Kur glabāt auto? Ieteikumi privātmāju īpašniekiem

Ikvienam no mums gribas pēc iespējas ilgāk noturēt savu automašīnu bez korozijas. Tajā pat laikā, ikvienam meistaram, kaut veicat tikai elementārus mājas darbus, automašīnas vai dārza tehnikas remontdarbus, lieti noder vieta, kur glabāt visus instrumentus un iekārtot sev darba vietu. Var būt tikai viena vieta, kas apvieno visas šīs funkcijas – garāža. Šāda veida celtnei jāatrod vieta katras privātmājas pagalmā. Ja domājat par garāžas iekārtošanu, “Domus būve” celtniecības speciālisti vēlas jūs iepazīstināt ar dažādiem variantiem, kādas garāžas iespējams uzcelt.





Garāžas var būt dažāda veida ēkas. Gan no metāla konstrukcijām veidota nojume bez pamatiem, gan pilna komplekta saimniecības ēka, ar iespēju tajā iekārtot papildus telpas un pieslēgt to dažādām komunikācijām. “Domus būve” piedāvā celt garāžas, kuras var sadalīt četrās galvenajās grupās pēc to sarežģītības un funkcionalitātes:

nesiltinātas garāžas, t.sk. nojumes

siltinātas garāžas

dekoratīvās garāžas ar apmetumu

mazie angāri





Parasti lētākās, kā arī visvieglāk uzstādāmās ir parastās nesiltinātās garāžas. Visbiežāk, šāda veida garāžām nav nepieciešami pamati. To novietošana ieteicama uz betona, bruģa vai citas nostiprinātas virsmas.





Siltinātas garāžas jau daudz vairāk atgādina saimniecības ēkas. Šādām ēkām daudz biežāk tiek pievilktas komunikācijas. Atšķirībā no lētākiem variantiem, šīs garāžās ir kā atsevišķas ēkas. Tās ir siltinātas, tādēļ tajās var strādāt komfortabli cauru gadu, ja ir nodrošināta siltumapgāde.





Atšķirībā no nosiltinātām garāžām, dekoratīvajās garāžās ar apmetumu daudz vairāk ir domāts par garāžas vizuālo izskatu. Šīs garāžas var projektēt pēc jūsu mājokļa, tādā veidā padarot tās par vizuālu papildinājumu jūsu īpašumam.





Ja nepieciešams novietot busiņu, mazu traktoru vai nepieciešama papildus vieta dažādas lielas tehnikas uzglabāšanai, “Domus būve” piedāvā mazo angāru celtniecību un montāžu. Šāda angāra priekšrocība ir augstākas un platākas durvis, kā arī neierobežotais garums, kādā to var uzcelt.





Vai plānā ir iekārtot savā pagalmā garāžu? “Domus būve” piedāvā dažādus risinājumus, kuri noderēs gan privātmāju pagalmiem, gan profesionālā transporta glabāšanai. Aicinām iegriezties un iepazīties ar piedāvājumu DomusBuve.lv.