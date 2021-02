Ko darīt, lai nesaslimtu ar ādas vēzi

Par ādas vēzi pēdējos gados runā arvien vairāk un skaļāk. Trauksmi ceļ gan ārsti, gan paši pacienti, kuri smagi cīnījušies ar ādas onkoloģiskajām saslimšanām. Pēdējās desmitgadēs visā pasaulē un arī Latvijā ievērojami pieaudzis saslimšanu skaits, arvien biežāk ādas vēzis tiek diagnosticēts ne tikai pacientiem pēc 40 gadu vecuma, bet daudz jaunākiem.





Pastāv dažādi ādas vēža veidi, bet par bīstamāko tiek uzskatīta melanoma. Tieši melanomas gadījumu skaits pēdējos gados strauji pieaudzis. Latvijā melanoma tiek diagnosticēta vidēji 200 cilvēkiem gadā. Melanomas bīstamība saistīta ar to, ka, atklājot to tad, kad slimība jau izplatījusies, ārstēšana parasti ir maziedarbīga. Tāpēc, neskatoties uz mūsdienīgām diagnostikas un ārstniecības iespējām, mirstība melanomas pacientu vidū ir augsta.





Kā pasargāt sevi no saslimšanas ar ādas vēzi? Kādiem faktoriem un profilaktiskām darbībām pievērst uzmanību?

Lietot aizsargkrēmu ar UV filtriem

Vēža šūnu veidošanās ādā ir cieši saistīta ar UV staru ietekmi uz organismu, kas uzkrājas ilgākā laika posmā un pēc vairākiem gadiem vai desmitgadēm var pārvērsties onkoloģiskā saslimšanā. Tāpēc ir būtiski saprast, ka jau no pirmās dzīves dienas ir jāsargā āda no UV staru ietekmes. Bērnu ādas aizsardzība ir īpaši svarīga.





Jāatceras, ka no UV stariem jāsargājas ne tikai vasarā un saulainajās dienās. Arī tad, kad laiks ir apmācies, starojums mūs ietekmē, tāpēc, piemēram, uz sejas aizsargkrēms būtu jālieto visu gadu. Izvēloties saules aizsargkrēmus, būtiski pārliecināties, ka tie satur gan UVA, gan UVB staru aizsargfiltrus, jo ādas vēzi var attīstīt abu veidu UV starojums. Visdrošāk saules aizsargkrēmu iegādāties aptiekā, kur pieejams plašs dermokosmētikas klāsts, kā arī farmaceits varēs konsultēt par piemērtāko izvēli gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Vizītes pie dermatolga un ādas veidojumu pārbaude

Lai uzraudzītu savas ādas veselību un laikus pamanītu nevēlamas izmaiņas, ir būtiski regulāri apmeklēt dermatologu. Vislabāk dermatologu apmeklēt rudenī, kad aizvadīta pludmales sezona. Ja uz ķermeņa ir daudz dzimumzīmju un citu veidojumu, kā arī tie mainījuši savu izskatu, tad pie dermatologa noteikti jāveic ādas veidojumu pārbaude . Vislabāk to darīt regulāri, lai ārsts var sekot izmaiņām gadu no gada.





Ādas veidojumu pārbaude ir nesāpīga, droša un ātra, tāpēc nav jābaidās to veikt. Dermatologs veic dermatoskopiju, apskatot ādas veidojumus daudzkārtējā palielinājumā, kas ļauj novērtēt veidojumu struktūru, konstatēt izmaiņas un agrīni diagnosticēt arī ādas vēzi. Ja ir paaugstināti riski vēža attīstībai, tad vizītes pie dermatologa un ādas veidojumu pārbaude jāiekļauj savu regulāro veselības pārbaužu sarakstā.

Neapmeklēt solāriju un izvairīties no saules apdegumiem

Solārija apmeklēšana ir viens no augstākajiem riskiem, kas var veicināt vēža šūnu veidošanos, tāpēc vislabāk ir pilnībā atteikties no šīs skaistuma procedūras un tā vietā izvēlēties citus veidus, kā iegūt zeltainu iedegumu. Šobrīd ir pieejami efektīvi un nekaitīgi paštonējošie krēmi, losjoni un eļļas, kas neradīs riskus veselībai, bet izskatīsies tikpat labi. Solārijs arī veicina ādas novecošanos, kas ir vēl viens iemesls to neapmeklēt.





Protams, solārijs nav vienīgais ādas vēža provocētājs, arī sauļošanās dabiskā saules gaismā var nodarīt tādu pašu kaitējumu, ja netiek ievēroti ieteikumi par drošu sauļošanos. Ja nelieto saules aizsargkrēmus, atrodas saulē ilgstoši, pieļauj saules apdegumus, tas paaugstina risku attīstīties vēža šūnām.

Īpaši saulē jāuzmanās cilvēkiem ar gaišu ādu

Paaugstināts risks iegūt saules apdegumus un saskarties ar ādas vēzi ir cilvēkiem, kuriem ir gaiša āda, kas saulē nevis iebrūnē, bet ātri apdeg. Tie ir cilvēki ar 1. un 2. ādas fototipu, kuros ietilpst cilvēki ar gaišu ādu, gaišiem vai rudiem matiem, vasaras raibumiem, dzimumzīmēm. Latvijā pie šiem fototipiem pieder liela daļa iedzīvotāju. Ja arī jūs piederat pie šiem fototipiem, tad saulē jābūt īpaši uzmanīgiem, jāizmanto saules aizsargkrēmiem, kuriem aizsardzības faktors ir virs 30. Atrasties saulē šo fototipu pārstāvjiem nevajadzētu ilgāk par 30 minūtēm, kā arī jāievēro visi piesardzības pasākumi. Protams, arī jāieplāno regulāras vizītes pie dermatologa un jāveic ādas veidojumu pārbaude, ja ir kaut mazākās aizdomas par nelabvēlīgām izmaiņām.