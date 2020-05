Matraču labirinti – kā orientēties to piedāvājumā un uzlabot sava miega kvalitāti?

Vai, pamostoties no rīta, jūtaties izgulējušies, enerģijas pilni un moži? Ja nevarat atbildēt ar “jā”, tad, iespējams, ir pienācis brīdis domāt par jauna matrača iegādi. Bieži vien tiek runāts par to, kādas guļamistabas mēbeles izvēlēties, taču tieši matracis ir tā daļa, kas primāri nosaka mūsu miega kvalitāti, tādēļ tas jāizvēlas pārdomāti un jāpielāgo tieši gulētāju vajadzībām un paradumiem.

Mūsdienās matraču piedāvājums veikalos un internetā ir milzīgs, tādēļ, lai palīdzētu Jums tajā orientēties, esam sagatavojuši ceļvedi ar noderīgiem padomiem.

Par to, cik daudz stundu diennaktī vajadzētu gulēt dažādu vecumu cilvēkiem, joprojām tiek diskutēts. Ir skaidrs, ka mazuļiem nepieciešams krietni lielāks miega stundu skaits, bet pieaugušajiem pietiek ar vidēji septiņām līdz astoņām stundām. Tajā pašā laikā svarīgi ir arī tas, cik kvalitatīvas ir šīs miega stundas.

Daudzi cilvēki ik pa laikam vai pat regulāri sastopas ar dažādiem miega traucējumiem, un viņi to pat nenojauš, vien jūt tā sekas, pamostoties no rīta ar sāpēm mugurā vai galvassāpēm, sliktu garastāvokli un nespēku. Tieši tādēļ jauna matrača iegādi noteikti nevajadzētu uztvert pašsaprotami vai nenopietni. Pirmā lieta, kurai jāpievērš uzmanība, ir tā, ka matrači mūsdienās pieejami ar atšķirīgu veidu pildījumiem, un katram no tiem ir savi plusi un mīnusi.

Kā atrast sev piemērotāko matrača pildījumu? Ja agrāk populārs bija viens standarta matrača veida ar atsperu pildījumu, kurš diezgan ātri nolietojās un dažkārt atsperes pat izsprāga cauri pārvalkam, tad mūsdienās variāciju ir ļoti daudz, jo matraču ražotāji sapratuši, cik daudzveidīgas ir patērētāju vajadzības un vēlmes attiecībā uz savas guļvietas iekārtošanu.

Kabatu atsperu matracis (pocket spring) – mūsdienās populāra un iecienīta pircēju izvēle. Atšķirībā no vecmodīgajiem modeļiem, kuru pildījumā atsperes bija izvietotas vienotā slānī, šī tipa matračos katra atspere atrodas atsevišķā “kabatā”. Ko tas nozīmē matrača lietotājam? Pirmkārt, tas viennozīmīgi ir augstāks komforta līmenis, it īpaši, ja gultā guļ divi cilvēki. Katrs no gulētājiem nakts vidū mēdz pakustēties, un, ja matracis nav kvalitatīvs, šīs kustības nekavējoties jūt arī blakus esošā persona, kuras miegs tiek traucēts. Kabatu atsperes nodrošina minimālu kustību viļņa pārraidīšanu, tādēļ gulēšana būs mierīgāka un ērtāka. Atsperes ir elastīgas, un tās var būt papildinātas ar lateksa, kokosa vai poliuretāna kārtu izteiktam komfortam. Svarīgi paskatīties uz atsperu blīvumu.

Augstāku komfortu spēj nodrošināt Multipocket atsperu sistēma, kas nozīmē to, ka uz vienu matrača kvadrātmetru izvietots lielāks atsperu skaits. Izteiktam komfortam var izvēlēties matraci ar septiņām anatomiskajām zonām, kas balsta gulētāja ķermeni, ļaujot tam pilnībā atslābināties.

Matracis ar atsperu bloku – šos var uzskatīt par matraču vectētiņiem, kurus pieminējām iepriekš. Lai arī piedāvājums mūsdienās ir ļoti plašs, joprojām var iegādāties arī atsperu bloka matračus jeb Bonnell atsperu matračus, kas ir lētāki, taču arī to kvalitāte un komforta līmenis ir atbilstošs cenai. Divas personas uz šāda matrača nejutīsies ļoti ērti, jo, kad viens no viņiem naktī pakustēsies, otrs to uzreiz jutīs.

Memory putu matracis – šo matraču sastāvā ir elastīgas putas, kurām piemīt “atmiņa”. Tas nozīmē, ka matrača viskoelastīgās putas pielāgojas gulētāja ķermeņa formai, svaram un arī temperatūrai, ieņemot viņa formu. Kad pieceļamies no matrača, tas pamazām atkal atgriežas sākotnējā pozīcijā.

HR poliuretāna putu pildījuma matracis – tautā dēvēts arī par porolona matraci, šis pildījums ir daudzpusīgs, jo piedāvā gan labu gaisa cirkulāciju, gan atšķirīgas cietības pakāpes un citas īpašības. Ir pieejami gan dārgāki, gan lētāki putu matrači. Salīdzinot ar citiem veidiem, šis materiāls ir salīdzinoši viegls, tādēļ matraci būs viegli pārvietot.

Lateksa pildījuma matracis – salīdzinot ar iepriekš minētajiem pildījumiem, šī tipa matrači būs dārgāki. Latekss ir materiāls, kuru iegūst no kaučuka koka, tas ir elastīgs un nodrošina gulētājam nepieciešamo atbalstu.

Kokosa šķiedras pildījums – bieži izmantots kā pildījuma papildinājums atsperu matračos, kā arī šo materiālu pielieto ortopēdiskajos matračos. Kokosa šķiedra ir stingra un elpojoša, tādēļ šāds matracis patiks tiem, kas dod priekšroku cietākām guļvietām.

Pirms pērkat matraci, ņemiet vērā, ka ieteicams iegādāties arī virsmatraci, kas parūpēsies par papildu komfortu, kā arī paildzina matrača kalpošanas laiku. Papildus virsmatracim virsējā kārtā var klāt arī matrača aizsargu, kas pasargā no traipiem un ir viegli kopjams.

