Ledusskapis ar saldētavu ir labākais palīgs visa gada garumā

Vasara ir īstais laiks, lai piepildītu savu saldētavu ar dažādiem labumiem, tomēr nereti sanāk to arī nedaudz pārpildīt. Labi, ka neviens ciemiņš par mums neveido uzskatus tikai pēc tā, cik labi sakārtota ir saldētava, jo daudzi to nereti piekrauj tik ļoti, ka knapi var aizvērt durvis un drīz vien vispār aizmirst, kas tur atrodas. Katram var noderēt padomi, kā uzturēt to visu kārtībā, tādēļ piedāvāsim pāris idejas, kā uzturēt visu tur esošo gatavu lietošanai jebkurā laikā.





Parūpējieties par pietiekami zemu temperatūru

Ja jūsu saldētavas temperatūra ir nevienmērīga, ēdieni atkusīs un sasals, veicinot tā saukto saldētavas apdegumu veidošanos, kas notiek, kad ledus kristāli migrē uz produkta virsmu un pārtika tiek dehidrēta. Ja ledusskapis ar saldētavu darbojas pareizi, tad tas ātri sasaldēs pārtiku un nodrošinās tai vienmērīgu temperatūru. Pārliecinieties, vai durvis ir pareizi noblīvētas, jo arī tas var radīt aukstuma zudumu pat tad, ja pati saldētava strādā lieliski.





Parūpējieties, ka viss ir noslēgtos traukos vai iepakojumos

Būtībā pārtrauciet iepakojumu atvēršanu un atkārtotu aizvēršanu. Saldētas pārtikas pakļaušana gaisam ir vēl viens saldētavas apdegumu rašanās cēlonis. Sasaldējiet visu atbilstoša lieluma porcijās un glabājiet to hermētiski noslēgtos traukos. Saldētavu maisi un tām piemēroti trauki ir labi palīgi organizēšanas procesā. Pārliecinieties, ka maisa vai trauka malas ir sausas, lai izveidotu ciešu blīvējumu. Būtu labi, ja maisiņos paliek nedaudz vietas, jo tas dod iespēju saldējamajam produktam sasalšanas procesā paplašināties, taču jums noteikti vajadzētu izspiest lielāko daļu liekā gaisa.





Pārziniet, kas tur īsti atrodas

Ledusskapis ar saldētavu ir vienreizējs palīgs virtuvē, kas ļauj pārtiku uzglabāt ilgāk. Lai gan likt produktus saldētavā ir noderīgi, tomēr būtu labi veikt uzskaiti un pārzināt to, kas atrodas jūsu saldētavā. Mēģiniet stratēģiski domāt par saviem īstermiņa maltīšu plāniem. Tā vietā, lai saldētavā visu laiku liktu kaut ko, kas varētu noderēt nākotnē, domājiet par to, kas būs vajadzīgs vakariņās jau nākamnedēļ. Šāda pieeja ļaus neaizmirst par saldētavas saturu, un nekas netiks tajā aizmirsts uz mēnešiem vai pat gadiem.





Atzīmējiet visu, kas nav oriģinālajā iepakojumā

Jūs varat skaidri redzēt sasaldētu ogu maisu, bet, ja gatavojat ēdienu speciāli sasaldēšanai, tad var gadīties par to aizmirst, un pēc tam jūs nezināsiet, kas īsti ir šajā iepakojumā. Lai izvairītos no šādām situācijām, vienkārši uzrakstiet, kas atrodas saldētavas maisiņos, uz katras paciņas, izmantojot marķieri. Jūs pat varētu norādīt datumu, kad to sasaldējāt. Ledusskapis ar saldētavu jums ļaus uzturēt maltīšu dažādību, tomēr būs jāparūpējas par to, lai kaut kas netiktu tajā aizmirsts. Šī vienkāršā metode jums ļaus vienmēr būt lietas kursā par savas saldētavas saturu.