Moderna zobārstniecība visai ģimenei

Zobārsts ir viens no tiem speciālistiem, pirms kura apmeklēšanas satraucas vairums pacientu. Kādam tas saistīts ar agrāk piedzīvotām nepatīkamām situācijām, citu ietekmējuši dzirdēties stāsti par to, kas notiek zobārsta kabinetā. Tomēr jāņem vērā, ka mūsdienās zobārstniecībā jau sen ir ienākušas jaunas vēsmas, modernas darba metodes un iespēja katram pacientam sniegt maksimālu komfortu, novēršot gan sāpes, gan kliedējot bažas un satraukumu. Tāpēc no došanās pie zobārsta nevajadzētu baidīties. Atliek tikai atrast savu zobārstniecību, kuras speciālistiem ilgtermiņā uzticēt savu un ģimenes locekļu mutes veselību.





Dr. Apines klīnika ir mūsdienīga zobārstniecība, kurā tiek nodrošināti pakalpojumi visai ģimenei – no pašiem mazākajiem, kuri pie zobārsta dodas pirmo reizi, līdz senioriem, kuriem var būt nepieciešama daļēja vai pilnīga zobu aizvietošana.





Modernākās zobārstniecības metodes un pieredzējuši speciālisti





Dr. Apines klīnikā strādā tikai pieredzējuši un profesionāli speciālisti, kuri izcili pārvalda savu arodu. Klīnikas speciālistu kolektīvs visu laiku seko nozares aktualitātēm un savā ikdienas darbā integrē jaunākās darba metodes, inovācijas un tehnoloģijas, nodrošinot mūsdienīgu un augstas kvalitātes pakalpojumu. Savu prasmju attīstīšana un papildināšana ir Dr. Apines zobārstniecības speciālistu ikdiena – tiek apmeklēti pasaules klases profesionālie kursi un apmācības dažādās valstīs.





Plašs pakalpojumu klāsts visai ģimenei





Klīnikas pakalpojumu klāsts veidots tā, lai nodrošinātu visus klientiem aktuālos pakalpojumus. Šeit iespējams saņemt speciālistu konsultācijas, veikt profilaktiskās zobu pārbaudes, zobu labošanu un ārstēšanu, kas pielāgota katra pacienta vajadzībām. Zobārstniecībā strādā arī zobu higiēnists, kurš pieņem gan pieaugušos, gan bērnus. Tāpat iespējams veikt arī zobu balināšanu ar jaunākajām un efektīvākajām metodēm.





Īpaši pieprasīti Dr. Apines zobārstniecības klīnikā ir zobu protezēšanas un implantēšanas pakalpojumi. Klīnikas speciālisti šajā jomā sasnieguši īpašu meistarību un klientu uzticamību, palīdzot atjaunot zobu funkcionalitāti un estētiku ar pašām modernākajām metodēm, kuras sniedz lielisku rezultātu.





Mājīga un draudzīga atmosfērā





Lai apmeklētāji Dr. Apines klīnikā justos ērti un mazinātos iespējamais satraukums, ir īpaši padomāts par mājīgu un draudzīgu atmosfēru, ko rada ne tikai pārdomātais interjers, bet arī atsaucīgais personāls, kurš atbildēs gan uz neskaidrajiem jautājumiem, gan nomierinās pirms vizītes, ja satraukums būs pārāk liels. Ja zobārstniecības pakalpojumi vajadzīgi bērniem un arī pieaugušajiem, kuriem iepriekš bijusi nepatīkama pieredze ar zobārstu, mājīga un draudzīga atmosfēra klīnikā ir ļoti būtisks faktors. Tādā vietā ir gan patīkamāk uzturēties, gan ir vēlme atgriezties atkal.





Bērnu zobārstniecība – saudzīgas rūpes par mazākajiem





Dr. Apines klīnika īpaši lepojas ar to, ka nodrošina arī mūsdienīgus bērnu zobārstniecības pakalpojumus. Klīnikā īpaši padomāts par mazo pacientu labsajūtu, ir ierīkots rotaļu stūrītis un procedūru laikā iespējams skatīties multfilmas. Visi speciālisti, kuri strādā ar bērniem, ir ar īpašu pieredzi, tāpēc spēj saprasties ar katru mazo pacientu, nomierināt, saprotami paskaidrot notiekošo, kā arī darboties īpaši pacietīgi un iejūtīgi. Vajadzības gadījumā bērniem tiek nodrošināta zobu ārstēšana arī pilnā narkozē.





Pieejams SOS pieraksts un vizītes sestdienās





Dr. Apines klīnika, domājot par klientu ērtībām un izvērtējot viņu vajadzības, pieņem pacientus arī sestdienās, kā arī nodrošina SOS pierakstu, kas ārkārtas situācijās ļauj tikt pie speciālista jau nākamajā dienā. Klienti ļoti novērtē šādas iespējas, jo ne vienmēr standarta pieņemšanas laiki ir ērti, kā arī negaidītas situācijas var piemeklēt jebkurā brīdī. Dr. Apines zobārstniecības klientiem šādos gadījumos nav jāapzvana citas klīnikas, meklējot, kur varēs palīdzēt, jo atrisināt akūtas situācijas varēs savā zobārstniecībā.