Mājaslapa – uzņēmuma vizītkarte vai biznesa instruments

2019. gadā Latvijā ir reģistrēti gandrīz 200 tūkstoši uzņēmumu, un daļai no tiem ir arī sava mājaslapa. Diemžēl vairumā gadījumu mājaslapa kalpo kā uzņēmuma vizītkarte, kurā norādīta kontaktinformācija un darba laiks. Mājaslapa, kurai nav veikta SEO optimizācija, nedod cerēto atdevi un nepiesaista jaunus klientus no interneta, taču to var labot.





Ko nozīmē SEO optimizācija?

Ikviens no mums gandrīz katru dienu internetā meklē atbildes uz dažādiem jautājumiem, informāciju par precēm un pakalpojumiem. Šajos meklējumos lielākoties tiek izmantots “Google” interneta meklētājs. Katrai meklēšanas frāzei – atslēgas vārdam tiek ģenerēti ļoti daudzi rezultāti, taču mēs parasti neskatāmies tālāk par pirmo rezultātu lapu. Tas nozīmē - lai piesaistītu interneta lietotājus no “Google”, ir nepieciešams nokļūt pirmajā lapā. SEO optimizācija ir pielāgošanās interneta meklēšanas dzinēju vajadzībām, lai panāktu plašāku ekspozīciju un palielinātu apmeklētāju plūsmu uz savu mājaslapu.





Vai visi apmeklētāji ir vienādi?

Nē. Neviens uzņēmējs nevēlas speciāli ieguldīt resursus, lai mākslīgi palielinātu apmeklētāju plūsmu uz savu interneta resursu. Piemēram, atslēgas vārds “google”, “'youtube” vai “facebook” ir ar lielu meklējumu skaitu, taču tie ir lietotāji, kas meklē konkrētu mājaslapu. Tā vietā ir jāpalielina apmeklētāji, kas meklē jūsu preces vai pakalpojumus. Tāpat ir lietderīgi piesaistīt apmeklētājus, kas meklē informāciju par uzņēmuma pārstāvēto nozari vai saistītiem produktiem. Pēdējie vēl tikai pēta dažādas iespējas, un ir labi, ja izpētes procesā viņi atklāj jūs kā noderīgu resursu - autoritāti.



Kādi ir ieguvumi no mājaslapas optimizācijas?

SEO palīdz piesaistīt jaunus klientus un uzlabo komunikāciju ar potenciālajiem klientiem. Lai darījums notiktu, ir vajadzīga uzticēšanās abu pušu starpā. Nav noslēpums, ka augstas pozīcijas “Google” dabīgajos meklēšanas rezultātos sniedz papildus uzticības kredītu. Interneta lietotāji uzticas šim interneta meklētājam daudz vairāk nekā tā rādītajām reklāmām, un šis uzticības kredīts automātiski pāriet uz lapām, kas atrodas augstās pozīcijās.

Vairāk pārdotas preces un pakalpojumi, plašāka zīmola atpazīstamība, kļūšana par autoritāti savā nozarē – tas viss ir iespējams ar optimizēšanas pasākumiem. Protams, SEO nav tikai mājaslapas optimizācija, bet arī daudzi citi pakalpojumu veidi – audits, konkurentu un nišas izpēte, rekomendācijas un citi uzlabojumi. Uzziniet vairāk par to, kā jums var palīdzēt mājaslapas optimizēšana un SEO – https://www.seo.lv . Iepriekš aprakstītos pasākumus katrs var veikt saviem spēkiem vai arī uzticēt to izpildi profesionāļiem. Abos gadījumos tiks iegūts rezultāts, taču labāk un arī ātrāku efektu var panākt, uzticoties speciālistiem. Arī citās dzīves jomās mēs nedarām visu paši, bet paļaujamies uz jomas ekspertiem jeb meistariem.

Secinājumi? Digitālais mārketings palīdz sasniegt panākumus ātrāk, un SEO ir tā stūrakmens. Izmantojiet to!