Kāpēc arī vasaras riepas protektora dziļums ir svarīgs?

Aukstajā gada sezonā daudz dzirdam par to, cik svarīgi ir rūpēties par to, lai laikā no 1. decembra līdz 1. martam automašīna būtu aprīkota ar ziemas riepām, kuru protektora dziļums ir vismaz 4 mm. Savukārt vasaras riepas ir atļauts izmantot laikā no 1. marta līdz 1. decembrim, un to protektora dziļumam vieglajiem auto vajadzētu būt vismaz 1,6 mm. Vai un kāpēc protektora dziļums ir svarīgs arī vasaras riepām, lasiet turpinājumā.





Kāpēc jāseko līdzi tam, lai Jūsu mašīnas vasaras riepas protektors nebūtu nodilis?

Siltajā gada sezonā uz ceļa nepiedzīvojam tādus bīstamus apstākļus kā sniegs un ledus, taču tas nenozīmē, ka riskantu situāciju nav vispār. Neatņemama mūsu klimata sastāvdaļa ir lietus, ko vasaras laikā piedzīvojam visai bieži. Un tieši lietū labas vasaras riepas parāda savu augsto drošības līmeni un veiktspēju.

Braucot pa slapju ceļu, riepas protektors rūpējas par to, lai efektīvi izspiestu zem tām esošo ūdeni un nodrošinātu labu saķeri ar ceļu. Tas savukārt nozīmē, ka pie stūres varam justies drošāk.

Iegādājoties jaunas vasaras riepas, to protektora dziļums visbiežāk būs 7 – 8 mm, bet, kā zināms, šīm riepām protektoram jābūt vismaz 1,6 mm. Jo dziļāks būs protektors, jo drošāka būs braukšana gan pa sausu, gan slapju ceļu. Tieši tāpēc nevajadzētu lietot vissezonas, ziemas vai vasaras riepas, kas ir nodilušas. Tā vietā prātīgāk būtu ieguldīt jauna komplekta iegādē.





