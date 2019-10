Mazuļa sapņu gultiņā jābūt īstajam matracim

Kad jauno vecāku dzīvē ienāk mazulis, par to tiek gādāts pēc labākās sirdsapziņas. Bērniņam tiek adītas mīkstākās vilnas zeķītes, sagādāti kokvilnas tērpi, siltākie un mīkstākie kombinezoni, kā arī dabīga materiāla sedziņas. Kad bērns var sākt ēst, tam tiek piedāvāti ekoloģiski produkti no vietējām saimniecībām. Tieši tāpat jāattiecas pret bērna pirmo gultiņu un tās matraci. Ir tik ļoti svarīgi, lai mazu bērnu ieskauj elpojoši, ergonomiski materiāli. Mazuļa pirmais matracis var kalpot līdz pat 3 gadiem, tādēļ tā izvēlē jāiegulda laiks un resursi. Kur pirkt matraci? Erti.lv veikals internetā un Maskavas ielā 180 piedāvā plašu bērnu matraču klāstu bērnu gultiņām no dzimšanas līdz pat pusaudža vecumam.



Erti.lv matrači ir pildīti ar kvalitatīviem materiāliem. Bērnu matrači pieejami bez atsperēm, lai nodrošinātu maksimāli drošu un maigu pielāgošanos bērna ķermeņa formai.Matraču pildījumā tiek izmantoti:





Kokosriekstu šķiedra - šis dabiskās izcelsmes materiāls nodrošina gaisa caurlaidību, neuzsūc mitrumu, novērš putekļu ērcītes vairošanos

Hallcon šķiedra - hipoalerģisks pildījums bez piemaisījumiem, uzskatāms par vienu no mūsdienīgākajiem materiāliem

SilverTex putupoliuretāns - aiztur nepatīkamus aromātus, īpaši elastīgs, antibakteriāls

Perforētais latekss - izgatavots no kaučuka koka sulas ekstrakta, nodrošina ideālu mikroklimatu, neuzsūc mitrumu un ilgi kalpo

Šie mūsdienīgie materiāli Erti.lv matračos pieejami dažādās kombinācijās atkarībā no bērna vecuma un vajadzībām. Visi matrači ir radīti īpaši praktiski - pildījums neuzsūc mitrumu, bet kokvilnas pārvalks ir aprīkots ar rāvējslēdzēju, tādēļ ir vienkārši noņemams mazgāšanai.







Erti.lv katalogā pieejamie produkti izceļas ar augstu kvalitāti un mūsdienīgu, ergonomisku dizainu. Visiem matračiem ir ortopēdiskas īpašības, tie lieliski atbalsta muguru un kakla skriemeļus, kā arī palīdz uzturēt pareizu pozu miega laikā. Erti.lv bērnu matrači pieejami plašā izmēru klāstā, tie iederēsies visās tirgus standarta bērnu gultās. Ja tomēr ir nepieciešams, Erti.lv piedāvā veikt individuālu matrača pasūtījumu pēc unikāliem parametriem. Visiem Erti.lv matračiem īpaši izdevīgas atlaides, tādēļ aicinām apmeklēt mājaslapu vai veikalu Maskavas ielā 180, lai izvēlētos savam bērnam ideālo matraci saldam miedziņam.