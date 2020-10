Kas jāzina, izvēloties PVC logus?

Aptuveni kopš gadsimtu mijas, Latvijā strauji sāka parādīties PVC logi. Daudzi cilvēki Latvijā dzīvo padomju laikā celtos mājokļos, kuru logu siltumnoturība daudziem lika domāt logu nomaiņu. Kad PVC logi kļuva pietiekami lēti, pieprasījums strauji auga un daudzi cilvēki vecus koka logus mainīja pret PVC logiem, kas papildināja tirgu ar daudz logu tirgotājiem.





Tirgū ir daudz nekvalitatīvu piemēru





Reti kurš ir logu eksperts, tāpēc bieži cilvēku izvēle krīt par labu lētākajiem plastmasas logiem. Taču, lai gan logu montieris var šķist uzticams, viņš varbūt pat pats neapzinās, ka tirgū ir daudz labāki produkti. Kopš straujā pieprasījuma kāpuma, tirgus ir piesātināts ar nekvalitatīvu produkciju, tāpēc Polijas plastikāta logu izplatītājs Eirologi aicina iepazīties ar dažām metodēm, kā pārliecināties, ka logi būs kvalitatīvi.





Viena no pakešu logu spēcīgajām pusēm – drošība. Ja iegādātais logs ir ar vislētāko atvēršanas mehānismu, tad to var būt ļoti viegli atvērt. Logu speciālisti iesaka izvēlēties logus ar “shoot-bolt” sistēmu.





Daudzi to nezina, taču arī logiem ir energoefektivitātes reitingi, tāpat kā sadzīves tehnikai. Tāpat kā labāk izvēlēties A klases ledusskapi, pirms iegādājaties logus, ieteicams pārliecināties par to energoefektivitātes klasi. Ja produkts ir atzīts par C vai D klases produktu, tas radīs lielākus siltumzudumus un zemā pakešu logu cena pārvērtīsies par lielākiem izdevumiem apkurei.





PVC loga cena nav vienīgais, kas var būt problēmu vēstnieks. Iegādājoties logu, ļoti svarīgi, ka tas tiek pareizi uzstādīts. Cilvēkiem ir tendence ticēt draugu ieteikumiem un izvēlēties meistaru, kurš ir iestiklojis logus kādam paziņam. Slikti ielikts logs var radīt problēmas gan uzreiz, gan tuvāko gadu laikā un slikti ieliktu logu var būt grūti pamanīt ar neapbruņotu aci, tāpēc logu ielikšanu labāk uzticēt plašāk pazīstamiem speciālistiem.





Vizīte pie logu speciālistiem





Būtiski logu iegādes procesā ir uzdot pareizos jautājumus. Bieži logu tirgotāji vai meistari neko daudz nezina par savu produkciju, tādēļ pareizs lēmums var būt griezties pie pieredzējušiem speciālistiem. Eirologi ir atvēris salonveikalu TC Ozols, Mazajā Rencēnu ielā 1, kas ir paredzēts tieši šim mērķim. Veikalā var iepazīties ar plastikāta logu cenām, gan katra loga tehniskajiem aspektiem, kas šo cenu veido.