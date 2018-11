Labākās divstāvu gultas meklējumos

Kas gan tā būtu par guļamistabu, ja tajā nebūtu gultas? Gultai ir ne tikai praktisks pielietojums – tā nav tikai mēbele, kuru izmantojam lai atpūstos, bet tā kalpo arī kā dizaina elements. Iespējams, jūsu interjerā labi izskatīsies koka gulta, divguļamā gulta vai varbūt vienguļamā gulta. Bet, ja plānojat iekārtot bērnu istabu, lieliska izvēle ir divstāvu gultas.





Divstāvu gulta telpas ieekonomēšanai. Divstāvu gultas ir lielisks risinājums mazai telpai, un, jo īpaši bērnu istabai. Iespējams iegādāties divstāvu gultas bērniem, kurai gulta ir otrajā stāva, taču lejasdaļā ir atvilktnes un plaukti. Šāda veida gultas iegāde guļamistabu padarīs daudzfunkcionālu. Nevajadzēs iegādāties lielus skapjus, kur glabāt drēbes vai bērnu rotaļlietas, jo to visu varēs likt divstāvu gultas iebūvētajās atvilktnēs. Vēlaties ekonomēt gan telpu, gan savu budžetu? Tad atbilde ir bērnu divstāvu gulta ar galdu, kas atrodas lejasdaļā. Reizēm blakus rakstāmgaldam atrodas arī skapis, tad tas ir trīs vienā – galds, skapis un gulta! Uz otro stāvu – gultu, iespējams nokļūt pa trepītēm, kuras parasti atrodas gultas sānā.





Bērnu divstāvu gultas cena. Pavisam vienkāršu bērnu gultas modeli var iegādāties par apmēram 150 līdz 200 eiro. Gulta, kurai lejasdaļā ir atvilktnes un dažādi plauktiņi maksā 500 eiro. Bet divstāvu gulta ar rakstāmgaldu lejasdaļā būs vēl dārgāka – tā var maksāt pat 600 eiro, bet iegādājoties šādu mēbeli, nebūs nepieciešamība pirkt rakstāmgaldu vai skapi, kas tikai aizņems telpu.







Divstāvu gulta – dizaina elements. Lai guļamistabas interjers izskatās tīrs un vienots, jāpiedomā pie tā, kāda materiāla gultu pirkt. Ļoti pieprasītas ir gultas ar metāla rāmjiem. Tos iespējams iegādāties dažādās krāsās un metāla rāmji ir viegli tīrāmi. Koka gultas interjeru padarīs nedaudz smagāku un piepildītāku, kā arī koka rāmji ir grūtāk tīrāmi. Koka gultu nav ieteicams novietot mazā telpā, jo tā izskatīsies ļoti masīva. Bērnu gultas pārsvarā tiek ražotas no lamināta – tās ir gludas un viegli kopjamas.