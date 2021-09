Kāpēc nepieciešams optimizēt mājaslapu?

Ikvienam uzņēmējam ir skaidrs, ka digitālā vide ir neatņemama mūsdienu biznesa sastāvdaļa. Kā arī lielākā daļa ir dzirdējuši par SEO un ar to saistītajiem pakalpojumiem. Viens no SEO pakalpojumiem ir mājaslapas optimizācija. Bet rodas jautājums - Kāpēc nepieciešams optimizēt mājaslapu?



Esi redzams starp konkurentiem

Mājaslapas optimizācija ir lielisks veids kā nonākt starp nozares konkurentiem un kļūt pamanāmam savu potenciālo klientu acīs. Profesionāli paveikta mājaslapas optimizācija nodrošina augstāku rangu. Pēc šī ranga meklētāja programma, piemēram Google, sarindo rezultātus, kas tiek atrasti ierakstot konkrētu atslēgvārdu. Tātad, Jūsu uzņēmums vai produkts nonāk tur, kur Jūsu esošais vai potenciālais klients to meklē. Un, protams, arī atrod, ja esat pirmajās pozīcijās meklēšanas rezultātos. Ir neskaitāmi komponenti, kas nodrošina ranga rezultātu un sakārtošanos pirmajā lapā. Liela daļa no tiem ir firmas noslēpums, ko Google pārstāvji neatklāj plašākai publikai, bet ir arī pārbaudītas vērtības, ko speciālisti liek lietā un uzlabo, kā piemēram SEO mājaslapas optimizācija un tajā iekļautie procesi.

Klientu plūsma

Protams, nepietiek tikai ar redzamību un nonākšanu starp konkurentiem Google meklētāja pirmajās pozīcijās, svarīga ir arī klientu plūsma uz lapu. Šeit lielu lomu spēlē pozīcija, kurā atrodas Jūsu mājaslapa. 75% no klikšķiem nonāk tieši mājaslapās, kuras atrodas pirmajās piecās rezultātu pozīcijās. Jeb citiem vārdiem sakot, 75% no potenciālajiem klientiem nonāk piecu spēcīgāko konkurentu lapās. Būtiski, ka mājaslapas optimizācija sakārto lapu tā, lai ne tikai esošie un potenciālie klienti Jūsu uzņēmumu vai produktu pamanītu, bet arī justos ērti un komfortabli mājaslapā un neaizvērtu to prom uzreiz pēc tās atvēršanas. Un atcerēsimies, ka arī lapas ielādes ātrumam ir liela nozīme, ja runājam par klientu plūsmu. Jo ilgāks gaidīšanas laiks, jo vairāk potenciālo pircēju aizies no lapas. Vairāk kā puse jeb 50 % lapas apmeklētāju sagaida, ka lapas ielādes ātrums būs mazāks par 2 sekundēm - mājaslapas optimizācija palīdzēs Jums sasniegt šos rezultātus.

Mājaslapas optimizācija - veiksmīgas darbības priekšnoteikums

Īsāk sakot, SEO optimizācija, tostarp mājaslapas optimizācija jeb iekšējā sakārtošana palīdz Jums kā uzņēmumam vai zīmolam veidot labākas, stabilākas attiecības ar Jūsu mērķauditoriju. Ne tikai piesaistot jaunos klientus, bet arī uzlabojot jau esošo pieredzi. Protams, būtiska ir arī zīmola vai uzņēmuma autoritāte starp konkurentiem, kas nostiprina vietu tirgū un veido stabilu klientu bāzi. Veidojot vienmērīgi augošu, nepārtrauktu auditorijas plūsmu uz Jūsu mājaslapu, uzlabojas arī pārdošanas, izaugsmes un atpazīstamības rādītāji.