Mēbeļu salons “Kate” piedāvā skaistas interjera iespējas un kvalitatīvas mēbeles

Iespaidīgs un kvalitatīvs interjers prasa ne vien prasmes skaista dizaina izveidē, bet arī zināmus ieguldījumus. Mēbeļu veikals Kate.lv sniedz iespēju ieslīgt lielisku interjera dizainu pasaulē, ne vien piedaloties izstādēs un atstājot ievērojamus iespaidus, bet arī paveikto projektu aplūkošanā.





Mēbeļu veikali un interjers mājai vai birojam ir domu rosinošs jautājums

Sakārtota vide mums apkārt, lai tas būtu mājās vai darbā, paaugstina produktivitāti un labu garu. Lai atrastu kvalitatīvas mēbeles gan birojam, gan mājai ir jāveic laikietilpīga izpēte, lai izprastu, kur meklēt šos risinājumus. Kate.lv atradīsiet plašu klāstu kvalitatīvas skandināvu mēbeles, “Kates” veidotus dizainus kā arī itāļu mēbeles. Piedāvājumā atrodamas kvalitatīvas mēbeles no zināmiem zīmoliem Eiropā. Vairums mēbeļu ir radītas “Katē” – sākot jau no idejas līdz gatavai mēbelei, kuras novērtējuši ievērojams daudzums uzņēmuma klientu. Kate.lv atradīsiet arī informāciju par jauniem kā arī interesantiem dizainiem, no kuriem iespējams smelties iedvesmu kā arī pārliecību par katra projekta unikalitāti. Varēsiet novērtēt tādus projektus kā klusuma kabīnes, kurās netraucēti var baudīt klusumu vienatnē vai iespaidoties no muzeja konferenču telpas projekta piemēra, zināmam saldumu zīmolam Latvijā. Kur “Kates” komanda izvēlējusies krāsu gammas šokolādes toņos, lai saglabātu telpas unikālo vēsturisko auru, kurā sākotnēji tika izstrādātas jaunas konfekšu receptes. Uzņēmuma realizētie projekti liecina par uzsvaru uz detalizētu vērību katrai niansei.

“Kates” pieredzējusī speciālistu komanda ir atvērta un ar prieku palīdzēs ikvienam, piemeklējot vispiemērotāko mēbeli, audumu vai interjera risinājumu. Mēbeļu salons piedāvā kvalitatīvas mēbeles gan birojam, gan mājai. Ienāc Kate.lv un pārliecinies par to pats! Salons “Kate” uzsver katra klienta vēlmju būtiskumu, tādēļ aicina ikvienu sazināties, lai Jums varētu palīdzēt atrast vispiemērotāko. Ar Kate.lv uzņēmuma pārstāvjiem varat sazināties e-pastā info@kate.lv vai zvanot pa tālruni +371 67546727, vai arī piesakot salona vizīti, kurš atrodas Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 6. Novērtēt mēbeļu salona veikumus un pieredzi varat ieskatoties Kate.lv.