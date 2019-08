Kādu gultiņu izvēlēties jaundzimušajam

Guļvieta zīdainim ir viena no pamatvajadzībām, par ko vecākiem jāparūpējas jau pirms mazuļa piedzimšanas, lai, atgriežoties mājās no slimnīcas, mazajam ķiparam jau būtu sava siltā, mīkstā un drošā ligzdiņa. Tomēr gultiņas izvēle jaundzimušajam nemaz nav tik viegls uzdevums, jo bērnu gultas veikalos ir pieejamas plašā izvēlē.



Lai iegādātos mazulim un mājoklim piemērotāko gultiņu, ir vērts apdomāt dažādus variantus. Tāpat arī svarīgi atcerēties par vairākiem būtiskiem aspektiem, kas jāņem vērā gultiņas izvēlē.



Šūpulītis vai groziņš – gluži kā mammas puncī





Jaundzimušajam piemērota guļvieta, kurā viņš patiešām jutīsies kā māmiņas apskāvienos, ir neliela izmēra groziņš vai šūpulītis. Tas atgādina mazu un omulīgu ligzdiņu, kas pirmajos dzīves mēnešos ļauj justies mazulim droši un uzlabo viņa miegu. Šūpulīši un groziņi ir arī ērti pārvietojami jebkurā mājas vietā, tādejādi atvieglojot mazuļa aprūpi.



Vienīgi jāatceras, ka šūpulītis vai groziņš būs īslaicīgs risinājums, kas derēs tikai pirmajos zīdaiņa dzīves mēnešos, jo tad, kad mazulis jau sāks velties, celties un interesēties par pasauli, būs nepieciešama drošāka un pamatīgāka gultiņa. Kā arī dažu mēnešu laikā mazulis fiziskā ziņā būs izaudzis un vairs neietilps savā šūpulītī.



Pārvietojama un kompakta gultiņa līdzās vecāku gultai





Vēl viens variants, kas ir kaut kas starp šūpulīti un klasisko zīdaiņu gultiņu, ir pārvietojama gultiņa, ko var piestiprināt pie vecāku gultas malas, panākot efektu, kas līdzinās kopā gulēšanai, tomēr mazulis ir drošībā un savā zonā. Šāda gultiņa ievērojami var atvieglot mazuļa nakts barošanu. Mamma ir līdzās, var ātrāk mazo nomierināt, nemaz neizkāpjot no savas gultas.



Šādas kompaktas, pārvietojamas un pie vecāku gultas stiprināmas bērnu gultas piedāvā bērnu preču ražotājs Chicco, kas izstrādājis gultiņas modeli “Next to Me”. Gultiņas viena mala ir atverama, tāpat gultiņu var arī šūpināt, tā pārvietojama ar ritentiņiem. Šīs Chicco bērnu gultas arī ir ērti salokāmas, vieglas un transportējams līdzi kā ceļojumu gultas. Gultiņām ir dažādi augstumi, laba gaisa cirkulācija un ērti noņemams, mazgājams kokvilnas audums.



Chicco bērnu gultas varat apskatīt un iegādāties ražotāja interneta veikalā: https://www.chicco.lv/preces/barosanas-kresli-supulkresli/gultinas.html .





Redeļu gultiņa zīdaiņiem – praktiska un lietojama līdz pat 3 gadiem





Ja vēlaties iegādāties gultiņu, kas mazulim derēs gan zīdaiņa vecumā, gan vēlāk, tad labākā izvēle būs klasiskā izmēra redeļu tipa gultiņa. To droši var izmantot pat līdz mazuļa 3 gadu vecumam. Redeļu gultiņa ir stabila, droša un iederēsies ikvienā interjerā. Protams, jārēķinās, ka šāda gultiņa ir lielāka, tā derēs stacionārai lietošanai, jo nebūs ērti to pārvietot no vienas istabas uz citu vai paņem līdzi ārpus mājas. Tam vajadzēs iegādāties speciālu ceļojuma gultiņu, kas var kalpot arī kā manēža, ja nepieciešams mazuli novietot drošā vietā.



Vai izmantot lietotu gultiņu





Ja ģimenes budžets ir ierobežots, tad varat arī apsvērt lietotas gultiņas iegādi. Lietotas vai mazlietotas bērnu gultas pārdod diezgan bieži, it īpaši tās, kas domātas pirmajiem dzīves mēnešiem, jo mazais no tās ātri izaug, tāpēc gultiņa vairs nav nepieciešama.



Ja nav aizspriedumu pret lietotām mantām, tad tas ir vieds, kā samazināt izdevumus, kas, bērniņam ienākot ģimenē, jau tāpat ir diezgan ievērojami. Lietotai gultiņai nebūs nekādas vainas, ja tā joprojām ir labā stāvoklī, droša un stabila. Par to, protams, pirms pirkuma nepieciešams pārliecināties.



Aspekti, kas jāņem vērā, izvēloties gultiņu



Gultiņas stabilitāte

Pārbaudiet, cik gultiņa ir stabila. Ja tai ir riteņi, vai tie ir viegli nofiksējami. Ja tas ir šūpulītis vai groziņš, jāpārliecinās, ka tas šūpojas no augšas uz leju, jo uz sāniem pirmajos dzīves mēnešos mazuli nedrīkst šūpināt.



Transformācijas iespējas

Pirms gultiņas iegādes pārliecinieties, ka tai ir maināms augstums, kas būs svarīgi, lai iekārtotu drošu un ērtu guļvietu katrā no mazuļa vecuma posmiem. Ja gultiņa paredzēta arī pārvadāšanai, izmēģiniet to salikt, noskaidrojiet, kādi ir izmēri saliktā veidā. Redeļu gultiņām vajadzētu būt nolaižamai malai un arī izņemamām redelēm. Dažas redeļu gultiņas var pārveidot arī par parastu bērnu gultiņu.



Gultiņas svars

Ikdienā ērtāk lietojama būs viegla gultiņa, to varēs pārnest uz vajadzīgo vietu, pārvadāt. Protams, ja izvēlaties masīvkoka redeļu gultiņu, tad tā būs smagāka, tās pārvietošana prasīs vairāk pūļu.



Labas kvalitātes matracis

Dažreiz matracis jau ir iekļauts gultiņas komplektācijā. Bet ja tā nav, tad matracis jāiegādājas atsevišķi. Pērkot matraci, noteikti nevajag taupīt, bet izvēlēties mazulim veselīgāko variantu. Tas var būt ortopēdiskais vai lateksa matracis, kas tik ātri neizguļas, tur nedzīvo putekļu ērcītes. Matracim nevajadzētu būt ne pārāk cietam, ne mīkstam.



Bērnam draudzīgi materiāli

Apskatot bērnu gultas, pievērsiet uzmanību arī materiāliem, no kādiem tās izgatavotas vai ar ko krāsotas. Vislabākā izvēle būs dabiski un bērna veselībai saudzīgi materiāli – koks, kokvilna, dabiskas krāsa un eļļas.