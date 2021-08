Kur pieejama PVC logu regulēšana?

Pēc logu iemontēšanas telpā, nepieciešams arī tos regulēt. PVC logu regulēšana var būt nepieciešama arī vēlāk dažādu iemeslu dēļ. Kādās situācijās nepieciešams veikt regulēšanu ēkas logiem, kādos veidos to veic un kam to uzticēt? Par to uzzini šajā rakstā!





Kad tiek veikta PVC logu regulēšana?

PVC logu regulēšana lielākoties tiek veikta divu veidu situācijās. Tās ir sekojošas:

vērtni nevar atvērt. Ja, mēģinot nostādīt logu kādā no pozīcijām, to nav iespējams paveikt, nepieciešams vērsties pie speciālista – visticamāk, ka to varēs labot, saregulējot logu vērtni;

verot logu, tas “ķeras”. Ja logu ir iespējams atvērt sev vēlamajā pozīcijā, bet tas sagādā grūtības, jo logs ķeras, arī jāsazinās ar speciālistu, kurš veiks logu regulēšanu.

Kādā veidā tiek regulēti logi?

Logi tiek regulēti vairākos veidos, lai nodrošinātu to pareizu vēršanos jebkurā no vēlamajām pozīcijām.

Kādos? Tie ir 4:

horizontālā vērtne. Regulējot horizontālo vērtnes daļu, tiek regulēta logu augša un apakša atvērtam un/vai aizvērtam logam, izmantojot atslēgu; vertikālā vērtne. Vertikālai logu regulēšanai tiek veiktas korekcijas vērtnes apakšējā eņģē. Līdzīgi kā ar horizontālo regulēšanu – tās veikšanai tiek izmantota atslēga; piespiede. Piespiedes regulēšana tiek veikta gadījumā, ja vērtne rāmim nepiekļaujas pietiekami cieši; rokturis. Iespējams, problēmas ar loga vēršanu rada rokturis – var gadīties, ka ilgstošas lietošanas gadījumā to nepieciešams nomainīt, lai tas pareizi veiktu tam paredzēto funkciju.

PVC logu regulēšana Labo logu aģentūrā

Labo logu aģentūra veic logu un durvju apkopi – tostarp arī regulēšanu, lai logi kalpotu pēc iespējas ilgāk un pareizāk. Pēc nepieciešamības tiek piedāvāti tādi pakalpojumi kā:

logu izgatavošana un uzstādīšana – ievietošana;

garantijas serviss, kura laikā tiek veikta detaļu nomaiņa (ja nepieciešams), regulēšana un citi darbi;

pēc garantijas apkope, kam var pieteikties individuāli. Tās laikā var tikt nomainīta furnitūra, blīvgumijas, regulētas vērtnes un veikti citi darbi;

papildu risinājumu uzstādīšana. Ar to saprotama, piemēram, pretuzlaušanas furnitūru uzstādīšana, bērnu drošības slēdžu uzstādīšana u.c.

Ienāc Labologuagentura.lv mājaslapā un piesaki sev vēlamo pakalpojumu pie pieredzējušiem speciālistiem!