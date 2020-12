Labs hepatologs, kurš palīdzēja aizmirst par Covid-19

Šodien vairāk kā jebkad vispopulārākie medicīnas pārstāvji ir infektologi, elpceļu ārsti, plaušu rentgena nodaļas speciālisti, dežurējošie ārsti un, starp citu, arī sanitāri un slimnīcu apkopējas. Tā vien šķiet, ka visas citas pasaules slimības pēkšņi ir izskaustas - slimojam tikai ar Covid-19. Taču realitātē tā nav. Arī šodien kāds apdedzina roku, iekļūst autoavārijā vai sirgst ar aknu cirozi.





Neizliksimies, korona vīruss diemžēl ir apklusinājis daudzus, kuri veselības traucējumu gadījumā normālā situācijā dotos pie ārsta, lai pārbaudītos, taču nedara to tikai tāpēc, lai ārstniecības iestādē nesaķertu klāt vēl arī "Covid-19". Vai zināji, ka Tev ir kāds pavisam kluss orgāns, kurš neiesāpēsies, esot pat diezgan kritiskā stāvoklī? Tās ir aknas, par kurām rūpējamies gan mēs paši, gan labs hepatologs , kuru šodien sastapu J. Ķīša estētiskās dermatoloģijas klīnikā.





Kāpēc aknas nesāp pat ja tās ir bojātas? Tām vienkārši nav sāpju receptoru. Kāpēc tā iekārtots, tas jājautā Dievam, taču hepatologs man pastāstīja, ka aknu problēmas uzrādās arī citās ķermeņa zonās.





Simptomi, ja ir bojātas aknas:

gremošanas traucējumi-slikta dūša, pat vemšana

vispārējs nogurums, vājums - tas notiek tāpēc, ka aknu bojājumu gadījumā tām jāstrādā daudz lielāka slodze;

gremošanas traucējumi - regulārs apetītes zudums, caureja

urīns ir tumšā krāsā - pat ja ūdeni uzturā lietojat pienācīgā daudzumā;

arī izkārnījumi maina krāsu - tie ir dzeltenīgi, pelēki vai sarkanīgi;

krampjainas sāpes vai uzpūšanās sajūta vēdera lejasdaļā;

ādas dzelte - tā parādās īpaši acīs, uz mēles, pirkstu galos un uz ādas kopumā

var rasties arī ādas bojājumi - nieze, zvīņošanās, asinsizplūdumi vai vēnu dzīslu parādīšanās.





Jāņem vērā, ka šie simptomi var liecināt arī par citām slimībām, taču skaidrs ir viens - ja tie ir regulāri, pat ievērojot veselīgu dzīvesveidu, tad kaut kādas veselības problēmas tās noteikti ir. Hepatologs palīdzēs noskaidrot, vai tās ir saistītas ar pasliktinātu aknu darbību vai nē.





Interesanti





Austrumu medicīnā uzskata, ka tieši aknas un nevis sirds ir cilvēka svarīgākais orgāns. Ne velti tas ir cilvēka lielākais iekšējais orgāns - gandrīz 1,5 kg. Katru dienu tās izfiltrē visas mūsu asinis 300-400 reižu! Tās neļauj mūsu organismā nonākt indīgajām vielām - aknas filtrē alkoholu, cigaretes, zāles, kontracepcijas tabletes, pārtikas krāsvielas, konservantus, pat vīrusus un gaisā atrodamos smagos metālus.





Kādreiz aknām slodze bija mazāka, jo vide un pārtika nebija tik piesārņota kā tagad. Cilvēki ilgāk izskatījās jauni, jo aknas ir saistītas arī ar ādas novecošanās regulāciju. Kādas slimības izraisa aknu bojājumi? Pastāstīšu par divām populārākajām - hepatozi un aknu cirozi. Simptomu gadījumā lūdzu vērsies pie hepatologa.





Hepatoze





Aknu aptaukošanās jeb hepatoze tiek diagnosticēta tiem, kuriem pat mazāk kā puse no aknu šūnām ir pārklātas ar taukaudiem. Šāda slimība rodas mazkustīga un neveselīga dzīvesveida vai, kas ir interesanti, - arī badošanās rezultātā. Saldumi, treknās vakariņas, baltie milti un, protams, alkohols - visas tās kalorijas, ko neiztērējam aktīvā dzīves veidā, var veicināt aknu aptaukošanos.





Arī par šo kaiti varam tik pat kā nenojaust, jo nogurums, smaguma sajūta vai piepūties vēders var palikt tā arī nepamanīti. Vislielākā skāde ir tajā, ka aknu aptaukošanās var izraisīt arī nopietnākas slimības - aknu mazspēju, cirozi vai pat audzēju.





Aknu ciroze





Aknu ciroze ir hroniska slimība, kuras dēļ notiek pakāpeniska aknu šūnu bojāeja. Cirozes rezultātā bojāto šūnu vietā ieaug saistaudi. Aknu ciroze var rasties dažādu iemeslu dēļ:

neizārstēta hepatīta gadījumā;

Saindēšanās rezultātā - ar arsēnu, svinu, sēņu indi un citām vielām;

pārmērīga alkohola lietošana;

ilgstošs žults sastrēgums;

nepietiekams olbaltumvielu patēriņš uzturā.





Aknu ciroze ir viens no retajiem aknu bojājumiem, kad ir sajūtamas sāpes aknu apvidū. Tāpat sasirgušie var just nervozitāti, nogurumu, apetītes zudumu, sliktu dūšu, bezmiegu, vēdera uzpūšanos. Arī āda var kļūt iedzeltena aknu cirozes gadījumā. Aknu ciroze vissmagākajā pakāpē izpaužas ar asins vemšanu, novājēšanu un, ja tā netiek ārstēta,- pat ar nāvi.





Kā varam secināt, aknas ir ārkārtīgi svarīgs orgāns, kas tāpat kā āda no ārpuses, aizsargā mūs no iekšpuses. Aknas filtrē toksiskās, mums nevajadzīgās vielas, lai tās nenonāktu mūsu organismā, bet tiktu izvadītas no tā ārā. Labs hepatologs parūpēsies, lai ne tikai aknas efektīvi rūpētos par Jūsu organismu, bet precīzi ieteiks arī kā Jums par tām parūpēties, lai veselības problēmas neparādītos jau 40 gadu vecumā.





Starp citu, pirmā aknu transplantācija Latvijā notika tikai 2011. gada sākumā un tā izmaksāja 40'000 latu. Labāk dzīvo veselīgi - dari to, ko skandina pilnīgi visur,- mazāk ēd, vairāk kusties! Tad veselība neaizmuksies…