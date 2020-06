Kas ir faktorings, kā tas darbojas un kāpēc ir vērts to izvēlēties?

Vairums par faktoringu zina tikai to, kas tas ir viens no iespējamiem ārējās finansēšanas veidiem. Tomēr ir trīs galvenie jautājumi par faktoringu, uz kuriem atbildi ir vērts zināt ikvienam.





Kas ir faktorings?





Faktorings ir juridisko personu vai banku sniegtais finansējums, kas pamatots uz naudas prasījuma nodošanu. Vienkārši sakot, tā ir rēķinu finansēšana. Bizness, parakstot līgumu ar faktoringa sabiedrību, nodod ne tikai rēķinu administrēšanu, bet arī maksātnespējas riskus un parādu administrēšanu.





Tātad – kur šeit āķis? Tā nav. Šajā situācijā ieguvēji ir visi. Faktoringa sabiedrībai tas ir izdevīgi, jo klients, kurš saņem rēķina iepriekšējās apmaksas pakalpojumu (faktoringu), maksā attiecīgās likmes. Klientam tas ir izdevīgi, jo viņš samazina risku un nav jāgaida, kamēr pircēji apmaksās rēķinus, tāpēc tam pastāvīgi ir apgrozāmie līdzekļi. Pircējiem ir izdevīgi, jo no biznesa, kurš saņem faktoringu, iegūst ilgāku atlikšanas termiņu, tāpēc var labāk sadalīt pieejamos līdzekļus.





Kāpēc ir vērts izvēlēties faktoringu?





Kā redzams, šī finansēšanas veida būtība ir ātrāka līdzekļu saņemšana par sniegtajiem pakalpojumiem vai pārdotajām precēm, kā arī ātrāka norēķināšanās par saņemtajiem pakalpojumiem vai nopirktajām precēm. Nav grūti saprast, ka ātrāka līdzekļu saņemšana atver daudz lielisku iespēju. Kuras no tām uzņēmējs izmantos, atkarīgs tikai no viņa paša. Ātrāka līdzekļu saņemšana paver ceļu uz investēšanu, jauno projektu īstenošanu, citu uzņēmuma finanšu vajadzību apmierināšanu. Nav noslēpums, ka ātra uzņēmuma līdzekļu apgrozība ir viens no galvenajiem iemesliem, kas var nodrošināt veiksmīgu uzņēmuma attīstību. Vispārinot var secināt, ka faktorings ir vieda izvēle katram uzņēmumam, kas orientēts uz iespēju laikus apmierināt savas finanšu vajadzības, investēt, attīstīties un kļūt par vienu no tirgus līderiem. Faktorings ir lieliski piemērots arī uzņēmumiem, kas nevēlas būt atkarīgi no kredītu nosacījumiem.





Vairāk informācijas atradīsiet vietnē https://www.smefinance.lv/faktoringas-lv/