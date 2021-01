Kredītkarte vai patēriņa kredīts - ko izvēlēties?

Noteikti ikkatram ir pienācis tāds brīdis, kad cilvēkam ir nepieciešami naudas līdzekļi, piemēram, jaunas virtuves iekārtas iegādei vai nepabeigtai istabai, kurā nepieciešams veikt pēdējos remontdarbus, vai steidzami iegādāties kādu akcijas preci vai pakalpojumu par īpašu cenu. Taču ir jāsaskaras ar ne pārāk patīkamo realitāti - līdzekļi ir dažas dienas vēlāk, kad tiek izmaksāta alga vai tiek saņemti citi papildus ienākumi.





Lai iegūtu vēlamos līdzekļus ieceru realizēšanai, būtu jāsaprot, kāds kredīta veids ir vispiemērotākais. Katrs, kas individuāli sāks pētīt piemērotāko kredītu, noteikti atdursies pie divām pieejamām izvēlēm - pie patēriņa kredīta un pie kredītkartes. Lai gan tie izklausās līdzīgi, tomēr tiem ir diezgan daudz dažādu atšķirību, kuras finance43 eksperti mēģinās šajā rakstā šķetināt.





Kredītkarte.





Traktējot dažādas definīcijas to varētu saukt par universālu karti, kas tieši ir noteikta kredītlimitam. Kredītlimits katram tiek noteikts individuāli, balstoties uz ienākumiem, maksātspēju, saistībām un maksāšanas vēsturi. Kredītlimits svārstās no 300 eiro līdz trīs algu apmēram, taču lielā mērā atkarīgs no tā, cik lielas summas regulāri kontā tiek apgrozītas un var būt arī daudzkārt lielākas.





Kredītkarte ir ļoti labs palīgs, ja nav zināms konkrēts mērķis, ko iegādāties, vai summa, kas būs nepieciešama. Tieši šī iemesla dēļ kopumā tas ir dārgs īstermiņa aizdevums ar salīdzinoši augstiem izmantošanas procentiem (līdz pat 26% gadā), kurā vēl tiek ierēķinātas arī kartes izmantošanas maksas un komisijas par darījumiem, ja tādas ir noteiktas. Tajā pašā laikā kredītkarte sniedz dažādus papildus labumus, ko nesniedz patēriņa kredīts. Piemēram, norēķinoties ar kredītkarti visi pirkumi tiek automātiski apdrošināti, tiek uzkrāti punkti, ar kuriem var norēķināties dažādās kampaņās, tiek nodrošinātas VIP iespējas lidostās, ceļojumu apdrošināšana, kā arī piedāvāts bezprocentu periods līdz pat 60 dienām, kuras laikā, ja tiek atgriezti visi līdzekļi, netiek aprēķināti procentu maksājumi u.tml. Šis kredīta veids noteikti nebūtu piemērots, lai veiktu rēķinu apmaksu, kā arī, lai izņemtu skaidru naudu, jo tiek aprēķināti 2%-5% no izņemtās summas un vairāk ir piemērots, piemēram, viesnīcu, aviobiļešu, auto rezervācijai, ceļojumam un ceļojumā neparedzētiem izdevumiem. Galvenā atšķirība starp kredītkarti un patēriņa kredītu ir, ka visus vai minimālā apjomā noteiktos atgrieztos līdzekļus ir iespējams izmantot atkārtoti.





Patēriņa kredīts.





Pēc definīcijas tas ir īstermiņa tūlītējs aizdevums, kurš tiek izlietots konkrēta (liela) mērķa vai pirkuma realizēšanai, izlietojot visus līdzekļus uzreiz vai pakāpeniski pa daļām. Patēriņa kredīts pamatā ir domāts personiskai izmantošanai, nevis biznesam vai saimnieciskai darbībai. Patēriņa kredīta summas var būt dažādas un ļoti individuāli noteiktas, bet pārsvarā svārstās no 100 līdz 15 000 eiro un vairāk, atkarībā no tā, cik veiksmīgi ir bijuši iepriekšējie aizņēmumi, kādi ir ienākumi un maksātspēja, esošās saistības u.tml.





Patēriņa kredīta izmaksas ir atkarīgas no ilguma, cik ilgi tiek plānots atgriezt naudas līdzekļus. Jo tas būs garāks, jo dārgāks. Arī neskatoties uz mazākiem ikmēneša maksājumiem arī dārgāks par kredītkarti. Izmaksas veido arī kredītlīguma noformēšana un izsniegšana.





Galvenā atšķirībā starp patēriņa kredītu un kredītkarti, ir, ka patēriņa aizdevumus var saņemt arī jebkurā nebankas iestādē, salīdzinot ar kredītkarti, kuru var saņemt tikai bankā. Taču, ja patēriņa kredīts tiks ņemts bankā, kurā tiek apgrozīti līdzekļi, piemēram, ieskaitīta katru mēnesi alga, šāds kredīta veids varētu būt pat lētāks par kredītkarti.





Izvēloties piemērotāko aizņēmuma veidu, aizņēmējam noteikti būtu jāiepazīstas ar līguma nosacījumiem un citiem dokumentiem, kā arī jāseko katru gadu noteiktajām procentu likmēm, kas varētu radīt dažādas papildus izmaksas. finance43 eksperti ir atgādinājuši un teikuši - aizņemoties lielas vai mazas naudas summas, līguma lasīšanai vienmēr ir laiks.





* Reklāmrakstu sagatavoja un apmaksāja Winston Smith Finance” OÜ.