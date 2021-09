Lieliskas dāvanas kāzu jubilejā

Papīra, kokvilnas, lina, zīda utt. – kāzu jubilejas labākā scenārija gadījumā seko viena otrai un kopš kāzām nu ir par vienu datumu vairāk, ko svinēt, kad dāvināt un baudīt. Bet ko dāvināt kāzu jubilejā?



Dāvanas atbilstoši tēmai



Kāzu jubilejas, tieši tāpat kā pašas kāzu ceremonijas, un to svinēšana ir atkarīga tikai un vienīgi no paša pāra vēlmēm. Ir pāri, kuru šo dienu neuztver kā ko īpašu, bet ir arī tādi, kas to ieraksta savas ģimenes obligāti svinamo dienu kalendārā.



Tradicionāli katrai kāzu gadadienai ir savs nosaukums, atbilstoši kuram iespējams pielāgot arī dāvanas svētkos. Piemēram, 1 gads – papīra kāzas, 2 gadi – kokvilnas, 3 gadi – ādas, 4 gadi – lina, 5 gadi – koka, 6 gadi – čuguna, 7 gadi – vara, 8 gadi – skārda, 9 gadi – porcelāna, 10 gadi – rožu utt.



Zelta auskari – vienmēr laba izvēle



Lai katru gadu no jauna viens otram apliecinātu mīlestības turpināšanos, var izvēlēties arī ilglaicīgākas un pamatīgākas dāvanas. Lieliska dāvana sievietei vienmēr būs rotaslietas, piemēram, zelta auskari. Ideālā gadījumā tos vajadzētu saskaņot ar laulību gredzenu, tādējādi paplašinot sievas ikdienas rotaslietu kolekciju. Auskari ir rota, kas piemērota gan valkāšanai ikdienā, gan svētkos, nereti tie ausīs tiek “aizmirsti” uz ilgāku laiku, tāpēc tā noteikti kļūs par dāvanu, kas vairos prieku katrai dienai.



Kā izvēlēties īstos?



Izvēloties zelta auskarus dāvanai, viens no galvenajiem kritērijiem ir dizains un stiprinājuma veids. Vispopulārākie joprojām ir tradicionālas formas auskari, ko viegli saskaņot ar dažādiem tērpiem un dažādiem stiliem. Domājot par gredzenu no stilistiskā viedokļa, būtiski ņemt vērā valkātājas sejas formu un matu griezumu. Tradicionāli tiek uzskatīts, ka smalka auguma dāmām labāk piestāv smalkas rotas ar sīkām detaļām, savukārt lielāka auguma sievietēm – labāk izvēlēties masīvākas. Tiesa, tas nav viennozīmīgi, daudz kas ir atkarīgs no dāvanas saņēmējas gaumes, noskaņojuma un stila. Rota allaž ir tikai papildinājums koptēlam, nevis galvenais akcents.