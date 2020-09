Kur atrodas mans VIN numurs?

Visiem auto ir transportlīdzekļa identifikācijas numurs, 17 zīmju burtciparu identifikācijas numurs, kas ir unikāls transportlīdzeklim. Plaši pazīstams kā VIN numurs, jūsu transportlīdzekļa ID tiek piešķirts, kad tas tiek izgatavots. Tāpat kā jūsu sociālās apdrošināšanas numurs (SSN) ir unikāls tikai jums, VIN atklāj informāciju, kas raksturīgs tikai jūsu auto.

Atšķirībā no jūsu deviņciparu SSN ir apšaubāms, ka esat iegaumējis savu VIN. Patiešām, jūs nekad nedomāsiet par šo skaitli, kamēr kāds to neprasīs, proti, jūsu apdrošināšanas uzņēmums, remontdarbnīca vai valsts aģentūra. Ja vien jūsu VIN nav norakstīts vai neatrodas uzņemts attēls viedtālrunī, jums tas būs jāatrod.

Šeit jūs varat atrast sava transportlīdzekļa VIN numuru:

1. Uz auto paneļa.

Visizplatītākā vieta, kur atrast VIN, atrodas uz jūsu automašīnas paneļa, it īpaši netālu no vietas, kur panelis saskaras ar vējstikla malu vadītāja pusē. Parasti VIN ir piestiprināts pie metāla plāksnes un kods tiek parādīts tā, lai ikviens to varētu nolasīt no transportlīdzekļa ārpuses, kurš to meklē.

2. Uz vadītāja sānu durvju rāmja.

Vēl viena vieta, kur parasti tiek atrasts numurs, atrodas uz vadītāja sānu durvju rāmja. to Šo ir tikpat viegli atrast kā atvērt vadītāja durvis.

3. Pārbaudiet savu apdrošināšanas karti.

Ja jūsu auto jau ir apdrošināta, VIN var atrast jūsu apdrošināšanas kartē. Šī karte jāuzglabā drošā vietā, piemēram, cimdu kastē kopā ar citiem svarīgiem dokumentiem un failiem (piemēram, īpašnieka rokasgrāmatā, remonta dokumentos, satelīta radio līgumos). VIN būtu jāpublicē kopā ar jūsu apdrošināšanas informāciju.

4. Citās vietās.

Transportlīdzekļa VIN var atrast arī jūsu dzinēja un var atrasties uz citiem galvenajiem komponentiem, ieskaitot transmisiju. Iemesls? Galvenokārt, drošības nolūkos. Ņemot vērā to, ka daudzas automašīnas regulāri tiek nozagtas, izjauktas un detaļas tiek pārdotas atsevišķi, ir svarīgi saskaņot burtciparu numuru. Ja nav sakritības, tas nenozīmē, ka detaļas ir zagtas. Drīzāk tas varētu atklāt jau zināmu motora nomaiņu, īpaši tādu, kuru, iespējams, esat pats veicis.

Atšifrējot Jūsu VIN

VIN nav vienkārši daži sajaukti burti un cipari. Protams, var šķist, ka tā arī ir, bet ir metode šim 17 zīmju ārprātam.

Izpalīdzīgi cilvēki vietnē carVertical.com/lv atrada, ka VIN atklāj diezgan daudz datu par jebkuru auto, ieskaitot marku un modeli, aprīkojuma līmeni, izcelsmes valsti, motora tilpumu un drošības spilvenu tipu. Svarīgi ir tas, ka šo informāciju varat ievietot Valsts autoceļu satiksmes drošības administrācijas VIN uzmeklēšanas rīkā, lai uzzinātu, kādi atsaukumi, ja tādi ir, ir saistīti ar jūsu transportlīdzekli.