdzību var aprēķināt, cik jaudīgu apkures katlu nepieciešams iegādāties – 1 kW saražotās siltumenerģijas spēj sasildīt 10 m2 telpas. Ņemot vērā Jūsu mājokļa kopējo platību, varēsiet saprast, cik jaudīgs apkures katls nepieciešams.





Automatizētie apkures katli

Automatizētie apkures katli ir ļoti praktiski, jo nav nepieciešamības pēc konkrēta laika doties uz apkures telpu, lai papildinātu kurināmā daudzumu katla tvertnē. Automatizācijas funkcija ir raksturīga trīs dažādiem katliem – gāzes, granulu un siltumsūknim. Visus minētos apkures katlus ir viegli kopt un tiem nav nepieciešama pārāk bieža tīrīšana. Siltumsūknis un granulu katls ir dabai draudzīgākie apkures katli. Tāpat tiem ir zems ugunsbīstamības risks atšķirībā no gāzes apkures katla.





Uzstādīšanas izmaksas

Arī uzstādīšanas izmaksas noteikti ietekmēs apkures katla izvēli. Jāņem vērā, ka vislielakās uzstādīšanas izmaksas būs siltumsūknim. Malkas, kā arī granulu apkures katliem ir vidēji zemas izmaksas. Viszemākās uzstādīšanas izmaksas ir gāzes apkures katliem. Šeit gan jāņem vērā, ka zemās izmaksas būs vien tik ilgi, kamēr ir pieejams gāzes pievads. Ja šāds pievads nav jau ierīkots, tad tas ir jāierīko no jauna, līdz ar to palielinās izmaksas.





Apkures katla ilgmūžība

Tā kā apkures katli un to uzstādīšana prasa zināmas izmaksas, jāizvēlas tāds apkures katls, kas kalpos pēc iespējas ilgāk. Apkures katla ilgmūžību noteiks tā kvalitāte. Noteikti ir jāņem vērā materiāls no kā ir izgatavots apkures katls. Lielākā daļa ražotāju izvēlas tieši tēraudu vai čugunu, jo tas ir visizturīgākais, kā arī ugunsdrošākais. Ja Jūs pareizi un rūpīgi kopsiet apkures katlu, tad tas var kalpot pat 30 gadus, kas ir ievērojams laiks.





Apkures katla energoefektivitāte

Energoefektivitāte arī ir faktors, kas noteikti jāņem vērā izvēloties konkrētu apkures katlu. Lai iegādātais apkures katls būtu ekonomisks, ir jāizvērtē apsildāmās telpas platība. Ir jāizvēlas tāds apkures katls, kas spēj sasildīt visu mājokli. Tāpat ir jāņem vērā apsildāmās telpas veids – vai tā ir dzīvojāmā māja ar vairākām atsevišķām telpām, vai arī biroja ēka, vai pat viesu māja, kurā atrodas liela svinību zāle.





Kur iegādāties akpures katlu?

